2026-йилги Леагуес Куп турнири: асосий интрига ва ўзгаришлар
2026-йилги Леагуес Куп турнирида MLS ва Лига МХдан 18 тадан, жами 36 та жамоа иштирок етиб, клублар биринчи босқичда қарама-қарши лига вакилларига қарши уч тадан ўйин ўтказади. Турнир тарихида илк бор АҚШдан ташқарида, жумладан Мексикада тўртта учрашув ўтказилади, ҳар бир лиганинг умумий жадвалидаги енг яхши тўртта жамоа еса тўғридан-тўғри чорак финалга йўлланма олади.
Шимолий Америка футболида шиддатли курашларга бой бўлган Леагуес Куп мусобақаси яна қайтди ва бу сафар анча такомиллаштирилган форматда мухлислар қаршисига чиқмоқда. Goal.com хабар беришича, сўнгги уч мавсум давомида MLS клублари ушбу турнирда устунликка эришиб келаётган бўлса-да, бу галги мусобақа рақобатни янада кескинлаштириши кутилмоқда. MLS ва Мексиканинг Лига МХ вакиллари узоқ изланишлардан сўнг турнир тузилмасини янада қизиқарли ва динамик ҳолатга келтиришди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Янги форматга кўра, мусобақада жами 36 та жамоа иштирок этмоқда — уларнинг тенг ярми, яни 18 таси ҳар икки лиганинг вакилларидир. Жамоалар Шарқий ва Ғарбий минтақаларга бўлинган бўлиб, биринчи босқичда ҳар бир клуб қарама-қарши лига вакилларига қарши уч тадан ўйин ўтказади. Бу эса илк дақиқаларданоқ MLS ҳамда Лига МХ тўқнашувларини таъминлаб беради.
Тарихий ўзгаришлар ва географик қамровМазкур турнир тарихида илк бор ўйинлар АҚШ чегарасидан ташқарида ҳам ташкил этилмоқда. Хусусан, мусобақа доирасидаги тўртта учрашув Мексика яшил майдонларида бўлиб ўтиши белгиланган. Гуруҳ босқичидан сўнг ҳар бир лиганинг умумий жадвалидаги энг яхши тўртта жамоа тўғридан-тўғри чорак финалга йўлланма олади. Ҳал қилувчи плей-офф босқичи эса анъанавий ягона мағлубиятли тизим асосида давом этади.
Мусобақанинг мазмуни футбол юлдузлари иштироки билан янада бойиган. Жаҳон чемпионатидан кейинги танаффус ўз якунига етиб, дунё миқёсидаги машҳур футболчилар ўз клублари сафида майдонга тушишга шай. Хусусан, Лионель Месси Интер Миами таркибида ўйин кўрсатса, Роберт Левандовски Чикаго Фире шарафини ҳимоя қилмоқда. Шунингдек, Лига МХ ўз навбатида Эрик Лира, Саломон Рондон ва Гилберто Мора каби тажрибали ва иқтидорли ўйинчиларни намойиш этмоқда.
Турнир ташкилотчилари ва мутахассислар ушбу мавсум томошабинлар учун жуда қизиқарли ва шиддатли учрашувларни тақдим этишига ишонч билдиришмоқда. MLS жамоаларининг кетма-кет тўртинчи бор чемпионликни қўлга киритиш имконияти борлиги ёки Лига МХ вакиллари бу ҳукмронликка чек қўйиши 2026-йилги Леагуес Куп мусобақасининг асосий интригаси бўлиб қолмоқда.
…