Президент Ўзбекистоннинг «энг бебаҳо бойлиги» ва янги ташаббуслари ҳақида гапирди

·33·Ўзбекистон
Президент Ўзбекистоннинг «энг бебаҳо бойлиги» ва янги ташаббуслари ҳақида гапирди
Қисқача

Президент Шоукат Мирзиёев Халқлар дўстлиги куни муносабати билан йўллаган табригида миллатлараро тотувлик, бағрикенглик ва ҳамжиҳатликни Ўзбекистоннинг енг бебаҳо бойлиги деб атади. Давлат раҳбари соҳада сўнгги йилларда 10 та норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилинганини ва мамлакатда 130 дан зиёд миллат ва елатлар яшашини таъкидлади.

Бугун, 30 июл куни Ўзбекистонда қутлуғ байрам — Халқлар дўстлиги куни кенг нишонланмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев ушбу айём муносабати билан мамлакатнинг кўп миллатли халқига самимий ва жарангдор байрам табриги йўллади. Давлат раҳбари ўз мурожаатида миллатлараро тотувлик, бағрикенглик ва ҳамжиҳатликни Ўзбекистоннинг «энг бебаҳо бойлиги» деб атади.

Zamin.uz Президент табригининг энг муҳим нуқталари, мамлакатдаги бағрикенглик моделининг рақамли инфографикаси ва янгидан ташкил этиладиган профессионал санъат жамоаси ҳақида хабар беради.

1. «Бизнинг кучимиз — бирликда»: Ўзбекистоннинг бағрикенглик модели

Давлат раҳбари ўз табригида Ўзбекистонда миллатлараро тотувликни таъминлашда «Бизнинг кучимиз — бирлик ва ҳамжиҳатликда» деган эзгу ғоя устувор аҳамият касб этаётганини алоҳида қайд этди. Унинг таъкидлашича, сўнгги йилларда ушбу тамойил асосида мамлакатда миллатлараро муносабатларнинг ўзига хос модели шакллантирилди.

Бу йўналишдаги ислоҳотлар фақат шиорлар билан чекланиб қолмаган. Сўнгги йилларда соҳага оид 10 та норматив-ҳуқуқий ҳужжат, жумладан, Миллатлараро муносабатлар соҳасида давлат сиёсати концепцияси қабул қилинди. Ушбу ҳужжатлар соҳадаги янгиланишларнинг мустаҳкам ҳуқуқий асосини яратди.

2. «Бир оила фарзандлари»: Рақамлар ва фактлар тилида

Ўзбекистоннинг кўп миллатли таркиби ва улар учун яратилган шароитлар рақамларда яққол намоён бўлади. Президент табригида келтирилган статистик маълумотлар мамлакатдаги маданий хилма-хиллик ва бағрикенгликнинг кўламини кўрсатади:

  • Миллатлар ва элатлар: 130 дан зиёд;

  • Диний конфессиялар: 16 та;

  • Миллий маданий марказлар: 157 та;

  • Дўстлик жамиятлари: 46 та;

  • Таълим тиллари: 7 та (жумладан, ўзбек тили);

  • Телерадио кўрсатувлари тиллари: 12 та;

  • Газета ва журналлар тиллари: 14 та.

3. Янги ташаббус: Профессионал «Дўстлик» ансамбли ташкил этилади

Давлат раҳбари байрам табригида маданий ҳаётдаги муҳим янгиликни маълум қилди. Халқлар ўртасидаги дўстлик ва ҳамжиҳатликни санъат воситасида янада мустаҳкамлаш мақсадида, турли миллат вакилларидан иборат профессионал «Дўстлик» ансамблини ташкил этиш режалаштирилаётганини маълум қилди.

Президентнинг таъкидлашича, ушбу янги ижодий жамоа мамлакат маданий ҳаётида муносиб ўрин эгаллаб, Ватан равнақи йўлида хизмат қилади.

4. Минтақавий ҳамкорлик ва якуний қутлов

Шавкат Мирзиёев Ўзбекистоннинг Марказий Осиё давлатлари билан дўстлик, ўзаро ишонч ва стратегик шериклик муносабатлари изчил ривожланаётганини ҳам алоҳида таъкидлади. Бу мамлакат ичкарисидаги бағрикенгликнинг ташқи сиёсатдаги акси сифатида баҳоланмоқда.

Давлат раҳбари табрик сўзи якунида барча юртдошларни Халқлар дўстлиги куни билан яна бир бор қутлаб, уларга сиҳат-саломатлик, тинчлик-хотиржамлик ва оилавий бахт тилади.

Ўзбекистоннинг энг катта бойлиги — бу унинг кўп миллатли, аҳил ва иноқ халқидир. Ушбу қутлуғ айём ва Президентнинг янги ташаббуслари ҳақидаги хабарни ҳаммага улашинг!

Ушбу қайноқ ва маданий-ватанпарварлик руҳидаги мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва оилавий гуруҳларга дарҳол юборинг!

Сизнингча, янги «Дўстлик» ансамбли Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги маданий брендини қандай шакллантиради? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

ЎзбекистонШавкат МирзиёевZamin.uz
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиландиМактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиландиБугун, 01:12Шавкат Мирзиёев Остонадан қайтди: ташриф нимаси билан муҳим?Шавкат Мирзиёев Остонадан қайтди: ташриф нимаси билан муҳим?Кеча, 23:21«Сохта кадастр» тузоғи: Қувасойда ҳокимлик ерини сотмоқчи бўлганлар фош этилди!«Сохта кадастр» тузоғи: Қувасойда ҳокимлик ерини сотмоқчи бўлганлар фош этилди!Кеча, 11:49 Ўзбекистонда 30 июль куни 42 даража кутилмоқда Ўзбекистонда 30 июль куни 42 даража кутилмоқдаКеча, 11:34Ҳарбий либосни эслатувчи кийимлар учун маъмурий жавобгарлик қўлланиладиҲарбий либосни эслатувчи кийимлар учун маъмурий жавобгарлик қўлланиладиКеча, 05:16Бугунги тунни ўтказиб юборманг: осмонда ноёб “Кийик Ойи” ҳодисаси кузатиладиБугунги тунни ўтказиб юборманг: осмонда ноёб “Кийик Ойи” ҳодисаси кузатиладиКеча, 04:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди