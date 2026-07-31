Шов-шувли хабар: Украина илк бор янги «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаланди
Украина Қуролли Кучлари фронтда Голландия технологияси асосида яратилган Рута Block 1 қанотли ракеталаридан илк бор фойдаланишни бошлади. Россия Telegram каналларида тарқалган қолдиқлар суратлари таҳлил қилиниб, Американинг Те Вар Зоне портали томонидан ушбу қуролнинг жанговар шароитда қўлланилгани тасдиқланди. Учиш масофаси 300 километрдан ортиқ бўлган ушбу ракета инерсионал, сунъий йўлдош ва визуал бошқарув тизимларидан фойдаланади.
Украина Қуролли Кучлари (УҚК) фронтда мутлақо янги ва масофали қурол туридан фойдаланишни бошлади. Гап Голландия технологияси асосида яратилган Ruta Block 1 қанотли ракеталари ҳақида бормоқда. Американинг нуфузли ҳарбий порталлари ушбу қуролнинг жанговар шароитда илк бор қўлланилганини тасдиқламоқда.
Zamin.uz ушбу янги ракетанинг техник имкониятлари ва уруш кетишига таъсири ҳақида батафсил маълумот беради.
Факторлар ва суратлар: Россия Телеграм каналларида нималар кўрсатилди?
Россия ҳаво мудофаа тизимлари томонидан уриб туширилган ёки қулаб тушган ракета қолдиқларининг фотосуратлари Россиянинг бир қатор ҳарбий Телеграм каналларида кенг тарқалди. Чоп этилган суратларда ракетанинг корпуси, ички электрон қисмлари ва дум томони аниқ кўриниб турибди.
Американинг ҳарбий мавзуларга ихтисослашган The War Zone (TWZ) портали таҳлилчилари ушбу суратларни ўрганиб чиқиб, уларни Голландиянинг Destinus компанияси томонидан ишлаб чиқилган Ruta Block 1 ракетаси сифатида аниқладилар. Экпертларнинг фикрига кўра, бу ушбу қуролнинг урушда оммавий равишда қўлланилганининг илк исботидир.
Зарбанинг аниқ жойлашуви ва нишони ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.
«Ruta Block 1» — бу нима ва у қанчалик хавфли?
Ruta — бу анча катта масофани босиб ўтишга қодир бўлган замонавий қанотли ракета. Унинг техник кўрсаткичлари Украинага Россиянинг ички ҳудудларидаги муҳим нишонларни уриш имконини беради.
Асосий техник имкониятлар:
Учиш масофаси: 300 километрдан ортиқ. Бу масофа фронт чизиғидан анча узоқда жойлашган Россия ҳарбий базалари, аэродромлари ва логистика марказларига етиб бориш имконини беради.
Жанговар каллак оғирлиги: 150 килограммгача. Бундай қувват йирик инфратузилма объектларига жиддий зарар етказиш учун етарли.
Бошқарув тизими: Ракета нишонга аниқ тегиши учун учта тизимдан фойдаланади — инерционал (автоном), сунъий йўлдош (GPS) ва визуал (камера орқали ер юзини таниш). Бу уни электрон уруш воситаларига нисбатан бардошлироқ қилади.
Кенгайтириш режалари: Келажакдаги «Block 2» ва «Block 3» супер-вариантлари
«Destinus» компанияси фақат «Block 1» билан тўхтаб қолмоқчи эмас. Ҳозирда ракетанинг янада қудратлироқ ва узоққа учадиган вариантлари устида иш олиб борилмоқда. Улар Украинанинг зарба бериш салоҳиятини кескин ошириши мумкин.
Келажакдаги вариантлар:
Ruta Block 2:
Масофа: 800 км (Россиянинг чуқур ичкарисига етиб боради).
Жанговар каллак: 250 кг (янада кучлироқ портлаш).
Ruta Block 3:
Масофа: 2000 км (баъзи Россия стратегик объектларига етиб бориши мумкин).
Жанговар каллак: 550 кг (энг оғир нишонларни йўқ қилиш учун).
«Ruta» ракетасининг турли вариантлари таққослама жадвали
Ракета варианти
Масофа (км)
Жанговар каллак оғирлиги (кг)
Ҳолати
Ruta Block 1
300+
150
Жанговар қўлланилишда
Ruta Block 2
800
250
Ишлаб чиқилмоқда
Ruta Block 3
2000
550
Ишлаб чиқилмоқда
Хулоса: Уруш даласидаги тарихий бурилиш
Украинанинг «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаланиши фронтдаги вазиятни тубдан ўзгартириши мумкин. Бу Украина ҳарбий-саноат мажмуасининг (хорижий ҳамкорлар билан бирга) Россиянинг ҳаво мудофааси учун кутилмаган ва қийин ушланадиган янги турдаги масофали қуролларни ярата олаётганидан далолат беради. Агар келажакдаги «Block 2» ва «Block 3» вариантлари ҳам муваффақиятли синовдан ўтса ва етказиб берилса, Украина можаронинг геосиёсий ва ҳарбий динамикасига жиддий таъсир кўрсатадиган стратегик зарба бериш имкониятига эга бўлади.
Ушбу муҳим ҳарбий хабарни дўстларингиз ва сиёсат ишқибозларига юборинг! Кўпчилик урушдаги бу янги бурилиш ҳақида билиши керак.
Сизнингча, янги «Ruta» ракеталари уруш кетишига қандай таъсир кўрсатади? Россия бунга қандай жавоб қайтариши мумкин? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Манба: TWZ портали ва Телеграм каналлари хабарлари асосида.
…