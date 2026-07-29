Google ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёяди
Google компанияси ўзининг Плай Signal API дастурлаш интерфейсини 2026-йил охиригача бутун дунё бўйлаб Android дастурчиларига тақдим этишини эълон қилди. Мазкур қадам рақобат муҳитида Apple компаниясининг ёшни аниқлаш воситаларига муносабат сифатида баҳоланиб, вояга етмаган фойдаланувчилар хавфсизлигини таъминлашга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур технология ҳозирги вақтда фақат Бразилия ҳудудида амалда қўлланиб келинмоқда. Уни глобал миқёсда кенгайтириш жараёни босқичма-босқич амалга оширилади ва дастлаб жорий йилнинг август ойи ўрталарида Австралия ҳамда Канададаги дастурчилар учун очилади, йил охиригача эса барча бозорларни қамраб олади.
Ушбу янгиликнинг жорий этилиши дунё бўйлаб қонунчилар ва регуляторларнинг илова дўконларига нисбатан вояга етмаганларни ҳимоя қилиш талабларини кучайтираётган даврга тўғри келмоқда. Хусусан, Apple ҳам шунга ўхшаш ёшни тасдиқлаш воситаларини жорий йилнинг феврал ойида халқаро миқёсда ишга туширган эди.
Махфийликни сақлаган ҳолда ёшни аниқлашGoogle технологиясининг муҳим жиҳати шундаки, у илова дастурчиларига фойдаланувчининг шахсий маълумотларини, масалан, туғилган санасини талаб қилмаган ҳолда ёш оралиғини аниқлаш имконини беради. Бунинг ўрнига ота-оналар ўз фарзандининг ёш оралиғини иловаларга тўғридан-тўғри улашишлари мумкин бўлади.
Шунингдек, мазкур тизим катталарга ҳам илова ишлаб чиқувчиларининг сўрови бўйича ўз ёшини маълум қилиш ва шу орқали мослаштирилган интерфейс ҳамда имкониятлардан фойдаланиш имконини беради.
Марказлаштирилган бошқарув ва Family LinkОта-оналар ушбу маълумотларни ҳар бир илова учун алоҳида бошқариб ўтиришлари шарт эмас. Жараённи осонлаштириш мақсадида Google маълумот алмашишни ўзининг машҳур Family Link ота-оналар назорати панели ичида марказлаштирди.
Маълумотлар автоматик равишда улашилмайди — ота-оналар дастлаб ушбу маълумотларни ўзлари киритиб, рухсат беришлари талаб этилади. Ушбу янги функция Google Play дўконидаги бошқа хавфсизлик воситалари, жумладан, экран вақтини чеклаш, иловаларни юклаб олишни тасдиқлаш ва ПИН-кодли контент фильтрларини ўрнатиш имкониятларини янада бойитади.
…