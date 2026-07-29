Япония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратди

·27·Техно
Япония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратди

Пҳисон таркибига кирувчи Япониянинг Нехтораге хотира модулларини ишлаб чиқарувчи компанияси оддий ноутбуклар имкониятларини тубдан кенгайтирувчи янги қурилма яратганини эълон қилди. Ушбу инновацион технология мутахассисларга ресурс талаб юқори бўлган йирик сунъий интеллект моделларини оддий компьютерларда ҳам эркин ишлатиш имконини беради ва келгусида сунъий интеллект воситаларидан фойдаланишни янада оммалаштириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги қурилма дастлабки тарзда аиДAPTИВ Статион деб номланган. Мазкур ташқи аппарат мосламаси атиги 32 GB тезкор хотирага эга бўлган сунъий интеллектни қўллаб-қувватловчи ноутбукларга OpenAI ГПТ-ОСС-120B каби улкан нейротармоқларни муваффақиятли ишга тушириш имконини тақдим этади. Бу эса қимматбаҳо ва қувватли сервер жиҳозларисиз ҳам мураккаб сунъий интеллект вазифаларини бажариш йўлини очади.

Технологик имкониятлар ва ишлаш принципи

Қурилманинг асосий ўзига хослиги шундаки, у Пҳисон компаниясининг аиДAPTИВ технологиясига таянади. Мазкур ечим ички DRAM ва ташқи NAND дисклари ўртасида ресурсларни динамик равишда тақсимлашни таъминлайди. Натижада хотира ҳажми самарали тарзда кенгайтирилиб, йирик ҳажмли маълумотларни қайта ишлаш учун зарурий бўшлиқ яратилади.

Нехтораге мутахассислари қурилмани ихчам ва қулай дизайнда ишлаб чиқишга муваффақ бўлишган. У замонавий USB-C интерфейси орқали уланади ҳамда Windows ва Линух операцион тизимларининг Убунту дистрибутивларини қўллаб-қувватлайди. Бу эса уни турли соҳа мутахассислари учун универсал ва қулай воситага айлантиради.

Бозорга чиқариш режалари

Ҳозирги кунда Нехтораге компанияси ушбу янги маҳсулотни жорий йилнинг ўзидаёқ Япония бозорига чиқаришни режалаштирмоқда. Шунингдек, қурилма билан биргаликда фойдаланиш учун махсус тайёр дастурий ечим ҳам ишлаб чиқилмоқда. Мазкур қадам сунъий интеллект технологияларининг кундалик иш жараёнларига янада чуқурроқ кириб боришига хизмат қилади.

Сунъий интеллектНехторагеПҳисонТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозаладиБактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозаладиБугун, 23:28АҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқладиАҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқладиБугун, 23:26Джеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиДжеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиБугун, 22:58Ваймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаВаймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаБугун, 22:55Ferrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиFerrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиБугун, 22:55Google ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиGoogle ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёядиБугун, 22:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб