Лигҳт Пҳоне асосчилари рақамли қарамликка қарши янги қурилмани тақдим этди
Технологиялар оламида смартфонлар ҳукмронлик қилаётган бир даврда, уларнинг салбий таъсирига қарши чиқувчи ҳаракатлар тобора кучайиб бормоқда. TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида Light компанияси асосчилари Кайвеи Танг ва Джо Ҳоллиер ўн йилдан буён оддийлик ва технологиялардан дам олиш ғояси устида ишлаётгани ҳамда махсус қисқичли (флип) телефонни яратгани ҳақида сўзлаб беришди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ixbt.com ва TechCrunch маълумотларига кўра, Танг ва Ҳоллиер ўтган ўн йил давомида технологиялар билан муносабатимиздаги соддалик қийматини ўрганиб келмоқда. Бу жараёнда улар Andrew Yang, Кендрикк Ламар ва Пете Давидсон каби таниқли шахслар билан ҳамкорлик қилишган. Ҳозирги кунда эса йирик технологик корпорацияларга қарши чиқувчи "диққат фаоллари" (аттентион активистс) сони ортиб бораётгани сабабли, бутун дунё уларнинг қарашларини тушуна бошлаётгани таъкидланмоқда.
Рақамли қарамликка қарши курашБугунги кунда смартфонлар инсон эътиборини доимий равишда ўзига тортиб, кундалик ҳаётга салбий таъсир кўрсатмоқда. Чўнтагимизга сиғадиган бу қарамликни йўқ қилиш осон иш эмас. Light асосчиларининг фикрича, анти-смартфон ҳаракати ҳозиргина бошланмоқда ва келгусида бундай минималист қурилмаларга бўлган талаб янада ошади.
Янги эълон қилинган қисқичли телефон фойдаланувчиларга доимий равишда ижтимоий тармоқлар ва хабарномалар гирдобида қолмасдан, реал ҳаётга эътибор қаратиш имконини беради. Компания вакиллари ушбу қурилма орқали замонавий одамларга ўз вақти ва диққатини қайтариб олишда кўмаклашишни мақсад қилган.
…