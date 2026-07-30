SpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзолади

·53·Техно
SpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзолади
Қисқача

АҚШ Космик кучлари Илон Маск асос солган SpaceX компанияси билан умумий қиймати 1,6 миллиард долларга тенг бўлган йирик шартнома имзолади. Ушбу келишув доирасида компания ҳарбий идора учун 18 та янги космик парвозни амалга ошириши ва Falcon 9 ракеталари ёрдамида махсус сунъий йўлдошларни орбитага чиқариши керак.

АҚШ Космик кучлари Илон Маск асос солган SpaceX компанияси билан умумий қиймати 1,6 миллиард долларга тенг бўлган йирик шартнома имзолади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу келишув доирасида компания ҳарбий идора учун 18 та янги космик парвозни амалга ошириши ва Falcon 9 ракеталари ёрдамида махсус сунъий йўлдошларни орбитага чиқариши керак. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур шартнома 2027-йилгача тўлиқ бажарилиши режалаштирилган. Унинг асосий вазифаси ҳавода ҳаракатланувчи турли нишонларни ўз вақтида аниқлаш ва уларнинг ҳаракатини оператив кузатиб бориш имконини берувчи космик гуруҳни шакллантиришдан иборат. Бу эса АҚШ Мудофаа вазирлигининг ҳаво макони хавфсизлигини таъминлаш борасидаги имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради.

Ҳарбий миссиялардаги етакчилик ва тезкор ҳамкорлик

Ушбу келишув давлат ракета ташувчиларини харид қилиш бўйича махсус асосий дастурнинг бир қисми ҳисобланади. Унда давлат миссиялари очиқ тан асосида тақсимланади. Мазкур дастур доирасида Унитед Лаунч Аллиансе ва Blue Origin каби йирик рақобатдош компаниялар ҳам иштирок этишига қарамай, айнан SpaceX ўзининг юқори ишончлилиги ҳамда Falcon 9 ракеталарининг парвоз частотаси туфайли энг йирик буюртмаларни қўлга киритиб келмоқда.

Ҳарбийларнинг таъкидлашича, жорий этилган янги тезкор харид қилиш жараёни барча расмиятчиликларни атиги икки ой ичида якунлаш имконини берди. Бу эса ўз навбатида АҚШ Мудофаа вазирлигининг келгусидаги космик лойиҳаларини амалга ошириш муддатларини қисқартиришда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Истиқболдаги режалар ва рақобат муҳити

Мазкур битим SpaceX компанияси учун сўнгги вақтларда имзоланган ягона йирик ҳарбий шартнома эмас. Жорий йилнинг май ойида АҚШ Космик кучлари ушбу компания билан умумий қиймати 6,5 миллиард долларлик бир нечта шартномаларни имзолаган эди. Ушбу келишувлар ҳаракатланувчи ҳаво нишонларини аниқловчи сунъий йўлдош тизимини яратиш ҳамда ракеталарни эрта огоҳлантириш, кузатиш ва тутиб қолиш тизимлари ўртасида тезкор маълумот узатувчи ҳарбий алоқа тармоғини ишлаб чиқишни ўз ичига олади.

Шунга қарамай, айрим америкалик қонунчилар Pentagonнинг фақат битта етказиб берувчига боғлиб қолаётганидан хавотир билдирмоқда. Бироқ Космик кучлар вакиллари келгусида ҳам мамлакатдаги бошқа космик компаниялар ўртасидаги соғлом рақобат муҳитини қўллаб-қувватлашда давом этишларини қатъий таъкидлашмоқда.

SpaceXАҚШ Космик кучлариFalcon 9Илон МаскPentagon
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиХитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиБугун, 13:57OpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқдаOpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқдаБугун, 13:28Сьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқдаСьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқдаБугун, 12:58NASA Марсда ҳайратланарли улкан кўпбурчаклар майдонини аниқладиNASA Марсда ҳайратланарли улкан кўпбурчаклар майдонини аниқладиБугун, 11:56ИТEР термоядровий реактори учун асосий модул ўрнатилдиИТEР термоядровий реактори учун асосий модул ўрнатилдиБугун, 11:25Хитойда NVIDIA GeForce RTX 50 серияли видеокарталари нархи кескин ошдиХитойда NVIDIA GeForce RTX 50 серияли видеокарталари нархи кескин ошдиБугун, 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб