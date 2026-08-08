Болаликда акулалардан қўрққан Эмили танасига 106 та турли хил акула турини чиздириб Гиннеслар китобига кирди
АҚШнинг Мен штатида яшовчи Эмили Моррисон танасидаги 106 та акула тату билан Гиннесс рекордлар китобига кирди. Унинг акулаларга қизиқиши болалигида "Жағлар" филмини кўргач, дастлаб қўрқув, кейинчалик эса қизиқишга айланган. Денгиз биологияси билан шуғулланган Эмили танасига океанда учрайдиган 71 хил акула турини, шунингдек, қазилма мегалодон тишларини тасвирлатган.
АҚШнинг Мэн штатида яшовчи Эмили Моррисон танасидаги 106 та ноёб акула татуси билан расман Гиннесс рекордлар китобига кирди.
Унинг акулаларга бўлган қизиқиши болалик пайтида "Жағлар" фильмини томоша қилганидан кейин бошланган. Дастлаб бу йиртқичлар унда қўрқув уйғотган бўлса, кейинчалик қизиқишга айланган. Вақт ўтиши билан Эмили денгиз биологиясини танлаб, шу йўналишда фаолият олиб бора бошлаган.
Ҳозир унинг танасида бошдан оёққача океанда учрайдиган турли акулалар тасвирланган. Жами 106 та татуда 71 хил акула тури акс этган. Шунингдек, ноёб қазилма мегалодон тишлари ҳам унинг тату тўпламидан жой олган.
Эмилининг болаликдаги қўрқуви йиллар ўтиб, унинг касби ва шахсий қизиқишининг бир қисмига айланган.
…