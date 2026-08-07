Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилди

·66·Дунё
Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилди
Қисқача

Ишлаб чиқарувчиларга кўра, ҲеркШирт V5.0 Max футболкасини камида 30 кун ювмасдан кийиш мумкин ва у спорт машғулотлари ҳамда узоқ сафарларда нохуш ҳид чиқармайди. Мато таркибига мис, кумуш, рух, олтин ва вулқон кули каби ҳидни бартараф этувчи еттита махсус элемент қўшилган, қолган икки компонент эса тижорат сири ҳисобланади.

Ишлаб чиқарувчиларнинг маълум қилишича, HercShirt V5.0 Max футболкасини камида 30 кун давомида ювмасдан кийиш мумкин. Айтилишича, у ҳатто спорт машғулотлари ва узоқ сафарлар вақтида ҳам нохуш ҳид чиқармайди.

Бу самарага эришиш учун футболка матосига ҳидни бартараф этувчи еттита махсус элемент қўшилган. Улар қаторига мис, кумуш, рух, олтин ва вулқон кули киради. Қолган икки компонент эса компаниянинг тижорат сири ҳисобланади. Ишлаб чиқарувчига кўра, мис ва кумуш нохуш ҳид келтириб чиқарувчи бактерияларни йўқ қилади, рух терлаш натижасида ҳосил бўладиган бирикмаларни нейтраллайди, вулқон кули эса намлик ва ташқи ҳидларни, жумладан тутун ҳидини ҳам ўзига ютади.

Компания ушбу футболкани яратиш учун қарийб 10 йил вақт сарфлаганини маълум қилди. Бу давр мобайнида беш хил версия ишлаб чиқилган ва 100 дан ортиқ мамлакатдан 10 мингдан зиёд мижознинг фикр-мулоҳазалари инобатга олинган. Айтилишича, харидорлардан бири аввалги моделлардан бирини 100 кунга яқин кийиб юрган ва нохуш ҳид билан боғлиқ муаммога дуч келмаган.

G'ijimlangan va tekis holatdagi ikkita qora futbolkaning yonma-yon qiyoslanishi.

Шу билан бирга, ишлаб чиқарувчилар футболка чангланиши ёки доғ бўлиши мумкинлигини, шунинг учун уни барибир оддий кир ювиш машинасида вақти-вақти билан ювиб туриш кераклигини таъкидлаган.

HercShirt V5.0 Max версиясининг нархи 80 доллар, соддароқ моделлар эса 40 доллардан бошланади. Краудфандинг лойиҳаси ҳозиргача 274 минг доллардан ортиқ маблағ тўплаган. Футболкаларни етказиб бериш ноябрь ойидан бошланиши режалаштирилган.

HercShirt V5.0 Max
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганТаиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганБугун, 16:56Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиТаиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 16:39Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Бугун, 16:36Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиАйиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиБугун, 15:40Қутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаҚутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаБугун, 15:3597 ёшли аёл самолёт қаноти устида учиб, яна Гиннес рекордини янгилади97 ёшли аёл самолёт қаноти устида учиб, яна Гиннес рекордини янгиладиБугун, 15:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди