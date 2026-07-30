Ногиронлик нафақаси пора эвазига: Самарқанд ва Боғотда шифокорлар қўлга олинди
Бош прокуратура ҳузуридаги департамент ходимлари Самарқанд ва Хоразм вилоятларида фуқароларга ноқонуний равишда ногиронлик нафақасини расмийлаштириб беришни вада қилган шифокорларни қўлга олди. Самарқанд тумани марказий шифохонаси шифокори И.А. фуқаро С.Е.ни 5 миллион сўм евазига 2-гуруҳ ногиронлик нафақасига чиқаришни вада қилиб, фирибгарлик йўли билан пулни олгани аниқланди. Шунингдек, Ҳазорасп туман тиббиёт бирлашмаси шифокори К.Б. фуқаро Н.А.
Ўзбекистон тиббиёт тизимида коррупцияга чек қўйишга қаратилган тизимли ҳаракатлар давом этмоқда. Бош прокуратура ҳузуридаги департамент ходимлари томонидан Самарқанд ва Хоразм вилоятларида ўтказилган тезкор тадбирларда, фуқароларга ноқонуний равишда ногиронлик нафақасини расмийлаштириб беришни ваъда қилган шифокорлар ашёвий далиллар билан ушланди.
Zamin.uz ушбу икки алоҳида жиноят тафсилотлари, гумонланувчиларнинг шахси ва уларга нисбатан кўрилган ҳуқуқий чоралар ҳақида батафсил хабар беради.
1. Самарқандда 5 миллион сўм эвазига ногиронлик: Фирибгар шифокор фош бўлди
Бош прокуратура ҳузуридаги департаментнинг Самарқанд тумани бўлими томонидан ўтказилган терговга қадар текширувда, туман соғлиқни сақлаш бўлими марказий шифохонасининг шифокори И.А.нинг жиноий қилмиши фош этилди.
Тергов маълумотларига кўра, И.А. фуқаро С.Э.ни 2-гуруҳ ногиронлик нафақасига чиқариш ва тегишли ҳужжатларни расмийлаштириб беришни ваъда қилган. Ушбу хизмат эвазига у фирибгарлик йўли билан 5 миллион сўм маблағни қўлга киритган. Ўтказилган суриштирувлар натижасида, ноқонуний олинган маблағнинг қайтарилиши процессуал тартибда расмийлаштирилди.
2. Боғотда "таниш-билиш" орқали ногиронлик: Ҳазорасп шифокори пора олганда ушланди
Коррупцияга қарши навбатдаги муҳим зарба Хоразм вилоятида берилди. Департаментнинг Боғот тумани бўлими томонидан ўтказилган тезкор тадбирда Ҳазорасп туман тиббиёт бирлашмаси шифокори К.Б. қўлга олинди.
Маълум бўлишича, К.Б. фуқаро Н.А.ни гўёки юқори лавозимда ишловчи танишлари орқали 2-гуруҳ ногиронлик нафақасига чиқариб беришни ваъда қилган. У ушбу хизмат учун келишилган 300 АҚШ доллари миқдоридаги маблағнинг 3,6 миллион сўмини олаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланди. Ушбу тезкор амалиёт тиббиёт ходимлари ўртасидаги коррупциявий занжирни узишга қаратилган муҳим қадам бўлди.
Жиноий иш ва тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда
Ҳар икки ҳолат юзасидан айбланувчиларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят ишлари қўзғатилди:
168-модда (Фирибгарлик);
28, 211-моддалар (Пора бериш).
Ҳозирда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда ва жиноятнинг барча тафсилотларини аниқлаш чоралари кўрилмоқда. Тиббиёт соҳасида шаффофликни таъминлаш ва фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда.
Самарқанд ва Боғотдаги коррупциявий жиноятлар бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар (1-ҳолат)
Тафсилотлар (2-ҳолат)
Жой
Самарқанд тумани
Боғот тумани (Хоразм)
Айбланувчи (Шифокор)
И.А. (Марказий шифохона)
К.Б. (Ҳазорасп тиббиёт бирлашмаси)
Жабрланувчи
С.Э.
Н.А.
Қўйилган айблов
Фирибгарлик
Фирибгарлик, пора бериш
Ноқонуний олинган пул
5 000 000 сўм
300 АҚШ доллари (олингани: 3,6 млн сўм)
Мақсад
2-гуруҳ ногиронлиги
2-гуруҳ ногиронлиги (юқори танишлар орқали)
Статус
Пул қайтарилган
Ашёвий далиллар билан ушланган
Тиббиёт тизимидаги раҳбарлар ва ходимларнинг қўлга олиниши — бу барча фуқаролар билиши керак бўлган муҳим воқеадир. Давлат бюджетидан бериладиган нафақалар ва хизматлар адолатли тарзда тақсимланиши шарт.
Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва маҳаллий аҳоли гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, тиббиёт соҳасида коррупцияга чек қўйиш учун қандай чоралар кўриш керак? Шифокорларнинг бундай жиноий қилмишларига ким айбдор? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…