Август ойи +43 даража билан бошланади: охирида ҳаво кескин ўзгаради
Ўзбекистонда ёзнинг сўнгги ойи қуруқ ва жазирама об-ҳаво билан бошланади. Айрим ҳудудларда ҳарорат +43 даражагача кўтарилиши кутилмоқда, аммо ой давомида ҳаво аста-секин салқинлашиб, август охирида кундузги ҳарорат +25…+30 даражагача тушиши мумкин.
Ўзгидромет прогнозида яна бир қизиқ ҳолат қайд этилган: ойлик ёғингарчилик миқдори меъёрдан кўп бўлиши мумкин, бироқ бу август серёғин келади дегани эмас. Асосий ўзгаришлар ойнинг иккинчи ярмида сезилиши кутилмоқда.
Дастлабки икки кун энг иссиқ давр бўлади
Август қуруқ ва бироз иссиқ об-ҳаво билан бошланиши прогноз қилинмоқда.
1–2 август кунлари республиканинг асосий қисмида ҳаво ҳарорати:
кундузи +38…+41 даража;
жанубий ва чўл ҳудудларида +42…+43 даражагача кўтарилиши мумкин.
Қорақалпоғистон, Хоразм, Бухоро ва Навоий каби айрим ҳудудларда ҳарорат +42…+43 даражага яқинлашиши, баъзи жойларда шамол кучайиб, чанг-тўзонлар кузатилиши ҳам эҳтимол қилинган.
Бу кўрсаткичлар юқори бўлса-да, июль ўртасида кузатилган фавқулодда иссиқдан пастроқ. 2026 йил июлида аксарият ҳудудларда ҳарорат +43…+45 даражага, жануб ва чўл зоналарида эса +46…+49 даражагача чиққан, бир қатор метеостанцияларда янги рекордлар қайд этилган эди.
Кейин ҳарорат 3–5 даражага пасаяди
Ойнинг дастлабки жазирамасидан кейин ҳарорат фони босқичма-босқич пасайиши кутилмоқда.
Ўзгидромет ҳисоб-китобларига кўра, августнинг асосий қисмида кундузги ҳарорат:
кўпчилик ҳудудларда +33…+38 даража;
айрим жойларда +40 даража атрофида бўлади.
Демак, жазирама тўлиқ чекинмайди, аммо ой бошидаги +42…+43 даражали иссиқ узоқ давом этмаслиги мумкин.
«Меъёрга яқин» дегани салқин август дегани эмас
Синоптиклар августда ўртача ойлик ҳарорат кўп йиллик қийматларга яқин бўлишини прогноз қилмоқда.
Бироқ бу ой салқин келади, деган маънони англатмайди. Ўзбекистон ҳудудининг катта қисмида август ойи учун ўртача максимал ҳарорат +35…+37 даражани, жануб ва чўл ҳудудларида эса +38…+40 даражани ташкил қилади.
Одатда августнинг ўртача ҳарорати июлга нисбатан 1,5–2,5 даража паст бўлади. Шунга қарамай, ёзнинг сўнгги ойи ҳам мамлакатда анча иссиқ ўтади.
Ой охирида кутилмаган салқинлик бўлиши мумкин
Прогнознинг энг эътиборли қисми август охири билан боғлиқ.
Ўзбекистон ҳудудига салқин ҳаво оқими кириб келиши натижасида кундузги ҳарорат аста-секин +25…+30 даражагача пасайиши мумкин.
Бу ҳолат бутун мамлакатда бир вақтда ёки бир хил даражада кузатилиши шарт эмас. Аммо прогноз амалга ошса, ойнинг дастлабки кунларидаги +43 даражали иссиқ билан август охиридаги ҳарорат ўртасида 10–15 даражадан ортиқ фарқ пайдо бўлади.
Август жазирама билан бошланиши мумкин, аммо ой охирида кузнинг илк нафаси сезилади.
Тунлар ҳам аста-секин салқинлашади
Кундузги ҳарорат билан бирга тунги кўрсаткичлар ҳам пасайиб боради.
Давр
Кечаси кутиладиган ҳарорат
Августнинг биринчи ярми
+24…+27 даража
Августнинг иккинчи ярми
+17…+22 даража
Ой охири
+12…+15 даражагача
Айниқса, ой охирида кундуз ва тун ўртасидаги ҳарорат фарқи сезиларли бўлиши мумкин. Бу ёзги иссиқликнинг аста-секин чекиниб, кузги ҳаво режимига ўтиш жараёни бошланаётганини кўрсатади.
Ёмғир кўпаяди, аммо август серёғин бўлмайди
Ўзгидромет августда ойлик ёғингарчилик миқдори меъёрдан кўп, айрим ҳудудларда эса меъёр атрофида бўлишини прогноз қилган.
Бир қарашда бу серёғин ой кутилмоқда, деган тасаввур уйғотиши мумкин. Аммо синоптиклар муҳим изоҳ берган: Ўзбекистонда август учун ёғингарчилик меъёрининг ўзи жуда кам.
Шу сабаб меъёрдан кўпроқ ёғин кузатилиши ҳам узоқ давом этадиган кучли ёмғирларни англатмайди.
Ойнинг иккинчи ярмида айрим кунлари:
қисқа муддатли;
кучли бўлмаган;
маҳаллий хусусиятга эга ёмғирлар ёғиши мумкин.
Август об-ҳавоси қисқача
Давр
Кундузги ҳарорат
Об-ҳаво хусусияти
1–2 август
+38…+41, жанубда +43 гача
Қуруқ ва жуда иссиқ
Ойнинг асосий қисми
+33…+38, баъзи жойда +40
Иссиқ, аммо ҳарорат пасаяди
Иккинчи ярми
Ҳудудга қараб ўзгарувчан
Айрим кунлари қисқа ёмғир
Ой охири
+25…+30 гача пасайиши мумкин
Салқин ҳаво кириб келиши эҳтимоли
Прогноздаги энг муҳим учта нуқта
Биринчидан, августнинг дастлабки кунлари яна кучли иссиқ билан ўтади. Жануб ва чўл ҳудудларида ҳарорат +43 даражагача етиши мумкин.
Иккинчидан, ой давомида ҳарорат бирданига эмас, аста-секин пасаяди. Асосий кундузги фон +33…+38 даража атрофида сақланиб қолади.
Учинчидан, энг сезиларли ўзгариш ой охирида бўлиши мумкин. Салқин ҳаво кириши натижасида кундузи +25…+30, кечаси эса айрим жойларда +12…+15 даража қайд этилиши эҳтимол қилинмоқда.
Асосий хулоса
2026 йил августи ўртача ҳарорат бўйича кўп йиллик меъёрларга яқин келиши кутилмоқда. Аммо ой ичида об-ҳаво бир хил бўлмайди: дастлаб +43 даражагача жазирама, кейин босқичма-босқич пасайиш ва ой охирида сезиларли салқинлик эҳтимоли бор.
Ёғингарчилик миқдори меъёрдан кўпроқ чиқиши мумкин, бироқ асосан қисқа ва кучсиз ёмғирлар ҳақида гап кетмоқда. Ойлик прогнознинг асосий интригаси эса август охирида куз нафаси қанчалик кучли сезилишида.
Сизнингча, +43 даражали иссиқдан кейин +25…+30 даражали ҳаво эрта куздек туюладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…