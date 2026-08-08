Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар

·2.7K·Маданият
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Қисқача

Юко Танака 1983 йилда НҲК телеканалида намойиш этилган "Ошин" сериалидаги ўрта ёшдаги Ошин образи орқали кенг танилган. 1955 йилда Осакада туғилган актриса Мейдзи университетида таҳсил олган ва ижодий фаолиятини 1970 йиллар охирида бошлаган. "Ошин" Японияда катта аудитория тўплаб, кейинчалик 68 давлатда намойиш этилган, сериалнинг ўртача йиллик рейтинги 52,6 фоизни ташкил қилган.

Ўзбекистонда "Ошин" сериали 2000 йиллардан бошлаб кўплаб томошабинлар орасида машҳур бўлган. Айниқса, ҳаётнинг энг оғир синовларида ҳам таслим бўлмайдиган, оиласига содиқ ва сабрли Ошин образи ўзбек аёлларига яқин тимсол сифатида қабул қилинган.

Ошиннинг ўрта ёшдаги даврини Юко Танака гавдалантирган. Актриса экранда она меҳри, сабр ва масъулиятни ишонарли тарзда кўрсата олган. Унинг шахсий ҳаётида фарзанди бўлмагани бу роль янада қизиқ муҳокамаларга сабаб бўлган.

Юко Танака 1955 йилда Осакада туғилган ва Мейдзи университетида таҳсил олган. Унинг актёрлик фаолияти 1970 йиллар охирида бошланган. 1979 йилда NHK телеканалидаги "Опа Ма" драмасида иштирок этган, икки йилдан кейин эса "Eydzanaika" тарихий фильмида роль ижро қилган.

Ушбу ишлар Танаканинг кино оламида танилишига йўл очган. Актриса Япония Кино академияси томонидан ҳам эътироф этилиб, бир нечта мукофотларга лойиқ кўрилган.

1983 йилда эса унинг ижодида энг танилган лойиҳалардан бири пайдо бўлди. NHK телеканали "Ошин" сериалини эфирга узатди. Сериал Японияда жуда катта аудитория тўплади ва кейинчалик 68 давлатда намойиш этилди.

"Ошин"нинг ўртача йиллик рейтинги 52,6 фоиз бўлган, айрим қисмларда эса томошабинлар улуши 62,9 фоизга етган.

Сериал воқеалари 1900 йилда туғилган камбағал деҳқон қизи Ошин атрофида кечади. У болалигидан оғир меҳнат, қашшоқлик ва турли тазйиқларни бошдан кечиради, аммо ҳаётда ўз ўрнини топиш учун ҳаракатдан тўхтамайди. Болаликдаги Ошинни Аяко Кобаяси, кейинги ёшдаги қаҳрамонни эса Юко Танака ижро этган.

ЎзбекистонЮко ТанакаОшинОсакаЭн-Эйч-Кей
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Озодбек Назарбеков ёш ижодкорнинг илтимосига кўра дуэт куйлади (видео)Озодбек Назарбеков ёш ижодкорнинг илтимосига кўра дуэт куйлади (видео)Бугун, 09:55Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида торт кесиш маросими (видео)Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида торт кесиш маросими (видео)Бугун, 09:37Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида келин-куёвнинг рақси эътибор марказида бўлди (видео)Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида келин-куёвнинг рақси эътибор марказида бўлди (видео)Бугун, 08:57Янги фильм суратга олиш жараёнида Жеки Чан қўлидан жароҳатлангани айтилмоқдаЯнги фильм суратга олиш жараёнида Жеки Чан қўлидан жароҳатлангани айтилмоқдаБугун, 05:55Анвар Собиров: «Роналдо қилмаган хатони мен қилдим»Анвар Собиров: «Роналдо қилмаган хатони мен қилдим»Бугун, 00:01Машҳур актёр Абдуманнон Убайдуллаев 86 ёшида вафот этдиМашҳур актёр Абдуманнон Убайдуллаев 86 ёшида вафот этдиКеча, 23:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)