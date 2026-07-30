Ушбу ўқитувчиларга хушхабар: B+ сертификати учун 15% устама тўланади
Ўзбекистон ҳукумати бошланғич таълим тизимини рағбатлантириш ва ўқитувчиларнинг касбий маҳоратини оширишга қаратилган муҳим қарорни қабул қилди. Халқ таълими соҳасидаги ислоҳотларнинг навбатдаги босқичи сифатида, бошланғич синф ўқитувчилари учун миллий сертификатлаш тизими жорий этилмоқда ва юқори натижа кўрсатган педагогик ходимлар моддий рағбатлантирилади.
Zamin.uz ҳукуматнинг янги қарори ва у келтирадиган ўзгаришлар тафсилотларини тақдим этади.
Устама кимга ва қандай тўланади?
Вазирлар Маҳкамасининг 2026 йил 29 июлдаги 411-сон қарори билан тасдиқланган низомга кўра, янги тартиб 2026-2027 ўқув йилидан бошлаб кучга киради.
Қуйидаги талабларга жавоб берадиган ўқитувчиларга лавозим маошига нисбатан ҳар ой 15 фоиз миқдорида устама тўлаб борилади:
Бошланғич таълим мутахассислигига эга бўлиш;
Бошланғич синфларда дарс бериш;
B+ ва ундан юқори даражадаги миллий сертификатга эга бўлиш.
Устама сертификатнинг амал қилиш муддати давомида, ўқитувчи Давлат бюджети ҳисобидан тегишли таълим тили бўйича барча фанлар учун тўланади. Бу бошланғич синф ўқитувчиларининг меҳнатини муносиб баҳолаш ва уларни доимий изланишга ундаш йўлидаги катта қадамдир.
Сертификат қандай олинади?
Янги тизимга кўра, бошланғич таълим ўқитувчиларига миллий сертификат бериш бўйича ваколатли орган этиб Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги белгиланди.
Сертификат олиш жараёни қуйидагича ташкил этилади:
Ариза топшириш: Талабгорлар my.gov.uz портали орқали электрон ариза топширадилар.
Тўлов: Имтиҳонда иштирок этиш учун ариза берилган кундаги базавий ҳисоблаш миқдорининг 1,5 баравари (БҲМ) миқдорида тўлов ундирилади.
Имтиҳон мазмуни: Малака имтиҳонида талабгорларнинг бошланғич синф фанлари бўйича билими, ўқитиш методикаси ва педагогик маҳорати тест синовлари орқали баҳоланади.
Халқаро Раш модели ва баҳолаш мезонлари
Янги тизимнинг энг муҳим жиҳатларидан бири — имтиҳон натижаларини баҳолашда халқаро стандартларга асосланишидир. Натижалар халқаро Раш модели асосида баҳоланади.
Тўпланган баллга қараб, ўқитувчиларга қуйидаги даражадаги сертификатлар берилади:
А+ даража: 70 баллдан юқори натижа кўрсатганларга.
А даража: 65–69,9 балл олганларга.
B+ даража: 60–64,9 балл олганларга (устама олиш учун минимал талаб).
B даража: 55–59,9 балл олганларга.
C+ даража: 50–54,9 балл олганларга.
C даража: 46–49,9 балл тўплаганларга.
Тезкор натижалар ва апелляция
Имтиҳондан муваффақиятли ўтган ўқитувчиларга QR-кодли электрон сертификат бир иш куни ичида my.gov.uz портали орқали юборилади. Бу қоғозбозликни камайтириш ва жараённи шаффофлаштиришга хизмат қилади.
Натижалардан норози бўлганлар учун апелляция шикояти бериш имконияти ҳам яратилган. Апелляция аризалари натижалар эълон қилинган кундан бошлаб уч кун ичида қабул қилинади.
Ушбу янги тизим Ўзбекистонда бошланғич таълим сифатини янги босқичга олиб чиқиш, ўқитувчиларнинг касбий ўсишини рағбатлантириш ва уларнинг ижтимоий мақомини мустаҳкамлашга хизмат қилиши кутилмоқда.
…