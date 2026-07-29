Танасига санчилган таёқ билан 16 километр юриб, ҳаётини сақлаб қолди
АҚШнинг Монтана штатида содир бўлган ғайриоддий ҳодиса кўпчиликни ҳайратга солди. 32 ёшли Дэвид Сифалди танасига треккинг таёғи санчилган ҳолда қарийб 16 километр йўл босиб, омон қолди. Бу ҳақда The Guardian хабар берди.
Маълум қилинишича, воқеа 20 июль куни Дэвид Сифалди икки нафар дўсти билан Гранит Пик чўққисига кўтарилаётган вақтда юз берган. Денгиз сатҳидан тахминан 3,6 минг метр баландликда у қоялар устида мувозанатини йўқотиб, қўлидаги треккинг таёғи устига йиқилган.
Оқибатда таёқ унинг танасига бир томондан кириб, иккинчи томондан чиқиб кетган. Шунга қарамай, Сифалди саросимага тушмаган. Чунки у тез тиббий ёрдам ходими сифатида фаолият юритади ва олган билимлари вазиятни совуққонлик билан баҳолашга ёрдам берган.
«Ўша пайтда касбий тажрибам ишга тушди. Ўзимни текшириб кўрдим ва жароҳат ўша дақиқада ҳаётим учун бевосита хавф туғдирмаётганини англадим. Шунинг учун тоғдан ўз кучим билан тушишим мумкинлигига ишондим», деди у.
Шундан сўнг америкалик эркак танасига санчилиб қолган треккинг таёғи билан пастга тушишни бошлаган. У қарийб 6,5 соат давомида 16 километр масофани босиб ўтиб, қутқарувчилар ҳамда тиббиёт ходимлари етиб келиши мумкин бўлган хавфсиз ҳудудга чиққан.
Маълум қилинишича, Дэвид Сифалди ҳозирда шифохонада даволанмоқда. Даволаниш харажатларини қоплаш мақсадида у махсус маблағ йиғиш кампаниясини ҳам йўлга қўйган.
…