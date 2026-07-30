Леон Горецка Барселонага ўтишни таклиф қилди, аммо Деку қарши
Германиялик яримҳимоячи Леон Горецка ўз хизматларини эркин агент сифатида Барселона клубига таклиф қилди. Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчининг Бавария билан амалдаги шартномаси якунига этгач, у Каталония жамоасига ўтишни фаол равишда истамоқда. 31 ёшли тажрибали ўйинчи ва унинг вакиллари клуб раҳбарияти билан боғланиб, ёзги трансфер ойнасида бу имкониятни муҳокама қилишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда каталонияликлар ярим ҳимоя чизиғида жиддий кадрлар танқислиги ва жароҳатлар инқирозини бошдан кечирмоқда. Жамоанинг асосий таркиб футболчилари Фермин Лопес ҳамда Френки де Ёнг узоқ муддатга сафдан чиққан. Лопес метатарсал суяги синиши жароҳатидан тикланаётган бўлса, Де Ёнг тиззасидаги жиддий боғлам узилиши сабабли узоқ муддатли реабилитация жараёнини ўтамоқда.
Кадрлар танқислиги ва Ханси Флик омилиGoal.com хабар беришича, шунингдек, жаҳон чемпионатларида қатнашган бир нечта футболчиларга қўшимча таътил берилган бўлиб, улар мавсумолди машғулотларига бошқаларга қараганда кечроқ қўшилишади. Бундай оғир шароитда жисмоний ҳолати яхши ва тайёр турган тажрибали Леон Горецканинг вариантлари мураббий штаби учун қизиқарли туюлиши мумкин эди.
Ушбу потенциал трансфер бош мураббий Ханси Флик билан ҳам боғлиқ бўлиб, мутахассис ва футболчи аввалроқ Баварияда бирга катта муваффақиятларга эришишган. Уларнинг қўл остида жамоа икки бор Бундеслига чемпионлигини ва 2019-20 йилги мавсумда Чемпионлар лигасини қўлга киритган эди. Шунингдек, трансфер суммасисиз келадиган эркин агент Барцеломанинг мавжуд молиявий муаммоларига ҳам мос келиши кутилган эди.
Декунинг позицияси ва ёш футболчиларга ишончБироқ, барча ижобий омилларга қарамай, Барселона спорт директори Деку тажрибали яримҳимоячини жамоага таклиф қилишдан манфаатдор эмас. Португалиялик мутахассис ушбу битимга ишончсизлик билан қарамоқда ва бу трансферни амалга оширишни истамаяпти.
Ташқи бозордан футболчи сотиб олиш ўрнига, Деку муаммони ички захиралар, яни клуб академияси тарбияланувчиларига таяниб ҳал қилишни режалаштирмоқда. Клуб раҳбарияти 22 ёшли истиқболли Марк Касадо Френки де Ёнгнинг йўқлигида майдонсиз қолган бўшлиқни тўлиқ ёпишга қодир эканлигига қатъий ишонмоқда.
…