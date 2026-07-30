Ушбу ўқитувчиларга хушхабар: B+ сертификати учун 15% устама тўланади

·1·Жамият
Ушбу ўқитувчиларга хушхабар: B+ сертификати учун 15% устама тўланади

Ўзбекистон ҳукумати бошланғич таълим тизимини рағбатлантириш ва ўқитувчиларнинг касбий маҳоратини оширишга қаратилган муҳим қарорни қабул қилди. Халқ таълими соҳасидаги ислоҳотларнинг навбатдаги босқичи сифатида, бошланғич синф ўқитувчилари учун миллий сертификатлаш тизими жорий этилмоқда ва юқори натижа кўрсатган педагогик ходимлар моддий рағбатлантирилади.

Zamin.uz ҳукуматнинг янги қарори ва у келтирадиган ўзгаришлар тафсилотларини тақдим этади.

Устама кимга ва қандай тўланади?

Вазирлар Маҳкамасининг 2026 йил 29 июлдаги 411-сон қарори билан тасдиқланган низомга кўра, янги тартиб 2026-2027 ўқув йилидан бошлаб кучга киради.

Қуйидаги талабларга жавоб берадиган ўқитувчиларга лавозим маошига нисбатан ҳар ой 15 фоиз миқдорида устама тўлаб борилади:

  1. Бошланғич таълим мутахассислигига эга бўлиш;

  2. Бошланғич синфларда дарс бериш;

  3. B+ ва ундан юқори даражадаги миллий сертификатга эга бўлиш.

Устама сертификатнинг амал қилиш муддати давомида, ўқитувчи Давлат бюджети ҳисобидан тегишли таълим тили бўйича барча фанлар учун тўланади. Бу бошланғич синф ўқитувчиларининг меҳнатини муносиб баҳолаш ва уларни доимий изланишга ундаш йўлидаги катта қадамдир.

Сертификат қандай олинади?

Янги тизимга кўра, бошланғич таълим ўқитувчиларига миллий сертификат бериш бўйича ваколатли орган этиб Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги белгиланди.

Сертификат олиш жараёни қуйидагича ташкил этилади:

  • Ариза топшириш: Талабгорлар my.gov.uz портали орқали электрон ариза топширадилар.

  • Тўлов: Имтиҳонда иштирок этиш учун ариза берилган кундаги базавий ҳисоблаш миқдорининг 1,5 баравари (БҲМ) миқдорида тўлов ундирилади.

  • Имтиҳон мазмуни: Малака имтиҳонида талабгорларнинг бошланғич синф фанлари бўйича билими, ўқитиш методикаси ва педагогик маҳорати тест синовлари орқали баҳоланади.

Халқаро Раш модели ва баҳолаш мезонлари

Янги тизимнинг энг муҳим жиҳатларидан бири — имтиҳон натижаларини баҳолашда халқаро стандартларга асосланишидир. Натижалар халқаро Раш модели асосида баҳоланади.

Тўпланган баллга қараб, ўқитувчиларга қуйидаги даражадаги сертификатлар берилади:

  • А+ даража: 70 баллдан юқори натижа кўрсатганларга.

  • А даража: 65–69,9 балл олганларга.

  • B+ даража: 60–64,9 балл олганларга (устама олиш учун минимал талаб).

  • B даража: 55–59,9 балл олганларга.

  • C+ даража: 50–54,9 балл олганларга.

  • C даража: 46–49,9 балл тўплаганларга.

Тезкор натижалар ва апелляция

Имтиҳондан муваффақиятли ўтган ўқитувчиларга QR-кодли электрон сертификат бир иш куни ичида my.gov.uz портали орқали юборилади. Бу қоғозбозликни камайтириш ва жараённи шаффофлаштиришга хизмат қилади.

Натижалардан норози бўлганлар учун апелляция шикояти бериш имконияти ҳам яратилган. Апелляция аризалари натижалар эълон қилинган кундан бошлаб уч кун ичида қабул қилинади.

Ушбу янги тизим Ўзбекистонда бошланғич таълим сифатини янги босқичга олиб чиқиш, ўқитувчиларнинг касбий ўсишини рағбатлантириш ва уларнинг ижтимоий мақомини мустаҳкамлашга хизмат қилиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Блогерга совға қилинган 5 минг долларлик гулдан ясалган от шов-шувга айланди (видео)Блогерга совға қилинган 5 минг долларлик гулдан ясалган от шов-шувга айланди (видео)Бугун, 13:53Ногиронлик нафақаси пора эвазига: Самарқанд ва Боғотда шифокорлар қўлга олиндиНогиронлик нафақаси пора эвазига: Самарқанд ва Боғотда шифокорлар қўлга олиндиБугун, 13:09Сирдарёда "сув таъминоти" раҳбари қўлга олинди: қарзни "ўчириш" эвазига пораСирдарёда "сув таъминоти" раҳбари қўлга олинди: қарзни "ўчириш" эвазига пораБугун, 12:14Қизил китобга киритилган бўз эчкемар 7 йиллик даволанишдан сўнг табиат бағрига қўйиб юборилдиҚизил китобга киритилган бўз эчкемар 7 йиллик даволанишдан сўнг табиат бағрига қўйиб юборилдиБугун, 02:53Андижонлик йигит лайк йиғиш мақсадида мушук боласини чуқур котлованга улоқтирдиАндижонлик йигит лайк йиғиш мақсадида мушук боласини чуқур котлованга улоқтирдиКеча, 23:39Тадбиркор фойдасига 1 млрд 340 млн сўм ундирилдиТадбиркор фойдасига 1 млрд 340 млн сўм ундирилдиКеча, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди