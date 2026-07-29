Танасига санчилган таёқ билан 16 километр юриб, ҳаётини сақлаб қолди

·100·Дунё
Танасига санчилган таёқ билан 16 километр юриб, ҳаётини сақлаб қолди

АҚШнинг Монтана штатида содир бўлган ғайриоддий ҳодиса кўпчиликни ҳайратга солди. 32 ёшли Дэвид Сифалди танасига треккинг таёғи санчилган ҳолда қарийб 16 километр йўл босиб, омон қолди. Бу ҳақда The Guardian хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа 20 июль куни Дэвид Сифалди икки нафар дўсти билан Гранит Пик чўққисига кўтарилаётган вақтда юз берган. Денгиз сатҳидан тахминан 3,6 минг метр баландликда у қоялар устида мувозанатини йўқотиб, қўлидаги треккинг таёғи устига йиқилган.

Оқибатда таёқ унинг танасига бир томондан кириб, иккинчи томондан чиқиб кетган. Шунга қарамай, Сифалди саросимага тушмаган. Чунки у тез тиббий ёрдам ходими сифатида фаолият юритади ва олган билимлари вазиятни совуққонлик билан баҳолашга ёрдам берган.

«Ўша пайтда касбий тажрибам ишга тушди. Ўзимни текшириб кўрдим ва жароҳат ўша дақиқада ҳаётим учун бевосита хавф туғдирмаётганини англадим. Шунинг учун тоғдан ўз кучим билан тушишим мумкинлигига ишондим», деди у.

Шундан сўнг америкалик эркак танасига санчилиб қолган треккинг таёғи билан пастга тушишни бошлаган. У қарийб 6,5 соат давомида 16 километр масофани босиб ўтиб, қутқарувчилар ҳамда тиббиёт ходимлари етиб келиши мумкин бўлган хавфсиз ҳудудга чиққан.

Маълум қилинишича, Дэвид Сифалди ҳозирда шифохонада даволанмоқда. Даволаниш харажатларини қоплаш мақсадида у махсус маблағ йиғиш кампаниясини ҳам йўлга қўйган.

Дэвид СифалдиМонтанаЗе ГардианГранит Пик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Исроил Ғазодаги масжидларга ҳаво ҳужумларини давом эттирмоқдаИсроил Ғазодаги масжидларга ҳаво ҳужумларини давом эттирмоқдаБугун, 20:18Бурсада 2 ёшли бола бассейнда чўкиб вафот этдиБурсада 2 ёшли бола бассейнда чўкиб вафот этдиБугун, 20:13Ҳиндистондаги кучли ёмғирлар ва сел оқимида бўғма илон сузиб келиб аҳолини қўрқитиб юбордиҲиндистондаги кучли ёмғирлар ва сел оқимида бўғма илон сузиб келиб аҳолини қўрқитиб юбордиБугун, 18:08Дубай ҳукумати аёллар учун “авлодлар бунёдкори” атамасини расман тасдиқладиДубай ҳукумати аёллар учун “авлодлар бунёдкори” атамасини расман тасдиқладиБугун, 18:01Хитойда эркак 8 йиллик курашдан сўнг орзудаги университетга қабул қилиндиХитойда эркак 8 йиллик курашдан сўнг орзудаги университетга қабул қилиндиБугун, 16:22 40 йил циркда ишлаган фил ниҳоят “нафақага” чиқарилди 40 йил циркда ишлаган фил ниҳоят “нафақага” чиқарилдиБугун, 16:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда