SpaceX ўзининг илк молиявий йиғилишида йирик режаларни эълон қилди
SpaceX компанияси тарихидаги илк молиявий ҳисобот йиғилишида Starlink орқали дунё интернетининг асосий қисмини етказиб бериш ва сунъий интеллект инфратузилмасини ривожлантириш бўйича йирик режаларини тақдим етди. Elon Musk бу мақсадга ўн йилдан камроқ вақт ичида, юқори ўтказувчанликка ега янги «V3» авлод сунъий йўлдошлари ёрдамида еришиш мумкинлигини айтди, Гвйнне Шотвелл еса еҳтиёткорроқ баёнот билан Starlink глобал интернет трафигининг салмоқли қисми…
Аэрокосмик гигант SpaceX компанияси ўз тарихидаги илк молиявий ҳисобот йиғилишини ўтказди ва унда компания раҳбари Elon Musk ҳамда бошқа топ-менежерлар ўртасидаги қарашлар фарқи яққол намоён бўлди. Секин-аста очиқ бозорга интилаётган компания келажагига бағишланган мазкур тадбир технология оламида катта қизиқиш уйғотди, чунки унда интернет олами ва сунъий интеллект инфратузилмасига оид улкан рақамлар тилга олинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, йиғилиш давомида Elon Musk келгусида дунё интернетининг асосий қисми айнан Starlink орқали етказиб берилишини ва бу ўн йилдан ҳам камроқ вақт ичида рўёбга чиқишини айтди. Унинг сўзларига кўра, компания юқори ўтказувчанлик қобилиятига эга бўлган янги «V3» авлод сунъий йўлдошларини учишга тайёргарлик кўраётгани ҳисобига мазкур маррага эришиш мумкин бўлади.
Starlink истиқболлари ва менежерлар ёндашувиБироқ Мускнинг ҳар доимгидек шов-шувли ва дадил баёнотлари компаниянинг бошқа раҳбарлари томонидан бироз юмшоқроқ ва реал воқеликка яқинроқ шаклда етказилди. Хусусан, бош директор Гвйнне Шотвелл янги сунъий йўлдошлар тармоқ имкониятларини кескин ошириб, бутун дунё бўйлаб кўпроқ мижозларга хизмат кўрсатиш имконини беришини таъкидлади. Унинг фикрича, келгуси йилларда Starlink глобал интернет трафигининг салмоқли қисмига айланиши кутилмоқда, бу эса ҳуқуқий жиҳатдан анча вазмин ва эҳтиёткорона ифодаланган баёнот бўлди.
Йиғилишда молиявий масалалар ва кутилмалар ҳам муҳокама марказида бўлди. Компания бош молиявий директори Брет Джонсен инвесторларга SpaceX'нинг сунъий интеллект ўйинчиларига ҳисоблаш қувватларини (компуте повер) ижарага бериш йўналишидаги янги бизнеси ҳақида сўзлаб берди. Бу йўналиш компанияга қисқа фурсатда миллиардлаб даромад келтираётгани эътироф этилди.
Молиявий кўрсаткичлар ва сунъий интеллект бозориБрет Джонсен инвесторларни жалб қилиш билан бирга юридик хавфлардан қочиш учун ўта аниқ ва эҳтиёткорона молиявий прогнозларни келтириб ўтди. Унинг таъкидлашича, учала бизнес сегментида ҳам талаб юқори, айниқса булутли хизматлар шартномалари бўйича иқтисодий кўрсаткичлар тобора қулайлашиб бормоқда. Компания ҳисоб-китобларига кўра, янги киритилган инвестициялар бир йилдан камроқ вақт ичида ўзини оқламоқда.
Шунингдек, учинчи чоракнинг дастлабки ҳафталарида октябрь ойидан бошлаб амалга ошириладиган олти ойлик давр учун қўшимча 6,7 миллиард долларлик булутли хизматлар даромади бўйича шартномалар имзолангани маълум қилинди. Бу каби кўрсаткичлар ва кутилаётган даромадлар SpaceX'ни жорий йилнинг декабрь ойи якунларига кўра 100 миллиард долларлик йиллик даромад суръатига (АРР) олиб чиқиши кутилмоқда.
Мазкур илк ҳисобот йиғилиши Elon Muskнинг улкан ва келажакка қаратилган ғоялари компания ижрочи директори ҳамда молиячиларининг аниқ ва ҳисоб-китобга асосланган стратегияси билан қандай уйғунлашишини кўрсатди. Бу эса SpaceX'нинг келгусида очиқ бозор талабларига мослашиб, технологик ва молиявий чўққиларни забт этишда давом этишидан дарак беради.
…