Ногиронлик нафақаси пора эвазига: Самарқанд ва Боғотда шифокорлар қўлга олинди

·27·Жамият
Ногиронлик нафақаси пора эвазига: Самарқанд ва Боғотда шифокорлар қўлга олинди
Қисқача

Бош прокуратура ҳузуридаги департамент ходимлари Самарқанд ва Хоразм вилоятларида фуқароларга ноқонуний равишда ногиронлик нафақасини расмийлаштириб беришни вада қилган шифокорларни қўлга олди. Самарқанд тумани марказий шифохонаси шифокори И.А. фуқаро С.Е.ни 5 миллион сўм евазига 2-гуруҳ ногиронлик нафақасига чиқаришни вада қилиб, фирибгарлик йўли билан пулни олгани аниқланди. Шунингдек, Ҳазорасп туман тиббиёт бирлашмаси шифокори К.Б. фуқаро Н.А.

Ўзбекистон тиббиёт тизимида коррупцияга чек қўйишга қаратилган тизимли ҳаракатлар давом этмоқда. Бош прокуратура ҳузуридаги департамент ходимлари томонидан Самарқанд ва Хоразм вилоятларида ўтказилган тезкор тадбирларда, фуқароларга ноқонуний равишда ногиронлик нафақасини расмийлаштириб беришни ваъда қилган шифокорлар ашёвий далиллар билан ушланди.

Zamin.uz ушбу икки алоҳида жиноят тафсилотлари, гумонланувчиларнинг шахси ва уларга нисбатан кўрилган ҳуқуқий чоралар ҳақида батафсил хабар беради.

1. Самарқандда 5 миллион сўм эвазига ногиронлик: Фирибгар шифокор фош бўлди

Бош прокуратура ҳузуридаги департаментнинг Самарқанд тумани бўлими томонидан ўтказилган терговга қадар текширувда, туман соғлиқни сақлаш бўлими марказий шифохонасининг шифокори И.А.нинг жиноий қилмиши фош этилди.

Тергов маълумотларига кўра, И.А. фуқаро С.Э.ни 2-гуруҳ ногиронлик нафақасига чиқариш ва тегишли ҳужжатларни расмийлаштириб беришни ваъда қилган. Ушбу хизмат эвазига у фирибгарлик йўли билан 5 миллион сўм маблағни қўлга киритган. Ўтказилган суриштирувлар натижасида, ноқонуний олинган маблағнинг қайтарилиши процессуал тартибда расмийлаштирилди.

2. Боғотда "таниш-билиш" орқали ногиронлик: Ҳазорасп шифокори пора олганда ушланди

Коррупцияга қарши навбатдаги муҳим зарба Хоразм вилоятида берилди. Департаментнинг Боғот тумани бўлими томонидан ўтказилган тезкор тадбирда Ҳазорасп туман тиббиёт бирлашмаси шифокори К.Б. қўлга олинди.

Маълум бўлишича, К.Б. фуқаро Н.А.ни гўёки юқори лавозимда ишловчи танишлари орқали 2-гуруҳ ногиронлик нафақасига чиқариб беришни ваъда қилган. У ушбу хизмат учун келишилган 300 АҚШ доллари миқдоридаги маблағнинг 3,6 миллион сўмини олаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланди. Ушбу тезкор амалиёт тиббиёт ходимлари ўртасидаги коррупциявий занжирни узишга қаратилган муҳим қадам бўлди.

Жиноий иш ва тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда

Ҳар икки ҳолат юзасидан айбланувчиларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят ишлари қўзғатилди:

  • 168-модда (Фирибгарлик);

  • 28, 211-моддалар (Пора бериш).

Ҳозирда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда ва жиноятнинг барча тафсилотларини аниқлаш чоралари кўрилмоқда. Тиббиёт соҳасида шаффофликни таъминлаш ва фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда.

Самарқанд ва Боғотдаги коррупциявий жиноятлар бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар (1-ҳолат)

Тафсилотлар (2-ҳолат)

Жой

Самарқанд тумани

Боғот тумани (Хоразм)

Айбланувчи (Шифокор)

И.А. (Марказий шифохона)

К.Б. (Ҳазорасп тиббиёт бирлашмаси)

Жабрланувчи

С.Э.

Н.А.

Қўйилган айблов

Фирибгарлик

Фирибгарлик, пора бериш

Ноқонуний олинган пул

5 000 000 сўм

300 АҚШ доллари (олингани: 3,6 млн сўм)

Мақсад

2-гуруҳ ногиронлиги

2-гуруҳ ногиронлиги (юқори танишлар орқали)

Статус

Пул қайтарилган

Ашёвий далиллар билан ушланган

Тиббиёт тизимидаги раҳбарлар ва ходимларнинг қўлга олиниши — бу барча фуқаролар билиши керак бўлган муҳим воқеадир. Давлат бюджетидан бериладиган нафақалар ва хизматлар адолатли тарзда тақсимланиши шарт.

Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва маҳаллий аҳоли гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, тиббиёт соҳасида коррупцияга чек қўйиш учун қандай чоралар кўриш керак? Шифокорларнинг бундай жиноий қилмишларига ким айбдор? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

ЎзбекистонСамарқандБоготХоразмЗамин.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Блогерга совға қилинган 5 минг долларлик гулдан ясалган от шов-шувга айланди (видео)Блогерга совға қилинган 5 минг долларлик гулдан ясалган от шов-шувга айланди (видео)Бугун, 13:53Сирдарёда "сув таъминоти" раҳбари қўлга олинди: қарзни "ўчириш" эвазига пораСирдарёда "сув таъминоти" раҳбари қўлга олинди: қарзни "ўчириш" эвазига пораБугун, 12:14Қизил китобга киритилган бўз эчкемар 7 йиллик даволанишдан сўнг табиат бағрига қўйиб юборилдиҚизил китобга киритилган бўз эчкемар 7 йиллик даволанишдан сўнг табиат бағрига қўйиб юборилдиБугун, 02:53Андижонлик йигит лайк йиғиш мақсадида мушук боласини чуқур котлованга улоқтирдиАндижонлик йигит лайк йиғиш мақсадида мушук боласини чуқур котлованга улоқтирдиКеча, 23:39Тадбиркор фойдасига 1 млрд 340 млн сўм ундирилдиТадбиркор фойдасига 1 млрд 340 млн сўм ундирилдиКеча, 19:55Фуқарога қўпол муомала қилган Косондаги амалдорга хизмат текшируви бошландиФуқарога қўпол муомала қилган Косондаги амалдорга хизмат текшируви бошландиКеча, 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди