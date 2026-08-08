Табиатнинг ғаройиб мўъжизаси: Амазонкадаги жингалак сочли ноёб қуш олимларни ҳам ҳайратга солди

·212·Дунё
Табиатнинг ғаройиб мўъжизаси: Амазонкадаги жингалак сочли ноёб қуш олимларни ҳам ҳайратга солди
Қисқача

Жингалак тепаликли аракари табиий жингалак патларга эга экани аниқланган ягона тукан тури ҳисобланади. Унинг бошидаги ўзига хос патлар сунъий турмакка ўхшаса-да, мутлақо табиий шаклланган. Олимлар бу хусусиятнинг вазифасини ҳозирча аниқламаган, қушлар эса Бразилия, Перу ва Боливиянинг ғарбий Amazonка ҳудудларида учрайди. Улар кичик гуруҳларда яшаб, асосан мева, шунингдек ҳашаротлар, тухумлар ва баъзан майда судралиб юрувчилар билан озиқланади.

Амазонка ўрмонларида яшайдиган жингалак тепаликли аракари ташқи кўриниши билан бошқа туканлардан дарҳол ажралиб туради. Бир қарашда, унинг бош қисмидаги патлар худди махсус турмак берилган сочдек кўринади. Аммо бу кўриниш сунъий эмас, мутлақо табиий.

Мутахассислар маълумотига кўра, жингалак тепаликли аракари табиий жингалак патларга эга экани аниқланган ягона тукан тури ҳисобланади. Одатда туканларнинг бошида текис патлар бўлади, бу турда эса пат тузилиши ўзига хос шаклланган.

Олимлар ҳозирча бу жингалак патлар жуфт жалб қилиш ёки йиртқичларни қўрқитиш учун хизмат қилади, деган хулосага келмаган. Тадқиқотчилар бу хусусиятни турга хос ноёб пат тузилиши сифатида баҳоламоқда.

Ушбу қушлар Бразилия, Перу ва Боливиянинг ғарбий Амазонка ҳудудларида учрайди. Улар кўп вақтни дарахтлар шохлари орасида ўтказиб, асосан мева излайди. Шу билан бирга, ҳашаротлар, тухумлар ва баъзан майда судралиб юрувчиларни ҳам ейиши мумкин.

Бошқа туканлар каби, жингалак тепаликли аракари ҳам ижтимоий қуш саналади. Улар кўпинча кичик гуруҳ бўлиб ҳаракат қилади.

АмазонкаБразилияПеруБоливия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дубайдаги тиланчилик орқали топилган катта даромад тармоқларда кўпчиликнинг қизиқишини уйғотдиДубайдаги тиланчилик орқали топилган катта даромад тармоқларда кўпчиликнинг қизиқишини уйғотдиБугун, 05:48Итнинг кутилмаган сакраши аёлнинг 17 см қошиқ ютишига мажбур қилдиИтнинг кутилмаган сакраши аёлнинг 17 см қошиқ ютишига мажбур қилдиБугун, 05:42Болаликда акулалардан қўрққан Эмили танасига 106 та турли хил акула турини чиздириб Гиннеслар китобига кирдиБолаликда акулалардан қўрққан Эмили танасига 106 та турли хил акула турини чиздириб Гиннеслар китобига кирдиБугун, 05:37Бир йўловчининг гапи бутун самолёт эвакуациясига сабаб бўлдиБир йўловчининг гапи бутун самолёт эвакуациясига сабаб бўлдиБугун, 00:53Норвегияда ўғлига ноодатий исм қўйган она қамоққа олиндиНорвегияда ўғлига ноодатий исм қўйган она қамоққа олиндиКеча, 23:28Зилзила пайтида жарроҳлар беморни ўз таналари билан ҳимоя қилди (видео)Зилзила пайтида жарроҳлар беморни ўз таналари билан ҳимоя қилди (видео)Кеча, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди