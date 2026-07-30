Хитой генератив сунъий интеллект патенти бўйича дунёда етакчига айланди
Хитой генератив сунъий интеллект йўналишидаги патентлар сони бўйича жаҳонда биринчи ўринни егаллаб, интеллектуал мулк соҳасидаги глобал етакчига айланди. Хитой Давлат интеллектуал мулк бошқармаси маълумотларига кўра, 2024–2025-йилларда мамлакат ишлаб чиқувчилари ушбу соҳада 43 мингдан ортиқ патент оиласини рўйхатдан ўтказган ва йиллик ўсим суръати 64 фоизни ташкил етган.
Хитой интеллектуал мулк соҳасидаги глобал пойгада ўз мавқеини янада мустаҳкамлади ва генератив сунъий интеллект йўналишида дунё бўйича мутлақ етакчига чиқди. Бу ҳақда ixbt.com нашри Хитой Давлат интеллектуал мулк бошқармаси маълумотларига таяниб хабар берди. Янги статистикага кўра, мамлакат бу йўналишдаги патентлар сони бўйича жаҳонда биринчи ўринни эгаллаб турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳужжатда келтирилишича, 2024–2025-йилларда Хитой ишлаб чиқувчилари генератив сунъий интеллект билан боғлиқ 43 мингдан ортиқ патент оиласини рўйхатдан ўтказишга муваффақ бўлган. Ушбу тармоқдаги ўртача йиллик ўсим суръати эса ҳайратланарли даражада юқори бўлиб, 64 фоизни ташкил этган. Мутахассислар бу рақамлар мамлакатда интеллектуал технологиялар жадал ривожланаётганидан далолат беришини таъкидламоқда.
Глобал патент бозоридаги устунликМазкур соҳадаги глобал рақобат муҳитида хитойлик компаниялар яққол устунликка эга эканини кўрсатмоқда. Хабарга кўра, бутун дунё бўйлаб генератив сунъий интеллект соҳасида энг кўп патент даъво қилаётган ўнта йирик аппликантдан нақд олтитаси айнан Хитойда жойлашган. Бу эса мамлакатнинг мазкур технологик йўналишда нафақат миқдорий, балки сифат жиҳатидан ҳам етакчилик қилаётганини билдиради.
Давлат идоралари тақдим этган умумий рақамларга назар солсак, 2026-йил июн ойи ҳолатига кўра, сунъий интеллект, булутли ҳисоблашлар (клоуд компутинг) ҳамда катта маълумотлар (биг дата) йўналишларидаги ишланмалар мамлакатдаги барча амал қилиб турган ихтиро патентларининг 16,5 фоизини ташкил қилган. Хитойда ихтиролар бўйича умумий патентлар сони эса 2,36 миллионга етган.
Молиявий қўллаб-қувватлаш ва прогнозларЖорий йилнинг биринчи ярмининг ўзида Хитой ҳукумати томонидан 453 минг та янги ихтиро патенти берилган. Шунингдек, мамлакат расмийлари инновацион фаолиятни рағбатлантириш мақсадида махсус молиявий дастурларни ҳам фаол жорий этмоқда. Хусусан, дастлабки ярим йилликда 19 мингдан ортиқ компания патентлар ва товар белгиларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ имтиёзли молиялаштириш дастурларидан фойдаланган.
Мутахассисларнинг прогнозларига кўра, амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлар туфайли Хитой 2025-йилга бориб Глобал инновациялар индексида 10-ўринга кўтарилиб олади. Бу ўн йил аввалги кўрсаткичларга нисбатан мамлакат ўз позициясини дарҳол 25 қаторга яхшилаганини англатади.
…