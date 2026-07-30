Леон Горецка Барселонага ўтишни таклиф қилди, аммо Деку қарши

·0·Спорт
Леон Горецка Барселонага ўтишни таклиф қилди, аммо Деку қарши

Германиялик яримҳимоячи Леон Горецка ўз хизматларини эркин агент сифатида Барселона клубига таклиф қилди. Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчининг Бавария билан амалдаги шартномаси якунига этгач, у Каталония жамоасига ўтишни фаол равишда истамоқда. 31 ёшли тажрибали ўйинчи ва унинг вакиллари клуб раҳбарияти билан боғланиб, ёзги трансфер ойнасида бу имкониятни муҳокама қилишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда каталонияликлар ярим ҳимоя чизиғида жиддий кадрлар танқислиги ва жароҳатлар инқирозини бошдан кечирмоқда. Жамоанинг асосий таркиб футболчилари Фермин Лопес ҳамда Френки де Ёнг узоқ муддатга сафдан чиққан. Лопес метатарсал суяги синиши жароҳатидан тикланаётган бўлса, Де Ёнг тиззасидаги жиддий боғлам узилиши сабабли узоқ муддатли реабилитация жараёнини ўтамоқда.

Кадрлар танқислиги ва Ханси Флик омили

Goal.com хабар беришича, шунингдек, жаҳон чемпионатларида қатнашган бир нечта футболчиларга қўшимча таътил берилган бўлиб, улар мавсумолди машғулотларига бошқаларга қараганда кечроқ қўшилишади. Бундай оғир шароитда жисмоний ҳолати яхши ва тайёр турган тажрибали Леон Горецканинг вариантлари мураббий штаби учун қизиқарли туюлиши мумкин эди.

Ушбу потенциал трансфер бош мураббий Ханси Флик билан ҳам боғлиқ бўлиб, мутахассис ва футболчи аввалроқ Баварияда бирга катта муваффақиятларга эришишган. Уларнинг қўл остида жамоа икки бор Бундеслига чемпионлигини ва 2019-20 йилги мавсумда Чемпионлар лигасини қўлга киритган эди. Шунингдек, трансфер суммасисиз келадиган эркин агент Барцеломанинг мавжуд молиявий муаммоларига ҳам мос келиши кутилган эди.

Декунинг позицияси ва ёш футболчиларга ишонч

Бироқ, барча ижобий омилларга қарамай, Барселона спорт директори Деку тажрибали яримҳимоячини жамоага таклиф қилишдан манфаатдор эмас. Португалиялик мутахассис ушбу битимга ишончсизлик билан қарамоқда ва бу трансферни амалга оширишни истамаяпти.

Ташқи бозордан футболчи сотиб олиш ўрнига, Деку муаммони ички захиралар, яни клуб академияси тарбияланувчиларига таяниб ҳал қилишни режалаштирмоқда. Клуб раҳбарияти 22 ёшли истиқболли Марк Касадо Френки де Ёнгнинг йўқлигида майдонсиз қолган бўшлиқни тўлиқ ёпишга қодир эканлигига қатъий ишонмоқда.

БарселонаЛеон ГорецкаХанси ФликДекуЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жон Стоунз Миланга келди: Англиялик ҳимоячи Интер сафига қўшилмоқдаЖон Стоунз Миланга келди: Англиялик ҳимоячи Интер сафига қўшилмоқдаБугун, 15:11Карим Адееми Ламине Ямал билан рақобатдан қўрқмаслигини айтдиКарим Адееми Ламине Ямал билан рақобатдан қўрқмаслигини айтдиБугун, 14:54Карло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаганига муносабат билдирдиКарло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаганига муносабат билдирдиБугун, 13:31Бавария спорт директори FIFA ғоясидан норозилигини билдирдиБавария спорт директори FIFA ғоясидан норозилигини билдирдиБугун, 12:36Ҳусанов «Манчестер Сити» билан янги шартнома имзолагач нималар деди?Ҳусанов «Манчестер Сити» билан янги шартнома имзолагач нималар деди?Бугун, 12:36Карим Адееми Барселона сафида ўзининг тезлиги билан шерикларини лол қолдирдиКарим Адееми Барселона сафида ўзининг тезлиги билан шерикларини лол қолдирдиБугун, 11:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди