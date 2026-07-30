Август ойи +43 даража билан бошланади: охирида ҳаво кескин ўзгаради

·0·Ўзбекистон
Август ойи +43 даража билан бошланади: охирида ҳаво кескин ўзгаради

Ўзбекистонда ёзнинг сўнгги ойи қуруқ ва жазирама об-ҳаво билан бошланади. Айрим ҳудудларда ҳарорат +43 даражагача кўтарилиши кутилмоқда, аммо ой давомида ҳаво аста-секин салқинлашиб, август охирида кундузги ҳарорат +25…+30 даражагача тушиши мумкин.

Ўзгидромет прогнозида яна бир қизиқ ҳолат қайд этилган: ойлик ёғингарчилик миқдори меъёрдан кўп бўлиши мумкин, бироқ бу август серёғин келади дегани эмас. Асосий ўзгаришлар ойнинг иккинчи ярмида сезилиши кутилмоқда.

Дастлабки икки кун энг иссиқ давр бўлади

Август қуруқ ва бироз иссиқ об-ҳаво билан бошланиши прогноз қилинмоқда.

1–2 август кунлари республиканинг асосий қисмида ҳаво ҳарорати:

  • кундузи +38…+41 даража;

  • жанубий ва чўл ҳудудларида +42…+43 даражагача кўтарилиши мумкин.

Қорақалпоғистон, Хоразм, Бухоро ва Навоий каби айрим ҳудудларда ҳарорат +42…+43 даражага яқинлашиши, баъзи жойларда шамол кучайиб, чанг-тўзонлар кузатилиши ҳам эҳтимол қилинган.

Бу кўрсаткичлар юқори бўлса-да, июль ўртасида кузатилган фавқулодда иссиқдан пастроқ. 2026 йил июлида аксарият ҳудудларда ҳарорат +43…+45 даражага, жануб ва чўл зоналарида эса +46…+49 даражагача чиққан, бир қатор метеостанцияларда янги рекордлар қайд этилган эди.

Кейин ҳарорат 3–5 даражага пасаяди

Ойнинг дастлабки жазирамасидан кейин ҳарорат фони босқичма-босқич пасайиши кутилмоқда.

Ўзгидромет ҳисоб-китобларига кўра, августнинг асосий қисмида кундузги ҳарорат:

  • кўпчилик ҳудудларда +33…+38 даража;

  • айрим жойларда +40 даража атрофида бўлади.

Демак, жазирама тўлиқ чекинмайди, аммо ой бошидаги +42…+43 даражали иссиқ узоқ давом этмаслиги мумкин.

«Меъёрга яқин» дегани салқин август дегани эмас

Синоптиклар августда ўртача ойлик ҳарорат кўп йиллик қийматларга яқин бўлишини прогноз қилмоқда.

Бироқ бу ой салқин келади, деган маънони англатмайди. Ўзбекистон ҳудудининг катта қисмида август ойи учун ўртача максимал ҳарорат +35…+37 даражани, жануб ва чўл ҳудудларида эса +38…+40 даражани ташкил қилади.

Одатда августнинг ўртача ҳарорати июлга нисбатан 1,5–2,5 даража паст бўлади. Шунга қарамай, ёзнинг сўнгги ойи ҳам мамлакатда анча иссиқ ўтади.

Ой охирида кутилмаган салқинлик бўлиши мумкин

Прогнознинг энг эътиборли қисми август охири билан боғлиқ.

Ўзбекистон ҳудудига салқин ҳаво оқими кириб келиши натижасида кундузги ҳарорат аста-секин +25…+30 даражагача пасайиши мумкин.

Бу ҳолат бутун мамлакатда бир вақтда ёки бир хил даражада кузатилиши шарт эмас. Аммо прогноз амалга ошса, ойнинг дастлабки кунларидаги +43 даражали иссиқ билан август охиридаги ҳарорат ўртасида 10–15 даражадан ортиқ фарқ пайдо бўлади.

Август жазирама билан бошланиши мумкин, аммо ой охирида кузнинг илк нафаси сезилади.

Тунлар ҳам аста-секин салқинлашади

Кундузги ҳарорат билан бирга тунги кўрсаткичлар ҳам пасайиб боради.

Давр

Кечаси кутиладиган ҳарорат

Августнинг биринчи ярми

+24…+27 даража

Августнинг иккинчи ярми

+17…+22 даража

Ой охири

+12…+15 даражагача

Айниқса, ой охирида кундуз ва тун ўртасидаги ҳарорат фарқи сезиларли бўлиши мумкин. Бу ёзги иссиқликнинг аста-секин чекиниб, кузги ҳаво режимига ўтиш жараёни бошланаётганини кўрсатади.

Ёмғир кўпаяди, аммо август серёғин бўлмайди

Ўзгидромет августда ойлик ёғингарчилик миқдори меъёрдан кўп, айрим ҳудудларда эса меъёр атрофида бўлишини прогноз қилган.

Бир қарашда бу серёғин ой кутилмоқда, деган тасаввур уйғотиши мумкин. Аммо синоптиклар муҳим изоҳ берган: Ўзбекистонда август учун ёғингарчилик меъёрининг ўзи жуда кам.

Шу сабаб меъёрдан кўпроқ ёғин кузатилиши ҳам узоқ давом этадиган кучли ёмғирларни англатмайди.

Ойнинг иккинчи ярмида айрим кунлари:

  • қисқа муддатли;

  • кучли бўлмаган;

  • маҳаллий хусусиятга эга ёмғирлар ёғиши мумкин.

Август об-ҳавоси қисқача

Давр

Кундузги ҳарорат

Об-ҳаво хусусияти

1–2 август

+38…+41, жанубда +43 гача

Қуруқ ва жуда иссиқ

Ойнинг асосий қисми

+33…+38, баъзи жойда +40

Иссиқ, аммо ҳарорат пасаяди

Иккинчи ярми

Ҳудудга қараб ўзгарувчан

Айрим кунлари қисқа ёмғир

Ой охири

+25…+30 гача пасайиши мумкин

Салқин ҳаво кириб келиши эҳтимоли

Прогноздаги энг муҳим учта нуқта

Биринчидан, августнинг дастлабки кунлари яна кучли иссиқ билан ўтади. Жануб ва чўл ҳудудларида ҳарорат +43 даражагача етиши мумкин.

Иккинчидан, ой давомида ҳарорат бирданига эмас, аста-секин пасаяди. Асосий кундузги фон +33…+38 даража атрофида сақланиб қолади.

Учинчидан, энг сезиларли ўзгариш ой охирида бўлиши мумкин. Салқин ҳаво кириши натижасида кундузи +25…+30, кечаси эса айрим жойларда +12…+15 даража қайд этилиши эҳтимол қилинмоқда.

Асосий хулоса

2026 йил августи ўртача ҳарорат бўйича кўп йиллик меъёрларга яқин келиши кутилмоқда. Аммо ой ичида об-ҳаво бир хил бўлмайди: дастлаб +43 даражагача жазирама, кейин босқичма-босқич пасайиш ва ой охирида сезиларли салқинлик эҳтимоли бор.

Ёғингарчилик миқдори меъёрдан кўпроқ чиқиши мумкин, бироқ асосан қисқа ва кучсиз ёмғирлар ҳақида гап кетмоқда. Ойлик прогнознинг асосий интригаси эса август охирида куз нафаси қанчалик кучли сезилишида.

Сизнингча, +43 даражали иссиқдан кейин +25…+30 даражали ҳаво эрта куздек туюладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Чўлпонотага келди: кун тартибида нима бор?Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Чўлпонотага келди: кун тартибида нима бор?Бугун, 14:56Президент Ўзбекистоннинг «энг бебаҳо бойлиги» ва янги ташаббуслари ҳақида гапирдиПрезидент Ўзбекистоннинг «энг бебаҳо бойлиги» ва янги ташаббуслари ҳақида гапирдиБугун, 13:15Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиландиМактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиландиБугун, 01:12Шавкат Мирзиёев Остонадан қайтди: ташриф нимаси билан муҳим?Шавкат Мирзиёев Остонадан қайтди: ташриф нимаси билан муҳим?Кеча, 23:21«Сохта кадастр» тузоғи: Қувасойда ҳокимлик ерини сотмоқчи бўлганлар фош этилди!«Сохта кадастр» тузоғи: Қувасойда ҳокимлик ерини сотмоқчи бўлганлар фош этилди!Кеча, 11:49 Ўзбекистонда 30 июль куни 42 даража кутилмоқда Ўзбекистонда 30 июль куни 42 даража кутилмоқдаКеча, 11:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди