Самарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этди
Ўзбекистон Суперлигасининг 14-турига Самарқандда якун ясалди. Унда маҳаллий «Динамо» клуби аутсайдерлар қаторида бораётган «Қўқон-1912»ни қабул қилди. Голларга бой ва кескин курашлар остида ўтган учрашув мезбонларнинг 3:2 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.
Zamin.uz ушбу бешта гол урилган драма, жамоаларнинг турнир жадвалидаги позицияси ва учрашувнинг техник кўрсаткичлари тафсилотларини тақдим этади.
1. Тезкор голлар ва Хожимирзаевнинг бенефиси
Учрашув меҳмонлар учун жуда муваффақиятли бошланди. Деярли биринчи ҳужумдаёқ, 2-дақиқада Эгор Кондратюкнинг узатмасидан сўнг Жавоҳир Ҳусанов ҳисобни очди ва қўқонликларни олдинга олиб чиқди.
Бироқ, Самарқандликлар бунга тезкорлик билан жавоб беришди. Орадан атиги тўрт дақиқа ўтиб, Анвар Хожимирзаев мувозанатни тиклади. Мезбонлар босимни оширишда давом этишди ва 29-дақиқада учрашув бош ҳаками меҳмонлар дарвозасига пенальти белгилади. Хожимирзаев нуқтадан адашмади ва ўзининг иккинчи голини уриб, «Динамо»ни танаффусга ғолиб сифатида олиб чиқди — 2:1.
2. Захирадан тушганларнинг таъсири ва кескин якун
Иккинчи бўлимда ҳам мураббийларнинг юришлари ўйин тақдирига таъсир қилди. 69-дақиқада, захирадан майдонга тушганига атиги саккиз дақиқа бўлган Санжар Қодирқулов мезбонларнинг учинчи голини урди ва ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди.
Бу голдан сўнг меҳмонлар таслим бўлишмади. Атиги икки дақиқа ўтиб, захирадан тушган бошқа бир футболчи Силванус Нимели «Қўқон-1912»нинг иккинчи голини киритди. Қолган дақиқаларда қўқонликлар ҳисобни тенглаштиришга ҳаракат қилишди, аммо «Динамо» ҳимояси бардош берди. Натижада, Самарқандликлар муҳим уч очкони қўлга киритишди.
3. Турнир жадвалидаги вазият: «Динамо» юқорига, «Қўқон» пастга
Ушбу ғалабадан сўнг Вадим Абрамов шогирдлари ўз очколарини 20 тага етказиб, мусобақа жадвалида 9-ўринга кўтарилиб олишди. Таъкидлаш жоизки, «Динамо» Суперлигада кетма-кет тўртинчи ғалабасини қўлга киритиб, ажойиб серия намойиш этмоқда.
«Қўқон-1912» эса 11 очко билан 15-ўринда қолди ва хавфли ҳудуддан чиқиш имкониятини қўлдан бой берди. Бу ўйин билан Суперлигада 14-тур баҳслари тўлиқ якунланди.
Учрашув протоколи ва таркиблар
Суперлига. 14-турДинамо - Қўқон-1912 3:2
Голлар: Жавоҳир Ҳусанов 2 (0:1), Анвар Хожимирзаев 6 (1:1), Анвар Хожимирзаев 29, пен. (2:1), Санжар Қодирқулов 69 (3:1), Силванус Нимели 71 (3:2).
Огоҳлантиришлар: Нурилло Тўхтасинов 47, Тигран Аванесян 65, Шоҳруҳ Гадоев 73.
Жамоалар таркиби:
Динамо: Эдем Неманов, Артём Радаев (Жаҳонгир Ўрозов, 61), Михаил Штефан, Анвар Хожимирзаев, Тигран Аванесян (Беҳрузбек Облақулов, 67), Жалолиддин Жумабоев, Жаҳонгирбек Абдусаломов (Санжар Қодирқулов, 61), Ойбек Ўрмонжонов, Марко Станоэвич, Харис Хайдаревич (Нурилло Тўхтасинов, 46), Фирдавс Абдураҳмонов.
Қўқон-1912: Рустам Нартажиев, Аслиддин Тоштемиров, Алишер Салимов (Шоҳруҳ Гадоев, 57), Жавоҳир Сидиқов, Шота Гвазава, Жавоҳир Ҳусанов (Тома Табатадзе, 66), Иброҳим Йўлдошев (Андро Гиоргадзе, 77), Шаҳзод Акрамов, Иқболжон Маликжонов, Ғулом-Ҳайдар Ғуломов (Муҳаммаданас Ҳасанов, 57), Эгор Кондратюк (Силванус Нимели, 57).
«Динамо»нинг иродали ғалабаси ва Суперлигадаги вазият ҳақидаги ушбу таҳлилий мақолани ўтказиб юбормасликлари керак.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол жамоатчилиги гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, «Динамо»нинг бу ғалабали серияси қанча давом этади ва жамоа мавсум якунида қайси ўринни эгаллайди? Изоҳларда ўз фикрларингизни қолдиринг!
…