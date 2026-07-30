Челси Франция терма жамоаси ҳимоячиси Максенс Лакруани ўз сафига қўшиб олди
Лондоннинг Челси клуби Кристал Пелас сафида тўп сурган франсиялик марказий ҳимоячи Максенс Лакруани ўз сафига қўшиб олганини расман еълон қилди. Goal.com хабарига кўра, 26 ёшли тажрибали футболчи Стамфорд Бриджда 2032-йилги мавсум охиригача мўлжалланган узоқ муддатли шартномага имзо чекди. Ҳимоячининг таъкидлашича, янги бош мураббий Хаби Алонсо билан бўлган суҳбат унинг танловига ҳал қилувчи таъсир кўрсатган.
Лондоннинг Челси клуби Кристал Пелас сафида тўп сурган франциялик марказий ҳимоячи Максенс Лакруани ўз сафига қўшиб олганини расман эълон қилди. Goal.com хабар қилишича, 26 ёшли тажрибали футболчи Стамфорд Бриджда 2032-йилги мавсум охиригача мўлжалланган узоқ муддатли шартномага имзо чекди ва жамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо қўл остидаги лойиҳанинг муҳим қисмига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Янги мураббий билан муштарак мақсадларФранциялик ҳимоячи Лондон грандига келиб қўшилганидан фахрланишини яширмади ва янги бош мураббий Хаби Алонсо билан бўлган суҳбат унинг танловига ҳал қилувчи таъсир кўрсатганини таъкидлади. Лакруанинг сўзларига кўра, унинг шахсий амбициялари испан мутахассисининг клуб келажагига бўлган қарашлари билан тўлиқ мос келади.
“Мен бу ажойиб клубнинг бир қисмига айланганимдан ғоят хурсандман,” — деди футболчи клуб матбуот хизматига берган интервюсида. Унинг қўшимча қилишича, Челси ўзининг ғалабалар анъаналари билан машҳур ва жамоадаги футболчиларнинг юқори салоҳияти олдинга қадам ташлаш ҳамда совринлар ютиш учун барча имкониятларни очиб беради.
Кристал Пеласдан Лондонгача бўлган йўлМаксенс Лакруа ўтган икки мавсум давомида Селхурст Паркда 98 та учрашув ўтказиб, Европа футболидаги энг ишончли марказий ҳимоячилардан бирига айланди. Сошшо академияси тарбияланувчиси бўлган футболчи ўтган давр мобайнида Англия кубоги, Суперкубоги ва Конференциялар лигасида зафар қучиб, жамоанинг тарихий муваффақиятларига муносиб улуш қўшди.
Клуб сафидаги барқарор ва ишончли ўйинлари ҳимоячига Франция миллий терма жамоасидан чақирув олиш имкониятини тақдим этди. Шу йил бошида Лес Блеус сафида дебют қилган ҳимоячи Жаҳон чемпионатида ҳам учта учрашувда майдонга тушиб, Франциянинг мусобақадаги тўртинчи ўринни эгалашида ўз ҳиссасини қўшди.
Келгуси режалар ва мудофаа ишончлилигиЯнги шартномага кўра, Лакруа келгуси мавсумларда Челси ҳимоя чизиғининг мустаҳкамлигини таъминлаши кутилмоқда. Бош мураббий Хаби Алонсо жамоани олдинги чизиқдаги рақобатга тайёрлаш жараёнида франциялик футболчининг тажрибасига катта умид боғламоқда.
Ҳозирда футболчи дарҳол ўзининг янги жамоадошлари сафига қўшилиб, олдинда турган мавсумолди ўйинларига тайёргарликни бошлаб юборди. Унинг жисмоний бақувватлиги ва ҳавода курашишдаги устунлиги Лондон клубига барча фронтларда совринлар учун курашишда қўл келиши кутилмоқда.
…