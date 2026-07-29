Лигҳт Пҳоне асосчилари рақамли қарамликка қарши янги қурилмани тақдим этди

·24·Техно
Лигҳт Пҳоне асосчилари рақамли қарамликка қарши янги қурилмани тақдим этди

Технологиялар оламида смартфонлар ҳукмронлик қилаётган бир даврда, уларнинг салбий таъсирига қарши чиқувчи ҳаракатлар тобора кучайиб бормоқда. TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида Light компанияси асосчилари Кайвеи Танг ва Джо Ҳоллиер ўн йилдан буён оддийлик ва технологиялардан дам олиш ғояси устида ишлаётгани ҳамда махсус қисқичли (флип) телефонни яратгани ҳақида сўзлаб беришди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ixbt.com ва TechCrunch маълумотларига кўра, Танг ва Ҳоллиер ўтган ўн йил давомида технологиялар билан муносабатимиздаги соддалик қийматини ўрганиб келмоқда. Бу жараёнда улар Andrew Yang, Кендрикк Ламар ва Пете Давидсон каби таниқли шахслар билан ҳамкорлик қилишган. Ҳозирги кунда эса йирик технологик корпорацияларга қарши чиқувчи "диққат фаоллари" (аттентион активистс) сони ортиб бораётгани сабабли, бутун дунё уларнинг қарашларини тушуна бошлаётгани таъкидланмоқда.

Рақамли қарамликка қарши кураш

Бугунги кунда смартфонлар инсон эътиборини доимий равишда ўзига тортиб, кундалик ҳаётга салбий таъсир кўрсатмоқда. Чўнтагимизга сиғадиган бу қарамликни йўқ қилиш осон иш эмас. Light асосчиларининг фикрича, анти-смартфон ҳаракати ҳозиргина бошланмоқда ва келгусида бундай минималист қурилмаларга бўлган талаб янада ошади.

Янги эълон қилинган қисқичли телефон фойдаланувчиларга доимий равишда ижтимоий тармоқлар ва хабарномалар гирдобида қолмасдан, реал ҳаётга эътибор қаратиш имконини беради. Компания вакиллари ушбу қурилма орқали замонавий одамларга ўз вақти ва диққатини қайтариб олишда кўмаклашишни мақсад қилган.

Лигҳт ПҳонеСмартфонТехнологияГаджетларЭқуитй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиДжеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиБугун, 22:58Ваймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаВаймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаБугун, 22:55Ferrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиFerrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиБугун, 22:55Япония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиЯпония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиБугун, 22:28Google ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиGoogle ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиБугун, 22:20Бетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқдиБетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқдиБугун, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб