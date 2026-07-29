Бетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқди

·37·Техно
Бетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқди

Астрономлар илк бор тунги осмоннинг энг ёрқин ва яхши ўрганилган обектларидан бири бўлган Бетелгейзе юлдузининг «кўринмас» йўлдошини суратга олишга муваффақ бўлди. Париж обсерваторияси ходими доктор Мигель Монтаржес бошчилигидаги халқаро тадқиқотчилар гуруҳи қизил ўта гигант тизимида массаси учта Қуёшга тенг келадиган қўшалоқ юлдузни аниқлади. Мазкур кашфиёт илмий жамоатчилик учун коинотдаги энг сирли жараёнлардан бирини тушунишда муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, Астрономй & Астропҳйсикс журналида чоп этилган илмий ишда Еримиздан 724 ёруғлик йили узоқлигида жойлашган Альфа Орион ҳақида янги маълумотлар келтирилган. Ушбу қизил ўта гигантнинг ёши тахминан 8 миллион йилни ташкил этиб, унинг радиуси Қуёшникидан 1400 марта катта, ёрқинлиги эса 100 000 марта ортиқдир. Юлдуз ўз ҳаётий сиклининг якунига яқинлашиб бормоқда ва келгусида қачондир ўта янги юлдуз сифатида чақнаб, кундузи ҳам бир неча ҳафта давомида кўриниб турадиган даражада нур сочади.

Янги йўлдош қандай топилди?

Мутахассислар номаълум шерикни қидириш жараёнида Европа жанубий обсерваториясининг Жуда Катта Телескопи (ВЛТ) таркибидаги СПҲEРE-ЗИMPОЛ воситасидан фойдаландилар. Дастлаб экзосайёраларни қидириш учун яратилган ушбу экстремал адаптив оптика тизими юқори контрасти тасвирларни олиш имконини берди. Кузатишлар 2024-йилнинг 3 ва 6-декабрь кунлари — айнан йўлдошнинг асосий юлдуздан максимал визуал узоқлашиши башорат қилинган вақтда амалга оширилди.

Натижада олимлар 6,1 сигма статистик аҳамиятга эга бўлган Бетелгейзе Б номзод объектини қайд этишди. Мазкур жисм асосий юлдуздан 52,32 миллисекунд ёй масофасида жойлашган бўлиб, бу тахминан 8,8 астрономик бирликдаги проекцион масофага мос келади. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, Бетелгейзе Б массаси 2,6 дан 3,1 Қуёш массасигача бўлган ёш асосий кетма-кетликдаги одатий юлдуздир.

Илмий аҳамияти ва келгуси режалар

Олимлар томонидан ультрабинафша, рентген ёки Ҳ-альфа нурланишининг аниқланмагани бу объектнинг эрта ва фаол протоюлдуз эмаслигини тасдиқлайди. Тадқиқот раҳбари доктор Монтаржес сезгирлик етишмаслигидан хавотирланганини, бироқ юлдуз кутилганидан каттароқ чиқиб, уларнинг кўзига кўринганини мамнуният билан қайд этди. Ушбу топилма гигант сирт тузилиши ҳамда юлдуз шамолига таъсир кўрсатувчи орбитал йўлдошларнинг ҳаракати билан боғлиқ узоқ даврли ўзгарувчанлик сирини очиб берди.

Ҳозирча фон юлдузининг тасодифий тўғри келиб қолиш эҳтимоли нолга тенг эканлиги таъкидланмоқда. Бироқ тизимнинг гравитацион боғлиқлигини тўлиқ тасдиқлаш учун йўлдош ўта гигантнинг қарама-қарши томонига ўтадиган орбитал даврнинг ярмидан кейин уни яна бир бор кузатиш талаб этилади.

БетелгейзеАстрономияЮлдузларИлмий кашфиётКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиДжеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиБугун, 22:58Ваймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаВаймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаБугун, 22:55Ferrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиFerrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиБугун, 22:55Япония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиЯпония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиБугун, 22:28Google ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиGoogle ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиБугун, 22:20Лигҳт Пҳоне асосчилари рақамли қарамликка қарши янги қурилмани тақдим этдиЛигҳт Пҳоне асосчилари рақамли қарамликка қарши янги қурилмани тақдим этдиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб