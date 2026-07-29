Клаудио Эчеверри Милан клубига таклиф қилинди

·0·Спорт
Клаудио Эчеверри Милан клубига таклиф қилинди

Профессионал футбол оламида трансфер ойнасининг қизғин палла етиб келгани сари истиқболли ёш ўйинчилар атрофидаги миш-мишлар ҳам кўпайиб бормоқда. GOAL.com хабар беришича, Манчестер Сити жамоасига тегишли бўлган истеъдодли ярим ҳимоячи Клаудио Эчеверри Италиянинг Милан клубига таклиф этилган. Ушбу трансфер эҳтимоли ва унинг шартлари ҳозирда футбол жамоатчилиги эътиборида турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бундан бир йил муқаддам аргентиналик ёш футболчи учун Европанинг етакчи клублари, жумладан, Франция, Испания ва Италия жамоалари, хусусан Рома жиддий қизиқиш билдирганди. Ўша пайтда футболчининг ўзи ҳам ўтишга розилик берганди, бироқ трансфер амалга ошмади. Бунинг асосий сабаби Манчестер Сити раҳбарияти футболчини фақат сотиб олиш ҳуқуқисиз ижарага беришни истаганида эди. Рома эса бошқа клубга тегишли футболчини шунчаки ўстириб беришни хоҳламаган.

Европадаги қийин давр ва ижара тажрибалари

Баер Леверкусен клуби шартларга рози бўлиб, футболчини ўз сафига қўшиб олганди, бироқ унинг Германиядаги фаолияти кўнгилдагидек кечмади. Аввал Эрик тен Ҳаг, сўнгра бошқа мураббийлар қўл остида Ривер Плейт тарбияланувчиси етарли ўйин амалиётига эга бўлмади. Мавсумнинг илк қисмида у 11 та ўйинда майдонга тушиб, самарали ҳаракатлар билан ажралиб тура олмади.

Қишда Ситй Груп таркибига кирувчи Гирона клубига йўл олган футболчи вазиятни ўнглай олмади. Атлетик Билбао дарвозасига битта гол урганига қарамай, жамоанинг қуйи дивизионга тушиб кетишининг олдини олиш имкони бўлмади. Амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган Клаудио Эчеверри ҳозирда Манчестер Сити билан Осиё бўйлаб сафарга отланган.

Келажак борасидаги режа ва муаммолар

Бош мураббий футболчини Интер, К-Лига юлдузлари ва Атлетико Мадрид жамоаларига қарши ўйинларда синовдан ўтказишни режалаштирган. Бироқ инглиз матбуотининг ёзишича, аргентиналик ярим ҳимоячи яна бошқа жамоага ўтиши кутилмоқда. Воситачилар уни таркибини кучайтириш ҳаракатида бўлган Милан клубига таклиф қилишган.

Шунга қарамай, Сербия ва Болқон футбол бозоридан Андреж Костиć ўйинчисини ўз сафига қўшиб олган россонериларнинг Европа Иттифоқига кирмайдиган футболчилар учун битта бўш ўрни қолган ва уларнинг режалари бошқача. Шунингдек, футболчининг собиқ жамоаси Ривер Плейт ҳам уни ижарага олиш ниятида. Клуб президенти тажрибали футболчилар қаторида Эчеверрини ҳам қайтаришни хоҳламоқда. Бироқ 25 миллион долларлик товон пули эвазига харид қилинган футболчини юқори савиядаги Европа чемпионатларида тоблашни истаётган Манчестер Сити раҳбарияти ҳозирча фақат қитъа ичидаги вариантларни кўриб чиқмоқда.

МиланМанчестер СитйКлаудио ЭчеверриТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Матеус Фернандес нима сабабдан Тоттенхем таркибидан четда қолди?Матеус Фернандес нима сабабдан Тоттенхем таркибидан четда қолди?Бугун, 16:17Тоттенхем Жюл Кунде учун 65 миллион евро тўлашга тайёрТоттенхем Жюл Кунде учун 65 миллион евро тўлашга тайёрБугун, 15:50Бразилия сувидан мисли кўрилмаган қарор: футболчи рақиби тузалгунча дисквалификация қилиндиБразилия сувидан мисли кўрилмаган қарор: футболчи рақиби тузалгунча дисквалификация қилиндиБугун, 15:50Реал Мадрид Винисиус Жуниор трансферида хатога йўл қўймоқдаРеал Мадрид Винисиус Жуниор трансферида хатога йўл қўймоқдаБугун, 15:37Бавария Гарри Кейн билан шартномани 2029 йилгача узайтирмоқчиБавария Гарри Кейн билан шартномани 2029 йилгача узайтирмоқчиБугун, 15:14Савинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқдаСавинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқдаБугун, 14:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди