Гарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёр

·22·Спорт
Гарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёр

Goal.com хабар беришича, Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн фаолиятини Баварияда давом эттириш ва Мюнхен клуби билан узоқ муддатли шартнома имзолашга тайёр. Клуб бош директори Ян-Кристиан Дризен томонлар ўртасидаги музокаралар яқин орада бошланишини тасдиқлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда ҳужумчи АҚШда таътилни ўтказмоқда. Мавсумолди режаларига кўра, футболчи қайтиши биланоқ клуб раҳбарияти у билан янги битим шартларини муҳокама қилади.

Келажак борасидаги ижобий муҳит

Дризен Мюнхенда бўлиб ўтган матбуот анжуманида мухлисларни хурсанд қиладиган баёнот берди. Унинг сўзларига кўра, ҳар икки томон ҳам ҳамкорликни давом эттиришдан манфаатдор ва умумий махражга келиш учун барча имкониятлар мавжуд.

Эслатиб ўтамиз, Гарри Кейн 2023-йилда Тоттенхем клубидан Мюнхен жамоасига кўчиб ўтган эди. Мазкур трансфер Бундеслиқа тарихидаги энг қиммат келишувлардан бири бўлиб, немис гранди ҳужум чизиғининг етакчисига айланди.

Майдондаги улкан натижалар

Ўтган мавсум ҳужумчи учун жуда омадли келди. У барча турнирлар доирасида 51 та учрашувда майдонга тушиб, 61 та гол урди ва 7 та голли узатмага муаллифлик қилди.

Унинг самарали ўйини эвазига Бавария ички чемпионат ва ДФБ-Покал кубогини қўлга киритди. Шунингдек, ҳужумчи ўз фаолиятида иккинчи бор Европа Олтин бутсаси эгасига айланди.

Трансфер миш-мишларига нуқта қўйилди

Клуб раҳбари жамоанинг бошқа етакчиларининг кетиши ҳақидаги хабарларга ҳам муносабат билдирди. Хусусан, Майкл Олисе ва Луис Диаснинг трансфери ҳақидаги миш-мишларни қатъиян рад этди.

Олисе Реал Мадрид қизиқишлари доирасида тилга олинган бўлса, Диас ўтган мавсумда 26 та гол уриб, 23 та голли узатма амалга оширган эди. Мюнхен клуби асосий таркиб барқарорлигини сақлаб қолишни мақсад қилган.

Гарри КейнБаварияМюнхенБундеслиқаФутбол трансферлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Францияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиФранцияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиБугун, 22:54Мадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиМадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиБугун, 22:31Самарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиСамарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиБугун, 22:24Роберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқдаРоберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқдаБугун, 22:12Начо Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етишига ишонмоқдаНачо Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етишига ишонмоқдаБугун, 21:17Трансфер бомбаси: "Сити" Айюб Буадди учун пойгада "Арсенал"ни мағлуб этди!Трансфер бомбаси: "Сити" Айюб Буадди учун пойгада "Арсенал"ни мағлуб этди!Бугун, 21:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди