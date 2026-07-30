Бавария спорт директори FIFA ғоясидан норозилигини билдирди

·49·Спорт
Бавария спорт директори FIFA ғоясидан норозилигини билдирди
Қисқача

Бавария клубининг спорт директори Макс Еберл FIFA президенти Жанни Инфантинонинг жаҳон чемпионатига хусусий инвесторларни жалб етиш ташаббусини кескин танқид қилди. Goal.com хабарига кўра, можаро Инфантинонинг жаҳон чемпионатидаги улушларни юридик шахс орқали хусусий инвестиция фондларига сотиш режалари ортидан келиб чиққан. Макс Еберл футбол ўйини тижорат манфаатларига қурбон қилинаётганини айтиб, ташкилот фаолиятидан нафратланишини билдирди.

Халқаро футбол майдонида FIFA раҳбариятининг тижорат сиёсати ва хусусий инвестицияларни жалб қилиш бўйича режалари жиддий норозиликларга сабаб бўлмоқда. Бавария клубининг спорт директори Макс Эберл FIFA президенти Жанни Инфантинонинг жаҳон чемпионатига хусусий инвесторларни жалб этиш ташаббусини кескин танқид қилиб, ташкилот фаолиятидан қаттиқ афсусдалигини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, мазкур можаро Инфантинонинг жаҳон чемпионатидаги улушларни махсус тузилган юридик шахс орқали хусусий инвестиция фондларига сотиш борасидаги улкан режалари ортидан келиб чиққан. Германиялик мутахассис футбол жамоатчилиги бундай ғояларни муҳокама қилаётганидан уялишини таъкидлаб, футбол ҳеч қачон алоҳида шахсларга тегишли бўлмаганини эслатиб ўтди.

Макс Эберл ўзининг Sky Sport нашрига берган интервюсида футбол ўйини тижорат манфаатларига қурбон қилинаётганини очиқ айтди: “Менда FIFA фақатгина фойда олиш учунгина мавжуд деган таассурот уйғонмоқда. Бу менда нафрат уйғотмоқда”, дея қўшимча қилди у ўз сўзида.

Европа ва FIFA ўртасидаги зиддиятлар

Ҳозирги кунда FIFA ва Европа футболстакеҳолдрлари ўртасидаги қарама-қаршилик юқори нуқтага етди. Ҳатто ЙЕФАга аъзо мамлакатлар терма жамоаларининг жаҳон чемпионатларини бойкот қилиши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар ҳам тобора кучайиб бормоқда. Аллианз Аренада нуфузли лавозимни эгаллаб турган Эберл, агар Европа давлатлари Инфантинонинг инвестиция моделига қарши бирлашса, буни тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдирди.

Германия футболидаги бошқа таниқли шахслар ҳам мазкур масалага ўз муносабатини билдирди. Боруссия Дортмунд маслаҳатчиси ва афсонавий собиқ футболчи Маттиас Саммер Жанни Инфантинонинг замонавий бошқарувдаги мураккаб вазифасини тушунишини айтди. Бироқ, у ҳам глобал ташкилот молиявий даромадларни кўпайтириш ортидан ўйиннинг эмоционал қадр-қимматини хавф остига қўяётганидан огоҳлантирди.

Келгусидаги муддатлар ва хавотирлар

Саммернинг фикрича, Жанни Инфантино ҳамма нарсани бирдек мамнун қилишга уринмоқда ва бу ҳар доим жуда нозик масала ҳисобланади. Шунга қарамай, у ҳам ўйин яхлитлигига аралашиш ҳолатлари футболга жиддий зарар етказиши мумкинлигидан хавотирда эканини яширмади.

Барча танқидларга қарамасдан, FIFA раҳбарияти ўз режаларидан воз кечмаяпти. Ташкилот аъзо ассоциацияларга ушбу битимни тасдиқлаш учун сентябрь ойигача бўлган қатъий муддатни белгилаган. Ҳар бир федерация учун миллионлаб долларлик молиявий мукофотлар вада қилинаётганига қарамай, Европадаги бошқарув органлари бу келишувнинг футбол келажагига қандай таъсир қилишидан ҳамон шубҳаланмоқда.

Макс ЭберлFIFAЖанни ИнфантиноБаварияЖаҳон чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаганига муносабат билдирдиКарло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаганига муносабат билдирдиБугун, 13:31Ҳусанов «Манчестер Сити» билан янги шартнома имзолагач нималар деди?Ҳусанов «Манчестер Сити» билан янги шартнома имзолагач нималар деди?Бугун, 12:36Карим Адееми Барселона сафида ўзининг тезлиги билан шерикларини лол қолдирдиКарим Адееми Барселона сафида ўзининг тезлиги билан шерикларини лол қолдирдиБугун, 11:53Микел Артета: Чемпионлик — бу якун эмас, янги давр бошланишиМикел Артета: Чемпионлик — бу якун эмас, янги давр бошланишиБугун, 11:52Анчелотти Бразилиянинг мундиалдаги мағлубиятига нима сабаб бўлганини айтдиАнчелотти Бразилиянинг мундиалдаги мағлубиятига нима сабаб бўлганини айтдиБугун, 10:00Расмan: Жон Стоунз «Сити»ни тарк этди — буюк ҳимоячи энди «Интер»да!Расмan: Жон Стоунз «Сити»ни тарк этди — буюк ҳимоячи энди «Интер»да!Бугун, 09:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди