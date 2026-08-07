Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилди
Ишлаб чиқарувчиларга кўра, ҲеркШирт V5.0 Max футболкасини камида 30 кун ювмасдан кийиш мумкин ва у спорт машғулотлари ҳамда узоқ сафарларда нохуш ҳид чиқармайди. Мато таркибига мис, кумуш, рух, олтин ва вулқон кули каби ҳидни бартараф этувчи еттита махсус элемент қўшилган, қолган икки компонент эса тижорат сири ҳисобланади.
Ишлаб чиқарувчиларнинг маълум қилишича, HercShirt V5.0 Max футболкасини камида 30 кун давомида ювмасдан кийиш мумкин. Айтилишича, у ҳатто спорт машғулотлари ва узоқ сафарлар вақтида ҳам нохуш ҳид чиқармайди.
Бу самарага эришиш учун футболка матосига ҳидни бартараф этувчи еттита махсус элемент қўшилган. Улар қаторига мис, кумуш, рух, олтин ва вулқон кули киради. Қолган икки компонент эса компаниянинг тижорат сири ҳисобланади. Ишлаб чиқарувчига кўра, мис ва кумуш нохуш ҳид келтириб чиқарувчи бактерияларни йўқ қилади, рух терлаш натижасида ҳосил бўладиган бирикмаларни нейтраллайди, вулқон кули эса намлик ва ташқи ҳидларни, жумладан тутун ҳидини ҳам ўзига ютади.
Компания ушбу футболкани яратиш учун қарийб 10 йил вақт сарфлаганини маълум қилди. Бу давр мобайнида беш хил версия ишлаб чиқилган ва 100 дан ортиқ мамлакатдан 10 мингдан зиёд мижознинг фикр-мулоҳазалари инобатга олинган. Айтилишича, харидорлардан бири аввалги моделлардан бирини 100 кунга яқин кийиб юрган ва нохуш ҳид билан боғлиқ муаммога дуч келмаган.
Шу билан бирга, ишлаб чиқарувчилар футболка чангланиши ёки доғ бўлиши мумкинлигини, шунинг учун уни барибир оддий кир ювиш машинасида вақти-вақти билан ювиб туриш кераклигини таъкидлаган.
HercShirt V5.0 Max версиясининг нархи 80 доллар, соддароқ моделлар эса 40 доллардан бошланади. Краудфандинг лойиҳаси ҳозиргача 274 минг доллардан ортиқ маблағ тўплаган. Футболкаларни етказиб бериш ноябрь ойидан бошланиши режалаштирилган.
…