Президент Ўзбекистоннинг «энг бебаҳо бойлиги» ва янги ташаббуслари ҳақида гапирди
Президент Шоукат Мирзиёев Халқлар дўстлиги куни муносабати билан йўллаган табригида миллатлараро тотувлик, бағрикенглик ва ҳамжиҳатликни Ўзбекистоннинг енг бебаҳо бойлиги деб атади. Давлат раҳбари соҳада сўнгги йилларда 10 та норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилинганини ва мамлакатда 130 дан зиёд миллат ва елатлар яшашини таъкидлади.
Бугун, 30 июл куни Ўзбекистонда қутлуғ байрам — Халқлар дўстлиги куни кенг нишонланмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев ушбу айём муносабати билан мамлакатнинг кўп миллатли халқига самимий ва жарангдор байрам табриги йўллади. Давлат раҳбари ўз мурожаатида миллатлараро тотувлик, бағрикенглик ва ҳамжиҳатликни Ўзбекистоннинг «энг бебаҳо бойлиги» деб атади.
Zamin.uz Президент табригининг энг муҳим нуқталари, мамлакатдаги бағрикенглик моделининг рақамли инфографикаси ва янгидан ташкил этиладиган профессионал санъат жамоаси ҳақида хабар беради.
1. «Бизнинг кучимиз — бирликда»: Ўзбекистоннинг бағрикенглик модели
Давлат раҳбари ўз табригида Ўзбекистонда миллатлараро тотувликни таъминлашда «Бизнинг кучимиз — бирлик ва ҳамжиҳатликда» деган эзгу ғоя устувор аҳамият касб этаётганини алоҳида қайд этди. Унинг таъкидлашича, сўнгги йилларда ушбу тамойил асосида мамлакатда миллатлараро муносабатларнинг ўзига хос модели шакллантирилди.
Бу йўналишдаги ислоҳотлар фақат шиорлар билан чекланиб қолмаган. Сўнгги йилларда соҳага оид 10 та норматив-ҳуқуқий ҳужжат, жумладан, Миллатлараро муносабатлар соҳасида давлат сиёсати концепцияси қабул қилинди. Ушбу ҳужжатлар соҳадаги янгиланишларнинг мустаҳкам ҳуқуқий асосини яратди.
2. «Бир оила фарзандлари»: Рақамлар ва фактлар тилида
Ўзбекистоннинг кўп миллатли таркиби ва улар учун яратилган шароитлар рақамларда яққол намоён бўлади. Президент табригида келтирилган статистик маълумотлар мамлакатдаги маданий хилма-хиллик ва бағрикенгликнинг кўламини кўрсатади:
Миллатлар ва элатлар: 130 дан зиёд;
Диний конфессиялар: 16 та;
Миллий маданий марказлар: 157 та;
Дўстлик жамиятлари: 46 та;
Таълим тиллари: 7 та (жумладан, ўзбек тили);
Телерадио кўрсатувлари тиллари: 12 та;
Газета ва журналлар тиллари: 14 та.
3. Янги ташаббус: Профессионал «Дўстлик» ансамбли ташкил этилади
Давлат раҳбари байрам табригида маданий ҳаётдаги муҳим янгиликни маълум қилди. Халқлар ўртасидаги дўстлик ва ҳамжиҳатликни санъат воситасида янада мустаҳкамлаш мақсадида, турли миллат вакилларидан иборат профессионал «Дўстлик» ансамблини ташкил этиш режалаштирилаётганини маълум қилди.
Президентнинг таъкидлашича, ушбу янги ижодий жамоа мамлакат маданий ҳаётида муносиб ўрин эгаллаб, Ватан равнақи йўлида хизмат қилади.
4. Минтақавий ҳамкорлик ва якуний қутлов
Шавкат Мирзиёев Ўзбекистоннинг Марказий Осиё давлатлари билан дўстлик, ўзаро ишонч ва стратегик шериклик муносабатлари изчил ривожланаётганини ҳам алоҳида таъкидлади. Бу мамлакат ичкарисидаги бағрикенгликнинг ташқи сиёсатдаги акси сифатида баҳоланмоқда.
Давлат раҳбари табрик сўзи якунида барча юртдошларни Халқлар дўстлиги куни билан яна бир бор қутлаб, уларга сиҳат-саломатлик, тинчлик-хотиржамлик ва оилавий бахт тилади.
Ўзбекистоннинг энг катта бойлиги — бу унинг кўп миллатли, аҳил ва иноқ халқидир. Ушбу қутлуғ айём ва Президентнинг янги ташаббуслари ҳақидаги хабарни ҳаммага улашинг!
Ушбу қайноқ ва маданий-ватанпарварлик руҳидаги мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва оилавий гуруҳларга дарҳол юборинг!
Сизнингча, янги «Дўстлик» ансамбли Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги маданий брендини қандай шакллантиради? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…