Сьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқда

·24·Техно
Сьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқда
Қисқача

Сиерра-Леонедаги давлатга қарашли 300 та тиббиёт муассасаси Илон Маскнинг Starlink сунъий йўлдош интернет тармоғига уланмоқда. Ушбу лойиҳанинг расмий очилиш маросими пойтахт Фритаундаги Юлиус Маад Био номидаги Педиатрия илғор тажриба марказида бўлиб ўтди. Янги технология шифохоналарни ишончли ва юқори тезликдаги интернет билан таъминлаб, шифокорларга тезкор маълумот алмашиш ҳамда маслаҳатлашиш имконини беради.

Сьерра-Леоне соғлиқни сақлаш тизимида муҳим рақамли ўзгаришлар бошланди. Мамлакат соғлиқни сақлаш вазири доктор Остин Демби маълум қилишича, давлатга қарашли 300 та тиббиёт муассасаси Илон Маскнинг Starlink сунъий йўлдош интернет тармоғига уланади. Ушбу кенг кўламли лойиҳанинг расмий очилиш маросими пойтахт Фритаундаги Юлиус Маад Био номидаги Педиатрия илғор тажриба марказида бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, янги технология шифохоналарни ишончли ва юқори тезликдаги интернет билан таъминлайди. Бу эса ўз навбатида шифокорларга тезкор равишда маълумот алмашиш ҳамда мамлакатнинг турли ҳудудларидаги ҳамкасблари билан маслаҳатлашиш имконини беради. Мутахассислар замонавий алоқа воситаларининг жорий этилишини соғлиқни сақлаш соҳасини рақамлаштириш йўлидаги кескин қадам сифатида баҳоламоқда.

Тиббиётда янги рақамли имкониятлар

Барқарор интернет алоқаси туфайли тиббиёт муассасалари маълумотларни тезроқ узатиш, электрон тиббий тизимлардан фойдаланиш ҳамда ихтисослаштирилган рақамли хизматлардан эркин фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Шунингдек, лойиҳа тиббиёт ходимларининг масофавий таълим олиш жараёнларини ривожлантиришга ҳам замин яратади.

Ҳукумат ушбу ташаббус қоғозбозликдан батамом воз кечиб, тўлиқ рақамли иш моделларига ўтиш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиришига умид қилмоқда. Замонавий инфратузилма Фритаундаги Педиатрия илғор тажриба маркази ва Коно шаҳрида қурилиши режалаштирилган шунга ўхшаш келажакдаги муассаса ўртасида ўзаро яқин ҳамкорликни ўрнатишда ҳам асосий восита бўлиб хизмат қилади.

Сифат ва малака ошириш кафолати

Расмийлар замонавий алоқа тармоқлари мамлакат бўйлаб тиббий ёрдам сифатини оширишга хизмат қилишига қатъий ишонмоқда. Интернет имкониятлари мутахассисларни тайёрлаш жараёнини тезлаштиради ва бутун мамлакат бўйлаб муассасалар ўртасида самарали билим алмашинувини таъминлайди.

Starlink тармоғининг тиббиёт соҳасига татбиқ этилиши чекка ҳудудлардаги шифохоналар учун ҳам марказий клиникалар билан бир қаторда ишлаш имкониятини очиб беради. Мазкур лойиҳа якунида Сьерра-Леоне соғлиқни сақлаш сектори тўлиқ рақамли бошқарувга ўтиб, аҳолига кўрсатиладиган тиббий хизматлар кўламини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

StarlinkСьерра-ЛеонеТиббиётИнтернетТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиХитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиБугун, 13:57OpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқдаOpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқдаБугун, 13:28SpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзоладиSpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзоладиБугун, 12:24NASA Марсда ҳайратланарли улкан кўпбурчаклар майдонини аниқладиNASA Марсда ҳайратланарли улкан кўпбурчаклар майдонини аниқладиБугун, 11:56ИТEР термоядровий реактори учун асосий модул ўрнатилдиИТEР термоядровий реактори учун асосий модул ўрнатилдиБугун, 11:25Хитойда NVIDIA GeForce RTX 50 серияли видеокарталари нархи кескин ошдиХитойда NVIDIA GeForce RTX 50 серияли видеокарталари нархи кескин ошдиБугун, 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб