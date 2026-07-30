Сьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқда
Сиерра-Леонедаги давлатга қарашли 300 та тиббиёт муассасаси Илон Маскнинг Starlink сунъий йўлдош интернет тармоғига уланмоқда. Ушбу лойиҳанинг расмий очилиш маросими пойтахт Фритаундаги Юлиус Маад Био номидаги Педиатрия илғор тажриба марказида бўлиб ўтди. Янги технология шифохоналарни ишончли ва юқори тезликдаги интернет билан таъминлаб, шифокорларга тезкор маълумот алмашиш ҳамда маслаҳатлашиш имконини беради.
Сьерра-Леоне соғлиқни сақлаш тизимида муҳим рақамли ўзгаришлар бошланди. Мамлакат соғлиқни сақлаш вазири доктор Остин Демби маълум қилишича, давлатга қарашли 300 та тиббиёт муассасаси Илон Маскнинг Starlink сунъий йўлдош интернет тармоғига уланади. Ушбу кенг кўламли лойиҳанинг расмий очилиш маросими пойтахт Фритаундаги Юлиус Маад Био номидаги Педиатрия илғор тажриба марказида бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг ёзишича, янги технология шифохоналарни ишончли ва юқори тезликдаги интернет билан таъминлайди. Бу эса ўз навбатида шифокорларга тезкор равишда маълумот алмашиш ҳамда мамлакатнинг турли ҳудудларидаги ҳамкасблари билан маслаҳатлашиш имконини беради. Мутахассислар замонавий алоқа воситаларининг жорий этилишини соғлиқни сақлаш соҳасини рақамлаштириш йўлидаги кескин қадам сифатида баҳоламоқда.
Тиббиётда янги рақамли имкониятларБарқарор интернет алоқаси туфайли тиббиёт муассасалари маълумотларни тезроқ узатиш, электрон тиббий тизимлардан фойдаланиш ҳамда ихтисослаштирилган рақамли хизматлардан эркин фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Шунингдек, лойиҳа тиббиёт ходимларининг масофавий таълим олиш жараёнларини ривожлантиришга ҳам замин яратади.
Ҳукумат ушбу ташаббус қоғозбозликдан батамом воз кечиб, тўлиқ рақамли иш моделларига ўтиш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиришига умид қилмоқда. Замонавий инфратузилма Фритаундаги Педиатрия илғор тажриба маркази ва Коно шаҳрида қурилиши режалаштирилган шунга ўхшаш келажакдаги муассаса ўртасида ўзаро яқин ҳамкорликни ўрнатишда ҳам асосий восита бўлиб хизмат қилади.
Сифат ва малака ошириш кафолатиРасмийлар замонавий алоқа тармоқлари мамлакат бўйлаб тиббий ёрдам сифатини оширишга хизмат қилишига қатъий ишонмоқда. Интернет имкониятлари мутахассисларни тайёрлаш жараёнини тезлаштиради ва бутун мамлакат бўйлаб муассасалар ўртасида самарали билим алмашинувини таъминлайди.
Starlink тармоғининг тиббиёт соҳасига татбиқ этилиши чекка ҳудудлардаги шифохоналар учун ҳам марказий клиникалар билан бир қаторда ишлаш имкониятини очиб беради. Мазкур лойиҳа якунида Сьерра-Леоне соғлиқни сақлаш сектори тўлиқ рақамли бошқарувга ўтиб, аҳолига кўрсатиладиган тиббий хизматлар кўламини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
…