Гарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёр
Goal.com хабар беришича, Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн фаолиятини Баварияда давом эттириш ва Мюнхен клуби билан узоқ муддатли шартнома имзолашга тайёр. Клуб бош директори Ян-Кристиан Дризен томонлар ўртасидаги музокаралар яқин орада бошланишини тасдиқлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда ҳужумчи АҚШда таътилни ўтказмоқда. Мавсумолди режаларига кўра, футболчи қайтиши биланоқ клуб раҳбарияти у билан янги битим шартларини муҳокама қилади.
Келажак борасидаги ижобий муҳитДризен Мюнхенда бўлиб ўтган матбуот анжуманида мухлисларни хурсанд қиладиган баёнот берди. Унинг сўзларига кўра, ҳар икки томон ҳам ҳамкорликни давом эттиришдан манфаатдор ва умумий махражга келиш учун барча имкониятлар мавжуд.
Эслатиб ўтамиз, Гарри Кейн 2023-йилда Тоттенхем клубидан Мюнхен жамоасига кўчиб ўтган эди. Мазкур трансфер Бундеслиқа тарихидаги энг қиммат келишувлардан бири бўлиб, немис гранди ҳужум чизиғининг етакчисига айланди.
Майдондаги улкан натижаларЎтган мавсум ҳужумчи учун жуда омадли келди. У барча турнирлар доирасида 51 та учрашувда майдонга тушиб, 61 та гол урди ва 7 та голли узатмага муаллифлик қилди.
Унинг самарали ўйини эвазига Бавария ички чемпионат ва ДФБ-Покал кубогини қўлга киритди. Шунингдек, ҳужумчи ўз фаолиятида иккинчи бор Европа Олтин бутсаси эгасига айланди.
Трансфер миш-мишларига нуқта қўйилдиКлуб раҳбари жамоанинг бошқа етакчиларининг кетиши ҳақидаги хабарларга ҳам муносабат билдирди. Хусусан, Майкл Олисе ва Луис Диаснинг трансфери ҳақидаги миш-мишларни қатъиян рад этди.
Олисе Реал Мадрид қизиқишлари доирасида тилга олинган бўлса, Диас ўтган мавсумда 26 та гол уриб, 23 та голли узатма амалга оширган эди. Мюнхен клуби асосий таркиб барқарорлигини сақлаб қолишни мақсад қилган.
…