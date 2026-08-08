Табиатнинг ғаройиб мўъжизаси: Амазонкадаги жингалак сочли ноёб қуш олимларни ҳам ҳайратга солди
Жингалак тепаликли аракари табиий жингалак патларга эга экани аниқланган ягона тукан тури ҳисобланади. Унинг бошидаги ўзига хос патлар сунъий турмакка ўхшаса-да, мутлақо табиий шаклланган. Олимлар бу хусусиятнинг вазифасини ҳозирча аниқламаган, қушлар эса Бразилия, Перу ва Боливиянинг ғарбий Amazonка ҳудудларида учрайди. Улар кичик гуруҳларда яшаб, асосан мева, шунингдек ҳашаротлар, тухумлар ва баъзан майда судралиб юрувчилар билан озиқланади.
Амазонка ўрмонларида яшайдиган жингалак тепаликли аракари ташқи кўриниши билан бошқа туканлардан дарҳол ажралиб туради. Бир қарашда, унинг бош қисмидаги патлар худди махсус турмак берилган сочдек кўринади. Аммо бу кўриниш сунъий эмас, мутлақо табиий.
Мутахассислар маълумотига кўра, жингалак тепаликли аракари табиий жингалак патларга эга экани аниқланган ягона тукан тури ҳисобланади. Одатда туканларнинг бошида текис патлар бўлади, бу турда эса пат тузилиши ўзига хос шаклланган.
Олимлар ҳозирча бу жингалак патлар жуфт жалб қилиш ёки йиртқичларни қўрқитиш учун хизмат қилади, деган хулосага келмаган. Тадқиқотчилар бу хусусиятни турга хос ноёб пат тузилиши сифатида баҳоламоқда.
Ушбу қушлар Бразилия, Перу ва Боливиянинг ғарбий Амазонка ҳудудларида учрайди. Улар кўп вақтни дарахтлар шохлари орасида ўтказиб, асосан мева излайди. Шу билан бирга, ҳашаротлар, тухумлар ва баъзан майда судралиб юрувчиларни ҳам ейиши мумкин.
Бошқа туканлар каби, жингалак тепаликли аракари ҳам ижтимоий қуш саналади. Улар кўпинча кичик гуруҳ бўлиб ҳаракат қилади.
…