Роберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқда

·23·Спорт
Роберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқда

Тоттенхем жамоаси бош мураббийи Роберто Де Зерби ярим ҳимоячи Лукас Бергваллнинг келажаги борасида ўз фикрини билдириб, унинг клубда қолишини исташини қатъий таъкидлади. Goal.com хабар беришича, футболчига Англия Премер-лигасининг бошқа вакиллари — Нюкасл Юнайтед ва Ноттингем Форест жамоаларидан жиддий қизиқишлар бўлишига қарамай, мураббий унинг потенциалига юқори баҳо бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, 20 ёшли футболчи ўтган ойда клуб раҳбариятига янги чақирув излаш истаги борлигини маълум қилган. Шундан сўнг, Премер-лиганинг рақиб клублари вазиятдан фойдаланишга ҳаракат қила бошлади. Шунга қарамай, жамоа Сиднейга қарши ўтказилган ўртоқлик ўйинидан кейин бош мураббий ёш иқтидор эгасининг имкониятларини юқори баҳолаганини яшириб ўтирмади.

Лукас Бергваллнинг жамоадаги ўрни ва рақобат

The Athletic нашри маълумотига кўра, Роберто Де Зерби футболчининг жамоада қолишини исташини очиқчасига айтган, бироқ ҳеч бир ўйинчига асосий таркибдан жой кафолатлай олмаслигини қўшимча қилган. Тоттенхем ўз таркибини кучайтириш учун трансфер бозорида фаол ҳаракат қилиб, трансфер рекордларини янгилади ва таркибдаги рақобатни кескин оширди.

Ўтган мавсум давомида ёш ярим ҳимоячи барча мусобақаларда 33 та учрашувда майдонга тушиб, 1465 дақиқа ҳаракат қилди ва битта гол киритишга эришди. Бироқ футболчининг ўзи майдонда кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлишни ва айниқса таянч зонасида икки нафар таянч ярим ҳимоячидан бири сифатида ўйнашни хоҳламоқда.

Келажак борасидаги якуний қарор

Бош мураббий ҳар қандай футболчи Тоттенхем шарафини ҳимоя қилиш учун тўғри руҳ ва характерга эга бўлиши шартлигини эслатиб ўтди. “Мен уни потенциал жиҳатидан топ-даражадаги футболчи деб ўйлайман, аммо ҳеч кимни қолишга мажбурлаш ниятим йўқ”, дея қўшимча қилди мутахассис.

Ҳозирги вақтда Лукас Бергваллнинг шартномаси 2031-йилнинг июнигача амал қилади. Футболчи ўзининг келажаги борасида клуб бош директори Винаи Венкатешам ҳамда спорт директори Ёҳан Ланге билан бевосита музокаралар олиб бориши кутилмоқда. Тоттенхем эса мавсумолди тайёргарликларни юқори суръатда давом эттирмоқда.

ТоттенхемЛукас БергваллРоберто Де ЗербиПремер-лигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Бугун, 23:13Францияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиФранцияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиБугун, 22:54Мадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиМадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиБугун, 22:31Самарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиСамарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиБугун, 22:24Гарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёрГарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёрБугун, 21:53Начо Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етишига ишонмоқдаНачо Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етишига ишонмоқдаБугун, 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди