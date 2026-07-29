Клаудио Эчеверри Милан клубига таклиф қилинди
Профессионал футбол оламида трансфер ойнасининг қизғин палла етиб келгани сари истиқболли ёш ўйинчилар атрофидаги миш-мишлар ҳам кўпайиб бормоқда. GOAL.com хабар беришича, Манчестер Сити жамоасига тегишли бўлган истеъдодли ярим ҳимоячи Клаудио Эчеверри Италиянинг Милан клубига таклиф этилган. Ушбу трансфер эҳтимоли ва унинг шартлари ҳозирда футбол жамоатчилиги эътиборида турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бундан бир йил муқаддам аргентиналик ёш футболчи учун Европанинг етакчи клублари, жумладан, Франция, Испания ва Италия жамоалари, хусусан Рома жиддий қизиқиш билдирганди. Ўша пайтда футболчининг ўзи ҳам ўтишга розилик берганди, бироқ трансфер амалга ошмади. Бунинг асосий сабаби Манчестер Сити раҳбарияти футболчини фақат сотиб олиш ҳуқуқисиз ижарага беришни истаганида эди. Рома эса бошқа клубга тегишли футболчини шунчаки ўстириб беришни хоҳламаган.
Европадаги қийин давр ва ижара тажрибалариБаер Леверкусен клуби шартларга рози бўлиб, футболчини ўз сафига қўшиб олганди, бироқ унинг Германиядаги фаолияти кўнгилдагидек кечмади. Аввал Эрик тен Ҳаг, сўнгра бошқа мураббийлар қўл остида Ривер Плейт тарбияланувчиси етарли ўйин амалиётига эга бўлмади. Мавсумнинг илк қисмида у 11 та ўйинда майдонга тушиб, самарали ҳаракатлар билан ажралиб тура олмади.
Қишда Ситй Груп таркибига кирувчи Гирона клубига йўл олган футболчи вазиятни ўнглай олмади. Атлетик Билбао дарвозасига битта гол урганига қарамай, жамоанинг қуйи дивизионга тушиб кетишининг олдини олиш имкони бўлмади. Амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган Клаудио Эчеверри ҳозирда Манчестер Сити билан Осиё бўйлаб сафарга отланган.
Келажак борасидаги режа ва муаммоларБош мураббий футболчини Интер, К-Лига юлдузлари ва Атлетико Мадрид жамоаларига қарши ўйинларда синовдан ўтказишни режалаштирган. Бироқ инглиз матбуотининг ёзишича, аргентиналик ярим ҳимоячи яна бошқа жамоага ўтиши кутилмоқда. Воситачилар уни таркибини кучайтириш ҳаракатида бўлган Милан клубига таклиф қилишган.
Шунга қарамай, Сербия ва Болқон футбол бозоридан Андреж Костиć ўйинчисини ўз сафига қўшиб олган россонериларнинг Европа Иттифоқига кирмайдиган футболчилар учун битта бўш ўрни қолган ва уларнинг режалари бошқача. Шунингдек, футболчининг собиқ жамоаси Ривер Плейт ҳам уни ижарага олиш ниятида. Клуб президенти тажрибали футболчилар қаторида Эчеверрини ҳам қайтаришни хоҳламоқда. Бироқ 25 миллион долларлик товон пули эвазига харид қилинган футболчини юқори савиядаги Европа чемпионатларида тоблашни истаётган Манчестер Сити раҳбарияти ҳозирча фақат қитъа ичидаги вариантларни кўриб чиқмоқда.
…