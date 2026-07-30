SpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзолади
АҚШ Космик кучлари Илон Маск асос солган SpaceX компанияси билан умумий қиймати 1,6 миллиард долларга тенг бўлган йирик шартнома имзолади. Ушбу келишув доирасида компания ҳарбий идора учун 18 та янги космик парвозни амалга ошириши ва Falcon 9 ракеталари ёрдамида махсус сунъий йўлдошларни орбитага чиқариши керак.
АҚШ Космик кучлари Илон Маск асос солган SpaceX компанияси билан умумий қиймати 1,6 миллиард долларга тенг бўлган йирик шартнома имзолади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу келишув доирасида компания ҳарбий идора учун 18 та янги космик парвозни амалга ошириши ва Falcon 9 ракеталари ёрдамида махсус сунъий йўлдошларни орбитага чиқариши керак. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур шартнома 2027-йилгача тўлиқ бажарилиши режалаштирилган. Унинг асосий вазифаси ҳавода ҳаракатланувчи турли нишонларни ўз вақтида аниқлаш ва уларнинг ҳаракатини оператив кузатиб бориш имконини берувчи космик гуруҳни шакллантиришдан иборат. Бу эса АҚШ Мудофаа вазирлигининг ҳаво макони хавфсизлигини таъминлаш борасидаги имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради.
Ҳарбий миссиялардаги етакчилик ва тезкор ҳамкорликУшбу келишув давлат ракета ташувчиларини харид қилиш бўйича махсус асосий дастурнинг бир қисми ҳисобланади. Унда давлат миссиялари очиқ тан асосида тақсимланади. Мазкур дастур доирасида Унитед Лаунч Аллиансе ва Blue Origin каби йирик рақобатдош компаниялар ҳам иштирок этишига қарамай, айнан SpaceX ўзининг юқори ишончлилиги ҳамда Falcon 9 ракеталарининг парвоз частотаси туфайли энг йирик буюртмаларни қўлга киритиб келмоқда.
Ҳарбийларнинг таъкидлашича, жорий этилган янги тезкор харид қилиш жараёни барча расмиятчиликларни атиги икки ой ичида якунлаш имконини берди. Бу эса ўз навбатида АҚШ Мудофаа вазирлигининг келгусидаги космик лойиҳаларини амалга ошириш муддатларини қисқартиришда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.
Истиқболдаги режалар ва рақобат муҳитиМазкур битим SpaceX компанияси учун сўнгги вақтларда имзоланган ягона йирик ҳарбий шартнома эмас. Жорий йилнинг май ойида АҚШ Космик кучлари ушбу компания билан умумий қиймати 6,5 миллиард долларлик бир нечта шартномаларни имзолаган эди. Ушбу келишувлар ҳаракатланувчи ҳаво нишонларини аниқловчи сунъий йўлдош тизимини яратиш ҳамда ракеталарни эрта огоҳлантириш, кузатиш ва тутиб қолиш тизимлари ўртасида тезкор маълумот узатувчи ҳарбий алоқа тармоғини ишлаб чиқишни ўз ичига олади.
Шунга қарамай, айрим америкалик қонунчилар Pentagonнинг фақат битта етказиб берувчига боғлиб қолаётганидан хавотир билдирмоқда. Бироқ Космик кучлар вакиллари келгусида ҳам мамлакатдаги бошқа космик компаниялар ўртасидаги соғлом рақобат муҳитини қўллаб-қувватлашда давом этишларини қатъий таъкидлашмоқда.
…