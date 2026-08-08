Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Юко Танака 1983 йилда НҲК телеканалида намойиш этилган "Ошин" сериалидаги ўрта ёшдаги Ошин образи орқали кенг танилган. 1955 йилда Осакада туғилган актриса Мейдзи университетида таҳсил олган ва ижодий фаолиятини 1970 йиллар охирида бошлаган. "Ошин" Японияда катта аудитория тўплаб, кейинчалик 68 давлатда намойиш этилган, сериалнинг ўртача йиллик рейтинги 52,6 фоизни ташкил қилган.
Ўзбекистонда "Ошин" сериали 2000 йиллардан бошлаб кўплаб томошабинлар орасида машҳур бўлган. Айниқса, ҳаётнинг энг оғир синовларида ҳам таслим бўлмайдиган, оиласига содиқ ва сабрли Ошин образи ўзбек аёлларига яқин тимсол сифатида қабул қилинган.
Ошиннинг ўрта ёшдаги даврини Юко Танака гавдалантирган. Актриса экранда она меҳри, сабр ва масъулиятни ишонарли тарзда кўрсата олган. Унинг шахсий ҳаётида фарзанди бўлмагани бу роль янада қизиқ муҳокамаларга сабаб бўлган.
Юко Танака 1955 йилда Осакада туғилган ва Мейдзи университетида таҳсил олган. Унинг актёрлик фаолияти 1970 йиллар охирида бошланган. 1979 йилда NHK телеканалидаги "Опа Ма" драмасида иштирок этган, икки йилдан кейин эса "Eydzanaika" тарихий фильмида роль ижро қилган.
Ушбу ишлар Танаканинг кино оламида танилишига йўл очган. Актриса Япония Кино академияси томонидан ҳам эътироф этилиб, бир нечта мукофотларга лойиқ кўрилган.
1983 йилда эса унинг ижодида энг танилган лойиҳалардан бири пайдо бўлди. NHK телеканали "Ошин" сериалини эфирга узатди. Сериал Японияда жуда катта аудитория тўплади ва кейинчалик 68 давлатда намойиш этилди.
"Ошин"нинг ўртача йиллик рейтинги 52,6 фоиз бўлган, айрим қисмларда эса томошабинлар улуши 62,9 фоизга етган.
Сериал воқеалари 1900 йилда туғилган камбағал деҳқон қизи Ошин атрофида кечади. У болалигидан оғир меҳнат, қашшоқлик ва турли тазйиқларни бошдан кечиради, аммо ҳаётда ўз ўрнини топиш учун ҳаракатдан тўхтамайди. Болаликдаги Ошинни Аяко Кобаяси, кейинги ёшдаги қаҳрамонни эса Юко Танака ижро этган.
…