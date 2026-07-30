Хитой генератив сунъий интеллект патенти бўйича дунёда етакчига айланди

·44·Техно
Хитой генератив сунъий интеллект патенти бўйича дунёда етакчига айланди
Қисқача

Хитой генератив сунъий интеллект йўналишидаги патентлар сони бўйича жаҳонда биринчи ўринни егаллаб, интеллектуал мулк соҳасидаги глобал етакчига айланди. Хитой Давлат интеллектуал мулк бошқармаси маълумотларига кўра, 2024–2025-йилларда мамлакат ишлаб чиқувчилари ушбу соҳада 43 мингдан ортиқ патент оиласини рўйхатдан ўтказган ва йиллик ўсим суръати 64 фоизни ташкил етган.

Хитой интеллектуал мулк соҳасидаги глобал пойгада ўз мавқеини янада мустаҳкамлади ва генератив сунъий интеллект йўналишида дунё бўйича мутлақ етакчига чиқди. Бу ҳақда ixbt.com нашри Хитой Давлат интеллектуал мулк бошқармаси маълумотларига таяниб хабар берди. Янги статистикага кўра, мамлакат бу йўналишдаги патентлар сони бўйича жаҳонда биринчи ўринни эгаллаб турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳужжатда келтирилишича, 2024–2025-йилларда Хитой ишлаб чиқувчилари генератив сунъий интеллект билан боғлиқ 43 мингдан ортиқ патент оиласини рўйхатдан ўтказишга муваффақ бўлган. Ушбу тармоқдаги ўртача йиллик ўсим суръати эса ҳайратланарли даражада юқори бўлиб, 64 фоизни ташкил этган. Мутахассислар бу рақамлар мамлакатда интеллектуал технологиялар жадал ривожланаётганидан далолат беришини таъкидламоқда.

Глобал патент бозоридаги устунлик

Мазкур соҳадаги глобал рақобат муҳитида хитойлик компаниялар яққол устунликка эга эканини кўрсатмоқда. Хабарга кўра, бутун дунё бўйлаб генератив сунъий интеллект соҳасида энг кўп патент даъво қилаётган ўнта йирик аппликантдан нақд олтитаси айнан Хитойда жойлашган. Бу эса мамлакатнинг мазкур технологик йўналишда нафақат миқдорий, балки сифат жиҳатидан ҳам етакчилик қилаётганини билдиради.

Давлат идоралари тақдим этган умумий рақамларга назар солсак, 2026-йил июн ойи ҳолатига кўра, сунъий интеллект, булутли ҳисоблашлар (клоуд компутинг) ҳамда катта маълумотлар (биг дата) йўналишларидаги ишланмалар мамлакатдаги барча амал қилиб турган ихтиро патентларининг 16,5 фоизини ташкил қилган. Хитойда ихтиролар бўйича умумий патентлар сони эса 2,36 миллионга етган.

Молиявий қўллаб-қувватлаш ва прогнозлар

Жорий йилнинг биринчи ярмининг ўзида Хитой ҳукумати томонидан 453 минг та янги ихтиро патенти берилган. Шунингдек, мамлакат расмийлари инновацион фаолиятни рағбатлантириш мақсадида махсус молиявий дастурларни ҳам фаол жорий этмоқда. Хусусан, дастлабки ярим йилликда 19 мингдан ортиқ компания патентлар ва товар белгиларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ имтиёзли молиялаштириш дастурларидан фойдаланган.

Мутахассисларнинг прогнозларига кўра, амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлар туфайли Хитой 2025-йилга бориб Глобал инновациялар индексида 10-ўринга кўтарилиб олади. Бу ўн йил аввалги кўрсаткичларга нисбатан мамлакат ўз позициясини дарҳол 25 қаторга яхшилаганини англатади.

Сунъий интеллектХитойПатентларТехнологияларИновациялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Starship қўнишини океандан тўғридан-тўғри узатдиStarlink Starship қўнишини океандан тўғридан-тўғри узатдиБугун, 16:54Россия ОТМлари талабалари ўқишга киргач Max мессенжерига уланадиРоссия ОТМлари талабалари ўқишга киргач Max мессенжерига уланадиБугун, 15:23Starship синовлари муваффақиятли ўтди, бироқ иссиқлик изоляцияси ҳали тайёр эмасStarship синовлари муваффақиятли ўтди, бироқ иссиқлик изоляцияси ҳали тайёр эмасБугун, 14:59Volvo лидар тизимидан воз кечди, Илон Маск эса огоҳлантирганини айтдиVolvo лидар тизимидан воз кечди, Илон Маск эса огоҳлантирганини айтдиБугун, 14:29Хитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиХитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиБугун, 13:57OpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқдаOpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқдаБугун, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди