Шов-шувли хабар: Украина илк бор янги «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаланди

·51·Дунё
Шов-шувли хабар: Украина илк бор янги «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаланди
Қисқача

Украина Қуролли Кучлари фронтда Голландия технологияси асосида яратилган Рута Block 1 қанотли ракеталаридан илк бор фойдаланишни бошлади. Россия Telegram каналларида тарқалган қолдиқлар суратлари таҳлил қилиниб, Американинг Те Вар Зоне портали томонидан ушбу қуролнинг жанговар шароитда қўлланилгани тасдиқланди. Учиш масофаси 300 километрдан ортиқ бўлган ушбу ракета инерсионал, сунъий йўлдош ва визуал бошқарув тизимларидан фойдаланади.

Украина Қуролли Кучлари (УҚК) фронтда мутлақо янги ва масофали қурол туридан фойдаланишни бошлади. Гап Голландия технологияси асосида яратилган Ruta Block 1 қанотли ракеталари ҳақида бормоқда. Американинг нуфузли ҳарбий порталлари ушбу қуролнинг жанговар шароитда илк бор қўлланилганини тасдиқламоқда.

Zamin.uz ушбу янги ракетанинг техник имкониятлари ва уруш кетишига таъсири ҳақида батафсил маълумот беради.

Факторлар ва суратлар: Россия Телеграм каналларида нималар кўрсатилди?

Россия ҳаво мудофаа тизимлари томонидан уриб туширилган ёки қулаб тушган ракета қолдиқларининг фотосуратлари Россиянинг бир қатор ҳарбий Телеграм каналларида кенг тарқалди. Чоп этилган суратларда ракетанинг корпуси, ички электрон қисмлари ва дум томони аниқ кўриниб турибди.

Американинг ҳарбий мавзуларга ихтисослашган The War Zone (TWZ) портали таҳлилчилари ушбу суратларни ўрганиб чиқиб, уларни Голландиянинг Destinus компанияси томонидан ишлаб чиқилган Ruta Block 1 ракетаси сифатида аниқладилар. Экпертларнинг фикрига кўра, бу ушбу қуролнинг урушда оммавий равишда қўлланилганининг илк исботидир.

Шов-шувли хабар: Украина илк бор янги «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаланди

Зарбанинг аниқ жойлашуви ва нишони ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.

«Ruta Block 1» — бу нима ва у қанчалик хавфли?

Ruta — бу анча катта масофани босиб ўтишга қодир бўлган замонавий қанотли ракета. Унинг техник кўрсаткичлари Украинага Россиянинг ички ҳудудларидаги муҳим нишонларни уриш имконини беради.

Асосий техник имкониятлар:

  • Учиш масофаси: 300 километрдан ортиқ. Бу масофа фронт чизиғидан анча узоқда жойлашган Россия ҳарбий базалари, аэродромлари ва логистика марказларига етиб бориш имконини беради.

  • Жанговар каллак оғирлиги: 150 килограммгача. Бундай қувват йирик инфратузилма объектларига жиддий зарар етказиш учун етарли.

  • Бошқарув тизими: Ракета нишонга аниқ тегиши учун учта тизимдан фойдаланади — инерционал (автоном), сунъий йўлдош (GPS) ва визуал (камера орқали ер юзини таниш). Бу уни электрон уруш воситаларига нисбатан бардошлироқ қилади.

Кенгайтириш режалари: Келажакдаги «Block 2» ва «Block 3» супер-вариантлари

«Destinus» компанияси фақат «Block 1» билан тўхтаб қолмоқчи эмас. Ҳозирда ракетанинг янада қудратлироқ ва узоққа учадиган вариантлари устида иш олиб борилмоқда. Улар Украинанинг зарба бериш салоҳиятини кескин ошириши мумкин.

Келажакдаги вариантлар:

  1. Ruta Block 2:

    • Масофа: 800 км (Россиянинг чуқур ичкарисига етиб боради).

    • Жанговар каллак: 250 кг (янада кучлироқ портлаш).

  2. Ruta Block 3:

    • Масофа: 2000 км (баъзи Россия стратегик объектларига етиб бориши мумкин).

    • Жанговар каллак: 550 кг (энг оғир нишонларни йўқ қилиш учун).

«Ruta» ракетасининг турли вариантлари таққослама жадвали

Ракета варианти

Масофа (км)

Жанговар каллак оғирлиги (кг)

Ҳолати

Ruta Block 1

300+

150

Жанговар қўлланилишда

Ruta Block 2

800

250

Ишлаб чиқилмоқда

Ruta Block 3

2000

550

Ишлаб чиқилмоқда

Хулоса: Уруш даласидаги тарихий бурилиш

Украинанинг «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаланиши фронтдаги вазиятни тубдан ўзгартириши мумкин. Бу Украина ҳарбий-саноат мажмуасининг (хорижий ҳамкорлар билан бирга) Россиянинг ҳаво мудофааси учун кутилмаган ва қийин ушланадиган янги турдаги масофали қуролларни ярата олаётганидан далолат беради. Агар келажакдаги «Block 2» ва «Block 3» вариантлари ҳам муваффақиятли синовдан ўтса ва етказиб берилса, Украина можаронинг геосиёсий ва ҳарбий динамикасига жиддий таъсир кўрсатадиган стратегик зарба бериш имкониятига эга бўлади.

Ушбу муҳим ҳарбий хабарни дўстларингиз ва сиёсат ишқибозларига юборинг! Кўпчилик урушдаги бу янги бурилиш ҳақида билиши керак.

Сизнингча, янги «Ruta» ракеталари уруш кетишига қандай таъсир кўрсатади? Россия бунга қандай жавоб қайтариши мумкин? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Манба: TWZ портали ва Телеграм каналлари хабарлари асосида.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Покистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирдиПокистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирдиБугун, 13:33Покистондаги шахтада кучли портлаш 32 кончининг умрига зомин бўлдиПокистондаги шахтада кучли портлаш 32 кончининг умрига зомин бўлдиБугун, 13:30Эквадорда уйдан 7 кишининг куйдирилган жасади топилдиЭквадорда уйдан 7 кишининг куйдирилган жасади топилдиБугун, 13:27Онаси йигити билан ташқарига чиққан пайтда бир ёшли бола қайноқ ваннада ҳалок бўлдиОнаси йигити билан ташқарига чиққан пайтда бир ёшли бола қайноқ ваннада ҳалок бўлдиБугун, 13:02Тарихий зарба: Россия Украинадаги Америка дрон заводини илк бор нишонга олдиТарихий зарба: Россия Украинадаги Америка дрон заводини илк бор нишонга олдиБугун, 13:01Швейцария бетарафлиги — тарих ва бугун: Захарова Бернни кескин танқид қилдиШвейцария бетарафлиги — тарих ва бугун: Захарова Бернни кескин танқид қилдиБугун, 12:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда