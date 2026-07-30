Бавария спорт директори FIFA ғоясидан норозилигини билдирди
Бавария клубининг спорт директори Макс Еберл FIFA президенти Жанни Инфантинонинг жаҳон чемпионатига хусусий инвесторларни жалб етиш ташаббусини кескин танқид қилди. Goal.com хабарига кўра, можаро Инфантинонинг жаҳон чемпионатидаги улушларни юридик шахс орқали хусусий инвестиция фондларига сотиш режалари ортидан келиб чиққан. Макс Еберл футбол ўйини тижорат манфаатларига қурбон қилинаётганини айтиб, ташкилот фаолиятидан нафратланишини билдирди.
Халқаро футбол майдонида FIFA раҳбариятининг тижорат сиёсати ва хусусий инвестицияларни жалб қилиш бўйича режалари жиддий норозиликларга сабаб бўлмоқда. Бавария клубининг спорт директори Макс Эберл FIFA президенти Жанни Инфантинонинг жаҳон чемпионатига хусусий инвесторларни жалб этиш ташаббусини кескин танқид қилиб, ташкилот фаолиятидан қаттиқ афсусдалигини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, мазкур можаро Инфантинонинг жаҳон чемпионатидаги улушларни махсус тузилган юридик шахс орқали хусусий инвестиция фондларига сотиш борасидаги улкан режалари ортидан келиб чиққан. Германиялик мутахассис футбол жамоатчилиги бундай ғояларни муҳокама қилаётганидан уялишини таъкидлаб, футбол ҳеч қачон алоҳида шахсларга тегишли бўлмаганини эслатиб ўтди.
Макс Эберл ўзининг Sky Sport нашрига берган интервюсида футбол ўйини тижорат манфаатларига қурбон қилинаётганини очиқ айтди: “Менда FIFA фақатгина фойда олиш учунгина мавжуд деган таассурот уйғонмоқда. Бу менда нафрат уйғотмоқда”, дея қўшимча қилди у ўз сўзида.
Европа ва FIFA ўртасидаги зиддиятларҲозирги кунда FIFA ва Европа футболстакеҳолдрлари ўртасидаги қарама-қаршилик юқори нуқтага етди. Ҳатто ЙЕФАга аъзо мамлакатлар терма жамоаларининг жаҳон чемпионатларини бойкот қилиши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар ҳам тобора кучайиб бормоқда. Аллианз Аренада нуфузли лавозимни эгаллаб турган Эберл, агар Европа давлатлари Инфантинонинг инвестиция моделига қарши бирлашса, буни тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдирди.
Германия футболидаги бошқа таниқли шахслар ҳам мазкур масалага ўз муносабатини билдирди. Боруссия Дортмунд маслаҳатчиси ва афсонавий собиқ футболчи Маттиас Саммер Жанни Инфантинонинг замонавий бошқарувдаги мураккаб вазифасини тушунишини айтди. Бироқ, у ҳам глобал ташкилот молиявий даромадларни кўпайтириш ортидан ўйиннинг эмоционал қадр-қимматини хавф остига қўяётганидан огоҳлантирди.
Келгусидаги муддатлар ва хавотирларСаммернинг фикрича, Жанни Инфантино ҳамма нарсани бирдек мамнун қилишга уринмоқда ва бу ҳар доим жуда нозик масала ҳисобланади. Шунга қарамай, у ҳам ўйин яхлитлигига аралашиш ҳолатлари футболга жиддий зарар етказиши мумкинлигидан хавотирда эканини яширмади.
Барча танқидларга қарамасдан, FIFA раҳбарияти ўз режаларидан воз кечмаяпти. Ташкилот аъзо ассоциацияларга ушбу битимни тасдиқлаш учун сентябрь ойигача бўлган қатъий муддатни белгилаган. Ҳар бир федерация учун миллионлаб долларлик молиявий мукофотлар вада қилинаётганига қарамай, Европадаги бошқарув органлари бу келишувнинг футбол келажагига қандай таъсир қилишидан ҳамон шубҳаланмоқда.
…