Челси Франция терма жамоаси ҳимоячиси Максенс Лакруани ўз сафига қўшиб олди

·37·Спорт
Челси Франция терма жамоаси ҳимоячиси Максенс Лакруани ўз сафига қўшиб олди
Қисқача

Лондоннинг Челси клуби Кристал Пелас сафида тўп сурган франсиялик марказий ҳимоячи Максенс Лакруани ўз сафига қўшиб олганини расман еълон қилди. Goal.com хабарига кўра, 26 ёшли тажрибали футболчи Стамфорд Бриджда 2032-йилги мавсум охиригача мўлжалланган узоқ муддатли шартномага имзо чекди. Ҳимоячининг таъкидлашича, янги бош мураббий Хаби Алонсо билан бўлган суҳбат унинг танловига ҳал қилувчи таъсир кўрсатган.

Лондоннинг Челси клуби Кристал Пелас сафида тўп сурган франциялик марказий ҳимоячи Максенс Лакруани ўз сафига қўшиб олганини расман эълон қилди. Goal.com хабар қилишича, 26 ёшли тажрибали футболчи Стамфорд Бриджда 2032-йилги мавсум охиригача мўлжалланган узоқ муддатли шартномага имзо чекди ва жамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо қўл остидаги лойиҳанинг муҳим қисмига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Янги мураббий билан муштарак мақсадлар

Франциялик ҳимоячи Лондон грандига келиб қўшилганидан фахрланишини яширмади ва янги бош мураббий Хаби Алонсо билан бўлган суҳбат унинг танловига ҳал қилувчи таъсир кўрсатганини таъкидлади. Лакруанинг сўзларига кўра, унинг шахсий амбициялари испан мутахассисининг клуб келажагига бўлган қарашлари билан тўлиқ мос келади.

“Мен бу ажойиб клубнинг бир қисмига айланганимдан ғоят хурсандман,” — деди футболчи клуб матбуот хизматига берган интервюсида. Унинг қўшимча қилишича, Челси ўзининг ғалабалар анъаналари билан машҳур ва жамоадаги футболчиларнинг юқори салоҳияти олдинга қадам ташлаш ҳамда совринлар ютиш учун барча имкониятларни очиб беради.

Кристал Пеласдан Лондонгача бўлган йўл

Максенс Лакруа ўтган икки мавсум давомида Селхурст Паркда 98 та учрашув ўтказиб, Европа футболидаги энг ишончли марказий ҳимоячилардан бирига айланди. Сошшо академияси тарбияланувчиси бўлган футболчи ўтган давр мобайнида Англия кубоги, Суперкубоги ва Конференциялар лигасида зафар қучиб, жамоанинг тарихий муваффақиятларига муносиб улуш қўшди.

Клуб сафидаги барқарор ва ишончли ўйинлари ҳимоячига Франция миллий терма жамоасидан чақирув олиш имкониятини тақдим этди. Шу йил бошида Лес Блеус сафида дебют қилган ҳимоячи Жаҳон чемпионатида ҳам учта учрашувда майдонга тушиб, Франциянинг мусобақадаги тўртинчи ўринни эгалашида ўз ҳиссасини қўшди.

Келгуси режалар ва мудофаа ишончлилиги

Янги шартномага кўра, Лакруа келгуси мавсумларда Челси ҳимоя чизиғининг мустаҳкамлигини таъминлаши кутилмоқда. Бош мураббий Хаби Алонсо жамоани олдинги чизиқдаги рақобатга тайёрлаш жараёнида франциялик футболчининг тажрибасига катта умид боғламоқда.

Ҳозирда футболчи дарҳол ўзининг янги жамоадошлари сафига қўшилиб, олдинда турган мавсумолди ўйинларига тайёргарликни бошлаб юборди. Унинг жисмоний бақувватлиги ва ҳавода курашишдаги устунлиги Лондон клубига барча фронтларда совринлар учун курашишда қўл келиши кутилмоқда.

ЧелсиМаксенс ЛакруаХаби АлонсоКристал ПеласAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан Роганович Андреж Костични "Черногориялик Гарри Кейн" деб атадиМилан Роганович Андреж Костични "Черногориялик Гарри Кейн" деб атадиБугун, 17:34Роберто Де Зерби: Трансфер бозорида акуладек ҳаракат қиламанРоберто Де Зерби: Трансфер бозорида акуладек ҳаракат қиламанБугун, 17:13Фермин Лопес: Ҳаётимдаги энг оғир ёз ва психологик ёрдамФермин Лопес: Ҳаётимдаги энг оғир ёз ва психологик ёрдамБугун, 17:10Леон Горецка Барселонага ўтишни таклиф қилди, аммо Деку қаршиЛеон Горецка Барселонага ўтишни таклиф қилди, аммо Деку қаршиБугун, 15:39Жон Стоунз Миланга келди: Англиялик ҳимоячи Интер сафига қўшилмоқдаЖон Стоунз Миланга келди: Англиялик ҳимоячи Интер сафига қўшилмоқдаБугун, 15:11Карим Адееми Ламине Ямал билан рақобатдан қўрқмаслигини айтдиКарим Адееми Ламине Ямал билан рақобатдан қўрқмаслигини айтдиБугун, 14:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди