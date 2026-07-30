Россия ОТМлари талабалари ўқишга киргач Max мессенжерига уланади

·0·Техно
Россия ОТМлари талабалари ўқишга киргач Max мессенжерига уланади

Россияда олий ўқув юртларига қабул қилинган биринчи курс талабалари ўқиш бошланиши биланоқ мамлакатнинг расмий рақамли хизматлари ва таълим муҳитига қадам қўйишади. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, эндиликда янги ўқувчилар ўз университетларининг ўқув чатлари, расмий каналлари ҳамда Max мессенжеридаги махсус чат-ботларига автоматик тарзда уланиш имкониятига эга бўладилар. Ушбу янгилик таълим муассасалари ва ёшлар ўртасидаги алоқаларни дастлабки кунларданоқ соддалаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, талабаларни махсус гуруҳларга жалб қилиш жараёни давлат хизматлари портали орқали амалга оширилади. Абитуриент ОТМга расман қабул қилингани тасдиқлангач, унинг шахсий кабинетига Max мессенжеридаги расмий ўқув гуруҳларига қўшилиш таклиф этилган махсус билдиришнома юборилади. Бу эса ҳар бир талабанинг ўқиш жадвали, эълонлар ва бошқа муҳим маълумотларни ўз вақтида, ҳеч қандай қийинчиликсиз олишини кафолатлайди.

Рақамли таълим муҳити ва платформа кўрсаткичлари

Россия Фан ва олий таълим вазирлиги маълумотларига кўра, мазкур ёндашув университетлар ва талабалар ўртасидаги ўзаро муносабатларни сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқади. Бугунги кунга келиб мазкур платформа имкониятлари ОТМлар томонидан фаол қўлланиб келинмоқда. Хусусан, университетлар ундан қабул жараёнлари, талабалар ҳаёти ва кундалик таълим жараёнини ташкил этишда фойдаланмоқда.

Платформа дастурчиларининг тақдим этган рақамларига таяниб айтганда, бугунги кунда мессенжер доирасида улкан рақамли инфратузилма шакллантирилган. Унинг асосий кўрсаткичлари қуйидагилардан иборат:

  • мессенжерда 230 мингдан ортиқ талабалар чатлари яратилган;
  • ушбу гуруҳлар 2,4 миллиондан зиёд иштирокчини бирлаштиради;
  • таълим ташкилотлари томонидан 5 мингдан ортиқ расмий каналлар очилган;
  • мазкур каналларнинг умумий аудиторияси 2,6 миллион фойдаланувчидан ошган.

«Рақамли ОТМ» лойиҳасининг кўлами

Мазкур ташаббус мамлакат миқёсида амалга оширилаётган кенг кўламли «Рақамли ОТМ» лойиҳасининг бир қисми ҳисобланади. Ҳозирги кунда ушбу рақамли экотизим Россиядаги мингдан ортиқ олий ўқув юртлари ва уларнинг филиалларини қамраб олган бўлиб, таълим жараёнларини замонавий талабларга мослаштиришга хизмат қилмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, ўқишнинг илк кунлариданоқ ягона ахборот маконига уланиш талабаларга янги муҳитга тезроқ мослашиш, гуруҳдошлари ва деканат билан доимий алоқада бўлиш имконини беради. Рақамлаштириш жараёнларининг бундай тезкор жорий этилиши таълим сифатини ошириш ва бюрократик тўсиқларни қисқартиришда муҳим омил бўлиб хизмат қилмоқда.

MaxТаълимОТМТехнологияРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starship синовлари муваффақиятли ўтди, бироқ иссиқлик изоляцияси ҳали тайёр эмасStarship синовлари муваффақиятли ўтди, бироқ иссиқлик изоляцияси ҳали тайёр эмасБугун, 14:59Volvo лидар тизимидан воз кечди, Илон Маск эса огоҳлантирганини айтдиVolvo лидар тизимидан воз кечди, Илон Маск эса огоҳлантирганини айтдиБугун, 14:29Хитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиХитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиБугун, 13:57OpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқдаOpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқдаБугун, 13:28Сьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқдаСьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқдаБугун, 12:58SpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзоладиSpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзоладиБугун, 12:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб