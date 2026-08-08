Болаликда акулалардан қўрққан Эмили танасига 106 та турли хил акула турини чиздириб Гиннеслар китобига кирди

·206·Дунё
Болаликда акулалардан қўрққан Эмили танасига 106 та турли хил акула турини чиздириб Гиннеслар китобига кирди
Қисқача

АҚШнинг Мен штатида яшовчи Эмили Моррисон танасидаги 106 та акула тату билан Гиннесс рекордлар китобига кирди. Унинг акулаларга қизиқиши болалигида "Жағлар" филмини кўргач, дастлаб қўрқув, кейинчалик эса қизиқишга айланган. Денгиз биологияси билан шуғулланган Эмили танасига океанда учрайдиган 71 хил акула турини, шунингдек, қазилма мегалодон тишларини тасвирлатган.

АҚШнинг Мэн штатида яшовчи Эмили Моррисон танасидаги 106 та ноёб акула татуси билан расман Гиннесс рекордлар китобига кирди.

Унинг акулаларга бўлган қизиқиши болалик пайтида "Жағлар" фильмини томоша қилганидан кейин бошланган. Дастлаб бу йиртқичлар унда қўрқув уйғотган бўлса, кейинчалик қизиқишга айланган. Вақт ўтиши билан Эмили денгиз биологиясини танлаб, шу йўналишда фаолият олиб бора бошлаган.

Ҳозир унинг танасида бошдан оёққача океанда учрайдиган турли акулалар тасвирланган. Жами 106 та татуда 71 хил акула тури акс этган. Шунингдек, ноёб қазилма мегалодон тишлари ҳам унинг тату тўпламидан жой олган.

Эмилининг болаликдаги қўрқуви йиллар ўтиб, унинг касби ва шахсий қизиқишининг бир қисмига айланган.

Эмили МоррисонМэнАҚШГиннес рекордлар китобиЖағлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Табиатнинг ғаройиб мўъжизаси: Амазонкадаги жингалак сочли ноёб қуш олимларни ҳам ҳайратга солдиТабиатнинг ғаройиб мўъжизаси: Амазонкадаги жингалак сочли ноёб қуш олимларни ҳам ҳайратга солдиБугун, 06:02Дубайдаги тиланчилик орқали топилган катта даромад тармоқларда кўпчиликнинг қизиқишини уйғотдиДубайдаги тиланчилик орқали топилган катта даромад тармоқларда кўпчиликнинг қизиқишини уйғотдиБугун, 05:48Итнинг кутилмаган сакраши аёлнинг 17 см қошиқ ютишига мажбур қилдиИтнинг кутилмаган сакраши аёлнинг 17 см қошиқ ютишига мажбур қилдиБугун, 05:42Бир йўловчининг гапи бутун самолёт эвакуациясига сабаб бўлдиБир йўловчининг гапи бутун самолёт эвакуациясига сабаб бўлдиБугун, 00:53Норвегияда ўғлига ноодатий исм қўйган она қамоққа олиндиНорвегияда ўғлига ноодатий исм қўйган она қамоққа олиндиКеча, 23:28Зилзила пайтида жарроҳлар беморни ўз таналари билан ҳимоя қилди (видео)Зилзила пайтида жарроҳлар беморни ўз таналари билан ҳимоя қилди (видео)Кеча, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди