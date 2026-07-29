Япония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратди
Пҳисон таркибига кирувчи Япониянинг Нехтораге хотира модулларини ишлаб чиқарувчи компанияси оддий ноутбуклар имкониятларини тубдан кенгайтирувчи янги қурилма яратганини эълон қилди. Ушбу инновацион технология мутахассисларга ресурс талаб юқори бўлган йирик сунъий интеллект моделларини оддий компьютерларда ҳам эркин ишлатиш имконини беради ва келгусида сунъий интеллект воситаларидан фойдаланишни янада оммалаштириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги қурилма дастлабки тарзда аиДAPTИВ Статион деб номланган. Мазкур ташқи аппарат мосламаси атиги 32 GB тезкор хотирага эга бўлган сунъий интеллектни қўллаб-қувватловчи ноутбукларга OpenAI ГПТ-ОСС-120B каби улкан нейротармоқларни муваффақиятли ишга тушириш имконини тақдим этади. Бу эса қимматбаҳо ва қувватли сервер жиҳозларисиз ҳам мураккаб сунъий интеллект вазифаларини бажариш йўлини очади.
Технологик имкониятлар ва ишлаш принципиҚурилманинг асосий ўзига хослиги шундаки, у Пҳисон компаниясининг аиДAPTИВ технологиясига таянади. Мазкур ечим ички DRAM ва ташқи NAND дисклари ўртасида ресурсларни динамик равишда тақсимлашни таъминлайди. Натижада хотира ҳажми самарали тарзда кенгайтирилиб, йирик ҳажмли маълумотларни қайта ишлаш учун зарурий бўшлиқ яратилади.
Нехтораге мутахассислари қурилмани ихчам ва қулай дизайнда ишлаб чиқишга муваффақ бўлишган. У замонавий USB-C интерфейси орқали уланади ҳамда Windows ва Линух операцион тизимларининг Убунту дистрибутивларини қўллаб-қувватлайди. Бу эса уни турли соҳа мутахассислари учун универсал ва қулай воситага айлантиради.
…