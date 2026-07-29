Роберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқда
Тоттенхем жамоаси бош мураббийи Роберто Де Зерби ярим ҳимоячи Лукас Бергваллнинг келажаги борасида ўз фикрини билдириб, унинг клубда қолишини исташини қатъий таъкидлади. Goal.com хабар беришича, футболчига Англия Премер-лигасининг бошқа вакиллари — Нюкасл Юнайтед ва Ноттингем Форест жамоаларидан жиддий қизиқишлар бўлишига қарамай, мураббий унинг потенциалига юқори баҳо бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, 20 ёшли футболчи ўтган ойда клуб раҳбариятига янги чақирув излаш истаги борлигини маълум қилган. Шундан сўнг, Премер-лиганинг рақиб клублари вазиятдан фойдаланишга ҳаракат қила бошлади. Шунга қарамай, жамоа Сиднейга қарши ўтказилган ўртоқлик ўйинидан кейин бош мураббий ёш иқтидор эгасининг имкониятларини юқори баҳолаганини яшириб ўтирмади.
Лукас Бергваллнинг жамоадаги ўрни ва рақобатThe Athletic нашри маълумотига кўра, Роберто Де Зерби футболчининг жамоада қолишини исташини очиқчасига айтган, бироқ ҳеч бир ўйинчига асосий таркибдан жой кафолатлай олмаслигини қўшимча қилган. Тоттенхем ўз таркибини кучайтириш учун трансфер бозорида фаол ҳаракат қилиб, трансфер рекордларини янгилади ва таркибдаги рақобатни кескин оширди.
Ўтган мавсум давомида ёш ярим ҳимоячи барча мусобақаларда 33 та учрашувда майдонга тушиб, 1465 дақиқа ҳаракат қилди ва битта гол киритишга эришди. Бироқ футболчининг ўзи майдонда кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлишни ва айниқса таянч зонасида икки нафар таянч ярим ҳимоячидан бири сифатида ўйнашни хоҳламоқда.
Келажак борасидаги якуний қарорБош мураббий ҳар қандай футболчи Тоттенхем шарафини ҳимоя қилиш учун тўғри руҳ ва характерга эга бўлиши шартлигини эслатиб ўтди. “Мен уни потенциал жиҳатидан топ-даражадаги футболчи деб ўйлайман, аммо ҳеч кимни қолишга мажбурлаш ниятим йўқ”, дея қўшимча қилди мутахассис.
Ҳозирги вақтда Лукас Бергваллнинг шартномаси 2031-йилнинг июнигача амал қилади. Футболчи ўзининг келажаги борасида клуб бош директори Винаи Венкатешам ҳамда спорт директори Ёҳан Ланге билан бевосита музокаралар олиб бориши кутилмоқда. Тоттенхем эса мавсумолди тайёргарликларни юқори суръатда давом эттирмоқда.
…