SpaceX ўзининг илк молиявий йиғилишида йирик режаларни эълон қилди

·19·Техно
SpaceX ўзининг илк молиявий йиғилишида йирик режаларни эълон қилди
Қисқача

SpaceX компанияси тарихидаги илк молиявий ҳисобот йиғилишида Starlink орқали дунё интернетининг асосий қисмини етказиб бериш ва сунъий интеллект инфратузилмасини ривожлантириш бўйича йирик режаларини тақдим етди. Elon Musk бу мақсадга ўн йилдан камроқ вақт ичида, юқори ўтказувчанликка ега янги «V3» авлод сунъий йўлдошлари ёрдамида еришиш мумкинлигини айтди, Гвйнне Шотвелл еса еҳтиёткорроқ баёнот билан Starlink глобал интернет трафигининг салмоқли қисми…

Аэрокосмик гигант SpaceX компанияси ўз тарихидаги илк молиявий ҳисобот йиғилишини ўтказди ва унда компания раҳбари Elon Musk ҳамда бошқа топ-менежерлар ўртасидаги қарашлар фарқи яққол намоён бўлди. Секин-аста очиқ бозорга интилаётган компания келажагига бағишланган мазкур тадбир технология оламида катта қизиқиш уйғотди, чунки унда интернет олами ва сунъий интеллект инфратузилмасига оид улкан рақамлар тилга олинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, йиғилиш давомида Elon Musk келгусида дунё интернетининг асосий қисми айнан Starlink орқали етказиб берилишини ва бу ўн йилдан ҳам камроқ вақт ичида рўёбга чиқишини айтди. Унинг сўзларига кўра, компания юқори ўтказувчанлик қобилиятига эга бўлган янги «V3» авлод сунъий йўлдошларини учишга тайёргарлик кўраётгани ҳисобига мазкур маррага эришиш мумкин бўлади.

Starlink истиқболлари ва менежерлар ёндашуви

Бироқ Мускнинг ҳар доимгидек шов-шувли ва дадил баёнотлари компаниянинг бошқа раҳбарлари томонидан бироз юмшоқроқ ва реал воқеликка яқинроқ шаклда етказилди. Хусусан, бош директор Гвйнне Шотвелл янги сунъий йўлдошлар тармоқ имкониятларини кескин ошириб, бутун дунё бўйлаб кўпроқ мижозларга хизмат кўрсатиш имконини беришини таъкидлади. Унинг фикрича, келгуси йилларда Starlink глобал интернет трафигининг салмоқли қисмига айланиши кутилмоқда, бу эса ҳуқуқий жиҳатдан анча вазмин ва эҳтиёткорона ифодаланган баёнот бўлди.

Йиғилишда молиявий масалалар ва кутилмалар ҳам муҳокама марказида бўлди. Компания бош молиявий директори Брет Джонсен инвесторларга SpaceX'нинг сунъий интеллект ўйинчиларига ҳисоблаш қувватларини (компуте повер) ижарага бериш йўналишидаги янги бизнеси ҳақида сўзлаб берди. Бу йўналиш компанияга қисқа фурсатда миллиардлаб даромад келтираётгани эътироф этилди.

Молиявий кўрсаткичлар ва сунъий интеллект бозори

Брет Джонсен инвесторларни жалб қилиш билан бирга юридик хавфлардан қочиш учун ўта аниқ ва эҳтиёткорона молиявий прогнозларни келтириб ўтди. Унинг таъкидлашича, учала бизнес сегментида ҳам талаб юқори, айниқса булутли хизматлар шартномалари бўйича иқтисодий кўрсаткичлар тобора қулайлашиб бормоқда. Компания ҳисоб-китобларига кўра, янги киритилган инвестициялар бир йилдан камроқ вақт ичида ўзини оқламоқда.

Шунингдек, учинчи чоракнинг дастлабки ҳафталарида октябрь ойидан бошлаб амалга ошириладиган олти ойлик давр учун қўшимча 6,7 миллиард долларлик булутли хизматлар даромади бўйича шартномалар имзолангани маълум қилинди. Бу каби кўрсаткичлар ва кутилаётган даромадлар SpaceX'ни жорий йилнинг декабрь ойи якунларига кўра 100 миллиард долларлик йиллик даромад суръатига (АРР) олиб чиқиши кутилмоқда.

Мазкур илк ҳисобот йиғилиши Elon Muskнинг улкан ва келажакка қаратилган ғоялари компания ижрочи директори ҳамда молиячиларининг аниқ ва ҳисоб-китобга асосланган стратегияси билан қандай уйғунлашишини кўрсатди. Бу эса SpaceX'нинг келгусида очиқ бозор талабларига мослашиб, технологик ва молиявий чўққиларни забт этишда давом этишидан дарак беради.

SpaceXElon MuskStarlinkТехнологияБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Третяков галереясида мобилография ва классик ландшафт кўргазмаси очиладиТретяков галереясида мобилография ва классик ландшафт кўргазмаси очиладиБугун, 03:26Lucid Моторс молиявий инқироздан чиқиш учун 1,4 миллиард доллар тежамоқчиLucid Моторс молиявий инқироздан чиқиш учун 1,4 миллиард доллар тежамоқчиБугун, 03:25МСИ ўзининг 40 йиллигига бағишланган Драко Эпик махсус туркумини тақдим этдиМСИ ўзининг 40 йиллигига бағишланган Драко Эпик махсус туркумини тақдим этдиБугун, 02:54SpaceX Tesla компаниясидан юз миллионлаб долларли аккумуляторлар сотиб олдиSpaceX Tesla компаниясидан юз миллионлаб долларли аккумуляторлар сотиб олдиБугун, 02:25AnTuTu июль ойи учун энг яхши Android-смартфонларни эълон қилдиAnTuTu июль ойи учун энг яхши Android-смартфонларни эълон қилдиБугун, 02:22Telegram нима сабабдан App Storeдан вақтинча олиб ташландиTelegram нима сабабдан App Storeдан вақтинча олиб ташландиБугун, 01:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди