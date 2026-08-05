“Ўргимчак одам” филми юлдузи Мери Ривера 82 ёшида оламдан ўтди
“Ўргимчак одам: Уйга йўл йўқ” филмида Нед Лидснинг бувиси ролини ижро етган Мери Ривера 82 ёшида вафот етди. Актриса 2026 йил 15 апрел куни Гонолулуда оламдан ўтган. Оила аъзоларининг айтишича, у инсултдан кейин комага тушган ва шифокорлар аҳволи яхшиланиши еҳтимоли пастлигини билдиргач, ҳаётни таъминловчи тиббий қурилма узилган.
"Ўргимчак одам: Уйга йўл йўқ" фильмида Нед Лидснинг бувиси ролини ижро этган Мери Ривера 82 ёшида вафот этди. Актриса 2026 йил 15 апрель куни Гонолулуда оламдан ўтган.
Оила аъзоларининг айтишича, Мери Ривера инсультдан кейин комага тушган ва ҳаётни таъминловчи тиббий қурилмага уланган. Шифокорлар унинг аҳволи яхшиланиши эҳтимоли пастлигини билдиргач, яқинлари қурилмани узишга қарор қилган.
Мери Ривера Филиппинда туғилган ва ҳаётининг катта қисмини черков миссионери сифатида ўтказган. Яқинлари уни фильм кастингида иштирок этишга кўндирган. Унинг 2021 йилда намойиш этилган фильмдаги қисқа, аммо ҳазиломуз саҳнаси томошабинлар ёдида қолган.
…