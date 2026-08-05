2026-йилги Леагуес Куп турнири: асосий интрига ва ўзгаришлар

·22·Спорт
2026-йилги Леагуес Куп турнири: асосий интрига ва ўзгаришлар
Қисқача

2026-йилги Леагуес Куп турнирида MLS ва Лига МХдан 18 тадан, жами 36 та жамоа иштирок етиб, клублар биринчи босқичда қарама-қарши лига вакилларига қарши уч тадан ўйин ўтказади. Турнир тарихида илк бор АҚШдан ташқарида, жумладан Мексикада тўртта учрашув ўтказилади, ҳар бир лиганинг умумий жадвалидаги енг яхши тўртта жамоа еса тўғридан-тўғри чорак финалга йўлланма олади.

Шимолий Америка футболида шиддатли курашларга бой бўлган Леагуес Куп мусобақаси яна қайтди ва бу сафар анча такомиллаштирилган форматда мухлислар қаршисига чиқмоқда. Goal.com хабар беришича, сўнгги уч мавсум давомида MLS клублари ушбу турнирда устунликка эришиб келаётган бўлса-да, бу галги мусобақа рақобатни янада кескинлаштириши кутилмоқда. MLS ва Мексиканинг Лига МХ вакиллари узоқ изланишлардан сўнг турнир тузилмасини янада қизиқарли ва динамик ҳолатга келтиришди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Янги форматга кўра, мусобақада жами 36 та жамоа иштирок этмоқда — уларнинг тенг ярми, яни 18 таси ҳар икки лиганинг вакилларидир. Жамоалар Шарқий ва Ғарбий минтақаларга бўлинган бўлиб, биринчи босқичда ҳар бир клуб қарама-қарши лига вакилларига қарши уч тадан ўйин ўтказади. Бу эса илк дақиқаларданоқ MLS ҳамда Лига МХ тўқнашувларини таъминлаб беради.

Тарихий ўзгаришлар ва географик қамров

Мазкур турнир тарихида илк бор ўйинлар АҚШ чегарасидан ташқарида ҳам ташкил этилмоқда. Хусусан, мусобақа доирасидаги тўртта учрашув Мексика яшил майдонларида бўлиб ўтиши белгиланган. Гуруҳ босқичидан сўнг ҳар бир лиганинг умумий жадвалидаги энг яхши тўртта жамоа тўғридан-тўғри чорак финалга йўлланма олади. Ҳал қилувчи плей-офф босқичи эса анъанавий ягона мағлубиятли тизим асосида давом этади.

Мусобақанинг мазмуни футбол юлдузлари иштироки билан янада бойиган. Жаҳон чемпионатидан кейинги танаффус ўз якунига етиб, дунё миқёсидаги машҳур футболчилар ўз клублари сафида майдонга тушишга шай. Хусусан, Лионель Месси Интер Миами таркибида ўйин кўрсатса, Роберт Левандовски Чикаго Фире шарафини ҳимоя қилмоқда. Шунингдек, Лига МХ ўз навбатида Эрик Лира, Саломон Рондон ва Гилберто Мора каби тажрибали ва иқтидорли ўйинчиларни намойиш этмоқда.

Турнир ташкилотчилари ва мутахассислар ушбу мавсум томошабинлар учун жуда қизиқарли ва шиддатли учрашувларни тақдим этишига ишонч билдиришмоқда. MLS жамоаларининг кетма-кет тўртинчи бор чемпионликни қўлга киритиш имконияти борлиги ёки Лига МХ вакиллари бу ҳукмронликка чек қўйиши 2026-йилги Леагуес Куп мусобақасининг асосий интригаси бўлиб қолмоқда.

Леагуес КупЛионель МессиРоберт ЛевандовскиMLSЛига МХ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул Пари Сен-Жермен вингери Иброҳим Мбае трансферига яқинлашмоқдаЛиверпул Пари Сен-Жермен вингери Иброҳим Мбае трансферига яқинлашмоқдаБугун, 02:59Челси клубининг янги интизомий сиёсати мухлисларда эътироз уйғотдиЧелси клубининг янги интизомий сиёсати мухлисларда эътироз уйғотдиБугун, 02:39Жанни Инфантино Килиан Мбаппенинг рекордларини олқишладиЖанни Инфантино Килиан Мбаппенинг рекордларини олқишладиБугун, 01:58Манчестер Сити Педру Нетуни трансфер қилмоқчиМанчестер Сити Педру Нетуни трансфер қилмоқчиБугун, 01:53Деку Мадридда Хулиан Алварес агенти билан яширин учрашув ўтказдиДеку Мадридда Хулиан Алварес агенти билан яширин учрашув ўтказдиБугун, 01:18Радек Витек Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Мидлсброга ўтмоқдаРадек Витек Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Мидлсброга ўтмоқдаБугун, 01:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда