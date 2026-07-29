Google ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёяди

·30·Техно
Google ўзининг ёшни аниқлаш технологиясини бутун дунёга ёяди

Google компанияси ўзининг Плай Signal API дастурлаш интерфейсини 2026-йил охиригача бутун дунё бўйлаб Android дастурчиларига тақдим этишини эълон қилди. Мазкур қадам рақобат муҳитида Apple компаниясининг ёшни аниқлаш воситаларига муносабат сифатида баҳоланиб, вояга етмаган фойдаланувчилар хавфсизлигини таъминлашга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур технология ҳозирги вақтда фақат Бразилия ҳудудида амалда қўлланиб келинмоқда. Уни глобал миқёсда кенгайтириш жараёни босқичма-босқич амалга оширилади ва дастлаб жорий йилнинг август ойи ўрталарида Австралия ҳамда Канададаги дастурчилар учун очилади, йил охиригача эса барча бозорларни қамраб олади.

Ушбу янгиликнинг жорий этилиши дунё бўйлаб қонунчилар ва регуляторларнинг илова дўконларига нисбатан вояга етмаганларни ҳимоя қилиш талабларини кучайтираётган даврга тўғри келмоқда. Хусусан, Apple ҳам шунга ўхшаш ёшни тасдиқлаш воситаларини жорий йилнинг феврал ойида халқаро миқёсда ишга туширган эди.

Махфийликни сақлаган ҳолда ёшни аниқлаш

Google технологиясининг муҳим жиҳати шундаки, у илова дастурчиларига фойдаланувчининг шахсий маълумотларини, масалан, туғилган санасини талаб қилмаган ҳолда ёш оралиғини аниқлаш имконини беради. Бунинг ўрнига ота-оналар ўз фарзандининг ёш оралиғини иловаларга тўғридан-тўғри улашишлари мумкин бўлади.

Шунингдек, мазкур тизим катталарга ҳам илова ишлаб чиқувчиларининг сўрови бўйича ўз ёшини маълум қилиш ва шу орқали мослаштирилган интерфейс ҳамда имкониятлардан фойдаланиш имконини беради.

Марказлаштирилган бошқарув ва Family Link

Ота-оналар ушбу маълумотларни ҳар бир илова учун алоҳида бошқариб ўтиришлари шарт эмас. Жараённи осонлаштириш мақсадида Google маълумот алмашишни ўзининг машҳур Family Link ота-оналар назорати панели ичида марказлаштирди.

Маълумотлар автоматик равишда улашилмайди — ота-оналар дастлаб ушбу маълумотларни ўзлари киритиб, рухсат беришлари талаб этилади. Ушбу янги функция Google Play дўконидаги бошқа хавфсизлик воситалари, жумладан, экран вақтини чеклаш, иловаларни юклаб олишни тасдиқлаш ва ПИН-кодли контент фильтрларини ўрнатиш имкониятларини янада бойитади.

GoogleAndroidFamily LinkТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозаладиБактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозаладиБугун, 23:28АҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқладиАҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқладиБугун, 23:26Джеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиДжеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиБугун, 22:58Ваймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаВаймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаБугун, 22:55Ferrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиFerrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиБугун, 22:55Япония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиЯпония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиБугун, 22:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб