Самарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этди

·36·Спорт
Самарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этди

Ўзбекистон Суперлигасининг 14-турига Самарқандда якун ясалди. Унда маҳаллий «Динамо» клуби аутсайдерлар қаторида бораётган «Қўқон-1912»ни қабул қилди. Голларга бой ва кескин курашлар остида ўтган учрашув мезбонларнинг 3:2 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.

Zamin.uz ушбу бешта гол урилган драма, жамоаларнинг турнир жадвалидаги позицияси ва учрашувнинг техник кўрсаткичлари тафсилотларини тақдим этади.

1. Тезкор голлар ва Хожимирзаевнинг бенефиси

Учрашув меҳмонлар учун жуда муваффақиятли бошланди. Деярли биринчи ҳужумдаёқ, 2-дақиқада Эгор Кондратюкнинг узатмасидан сўнг Жавоҳир Ҳусанов ҳисобни очди ва қўқонликларни олдинга олиб чиқди.

Бироқ, Самарқандликлар бунга тезкорлик билан жавоб беришди. Орадан атиги тўрт дақиқа ўтиб, Анвар Хожимирзаев мувозанатни тиклади. Мезбонлар босимни оширишда давом этишди ва 29-дақиқада учрашув бош ҳаками меҳмонлар дарвозасига пенальти белгилади. Хожимирзаев нуқтадан адашмади ва ўзининг иккинчи голини уриб, «Динамо»ни танаффусга ғолиб сифатида олиб чиқди — 2:1.

2. Захирадан тушганларнинг таъсири ва кескин якун

Иккинчи бўлимда ҳам мураббийларнинг юришлари ўйин тақдирига таъсир қилди. 69-дақиқада, захирадан майдонга тушганига атиги саккиз дақиқа бўлган Санжар Қодирқулов мезбонларнинг учинчи голини урди ва ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди.

Бу голдан сўнг меҳмонлар таслим бўлишмади. Атиги икки дақиқа ўтиб, захирадан тушган бошқа бир футболчи Силванус Нимели «Қўқон-1912»нинг иккинчи голини киритди. Қолган дақиқаларда қўқонликлар ҳисобни тенглаштиришга ҳаракат қилишди, аммо «Динамо» ҳимояси бардош берди. Натижада, Самарқандликлар муҳим уч очкони қўлга киритишди.

3. Турнир жадвалидаги вазият: «Динамо» юқорига, «Қўқон» пастга

Ушбу ғалабадан сўнг Вадим Абрамов шогирдлари ўз очколарини 20 тага етказиб, мусобақа жадвалида 9-ўринга кўтарилиб олишди. Таъкидлаш жоизки, «Динамо» Суперлигада кетма-кет тўртинчи ғалабасини қўлга киритиб, ажойиб серия намойиш этмоқда.

«Қўқон-1912» эса 11 очко билан 15-ўринда қолди ва хавфли ҳудуддан чиқиш имкониятини қўлдан бой берди. Бу ўйин билан Суперлигада 14-тур баҳслари тўлиқ якунланди.

Учрашув протоколи ва таркиблар

Суперлига. 14-турДинамо - Қўқон-1912 3:2

Голлар: Жавоҳир Ҳусанов 2 (0:1), Анвар Хожимирзаев 6 (1:1), Анвар Хожимирзаев 29, пен. (2:1), Санжар Қодирқулов 69 (3:1), Силванус Нимели 71 (3:2).

Огоҳлантиришлар: Нурилло Тўхтасинов 47, Тигран Аванесян 65, Шоҳруҳ Гадоев 73.

Жамоалар таркиби:

  • Динамо: Эдем Неманов, Артём Радаев (Жаҳонгир Ўрозов, 61), Михаил Штефан, Анвар Хожимирзаев, Тигран Аванесян (Беҳрузбек Облақулов, 67), Жалолиддин Жумабоев, Жаҳонгирбек Абдусаломов (Санжар Қодирқулов, 61), Ойбек Ўрмонжонов, Марко Станоэвич, Харис Хайдаревич (Нурилло Тўхтасинов, 46), Фирдавс Абдураҳмонов.

  • Қўқон-1912: Рустам Нартажиев, Аслиддин Тоштемиров, Алишер Салимов (Шоҳруҳ Гадоев, 57), Жавоҳир Сидиқов, Шота Гвазава, Жавоҳир Ҳусанов (Тома Табатадзе, 66), Иброҳим Йўлдошев (Андро Гиоргадзе, 77), Шаҳзод Акрамов, Иқболжон Маликжонов, Ғулом-Ҳайдар Ғуломов (Муҳаммаданас Ҳасанов, 57), Эгор Кондратюк (Силванус Нимели, 57).

«Динамо»нинг иродали ғалабаси ва Суперлигадаги вазият ҳақидаги ушбу таҳлилий мақолани ўтказиб юбормасликлари керак.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол жамоатчилиги гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, «Динамо»нинг бу ғалабали серияси қанча давом этади ва жамоа мавсум якунида қайси ўринни эгаллайди? Изоҳларда ўз фикрларингизни қолдиринг!

СамарқандДинамоҚўқон-1912Анвар ХожимирзаевВадим Абрамов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Францияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиФранцияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиБугун, 22:54Мадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиМадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиБугун, 22:31Роберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқдаРоберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқдаБугун, 22:12Гарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёрГарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёрБугун, 21:53Начо Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етишига ишонмоқдаНачо Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етишига ишонмоқдаБугун, 21:17Трансфер бомбаси: "Сити" Айюб Буадди учун пойгада "Арсенал"ни мағлуб этди!Трансфер бомбаси: "Сити" Айюб Буадди учун пойгада "Арсенал"ни мағлуб этди!Бугун, 21:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди