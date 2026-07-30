Россия ОТМлари талабалари ўқишга киргач Max мессенжерига уланади
Россияда олий ўқув юртларига қабул қилинган биринчи курс талабалари ўқиш бошланиши биланоқ мамлакатнинг расмий рақамли хизматлари ва таълим муҳитига қадам қўйишади. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, эндиликда янги ўқувчилар ўз университетларининг ўқув чатлари, расмий каналлари ҳамда Max мессенжеридаги махсус чат-ботларига автоматик тарзда уланиш имкониятига эга бўладилар. Ушбу янгилик таълим муассасалари ва ёшлар ўртасидаги алоқаларни дастлабки кунларданоқ соддалаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, талабаларни махсус гуруҳларга жалб қилиш жараёни давлат хизматлари портали орқали амалга оширилади. Абитуриент ОТМга расман қабул қилингани тасдиқлангач, унинг шахсий кабинетига Max мессенжеридаги расмий ўқув гуруҳларига қўшилиш таклиф этилган махсус билдиришнома юборилади. Бу эса ҳар бир талабанинг ўқиш жадвали, эълонлар ва бошқа муҳим маълумотларни ўз вақтида, ҳеч қандай қийинчиликсиз олишини кафолатлайди.
Рақамли таълим муҳити ва платформа кўрсаткичлариРоссия Фан ва олий таълим вазирлиги маълумотларига кўра, мазкур ёндашув университетлар ва талабалар ўртасидаги ўзаро муносабатларни сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқади. Бугунги кунга келиб мазкур платформа имкониятлари ОТМлар томонидан фаол қўлланиб келинмоқда. Хусусан, университетлар ундан қабул жараёнлари, талабалар ҳаёти ва кундалик таълим жараёнини ташкил этишда фойдаланмоқда.
Платформа дастурчиларининг тақдим этган рақамларига таяниб айтганда, бугунги кунда мессенжер доирасида улкан рақамли инфратузилма шакллантирилган. Унинг асосий кўрсаткичлари қуйидагилардан иборат:
- мессенжерда 230 мингдан ортиқ талабалар чатлари яратилган;
- ушбу гуруҳлар 2,4 миллиондан зиёд иштирокчини бирлаштиради;
- таълим ташкилотлари томонидан 5 мингдан ортиқ расмий каналлар очилган;
- мазкур каналларнинг умумий аудиторияси 2,6 миллион фойдаланувчидан ошган.
«Рақамли ОТМ» лойиҳасининг кўламиМазкур ташаббус мамлакат миқёсида амалга оширилаётган кенг кўламли «Рақамли ОТМ» лойиҳасининг бир қисми ҳисобланади. Ҳозирги кунда ушбу рақамли экотизим Россиядаги мингдан ортиқ олий ўқув юртлари ва уларнинг филиалларини қамраб олган бўлиб, таълим жараёнларини замонавий талабларга мослаштиришга хизмат қилмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, ўқишнинг илк кунлариданоқ ягона ахборот маконига уланиш талабаларга янги муҳитга тезроқ мослашиш, гуруҳдошлари ва деканат билан доимий алоқада бўлиш имконини беради. Рақамлаштириш жараёнларининг бундай тезкор жорий этилиши таълим сифатини ошириш ва бюрократик тўсиқларни қисқартиришда муҳим омил бўлиб хизмат қилмоқда.
…