Рипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этди

·43·Техно
Рипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этди
Қисқача

Рипплинг корхоналарга сунъий интеллект харажатларини кузатиш ва назорат қилиш имконини берувчи AI Спенд Консоле маҳсулотини тақдим этди. Таҳлил компания ходимларининг тахминан 10-15 фоизи жами сунъий интеллект харажатларининг 60 фоизини ташкил этаётганини, муҳандислардан бири эса ойига нақд 50 минг доллар сарфлаганини кўрсатди.

Кадрлар бўйича дастурий таъминот етказиб берувчи Рипплинг компанияси корхоналарга сунъий интеллектга қилинаётган харажатларни кузатиш ва назорат қилиш имконини берувчи AI Спенд Консоле номли янги маҳсулотни намойиш этди. TechCrunch нашри ва компания блогига таяниб ёзилишича, мазкур восита ходимлар, жамоалар ва лавозимлар сунъий интеллектга қанча маблағ сарфлаётганини ҳамда ҳақиқатдан ҳам унумдорлик ошганини ёки шунчаки ресурслар беҳуда совурилаётганини аниқлашга ёрдам беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги маҳсулотнинг яратилиш тарихи компания раҳбарияти дуч келган молиявий шок билан боғлиқ. Жорий йил бошида барча каби сунъий интеллект технологияларига тўлиқ берилган Рипплинг ходимлар маблағни ўта исроф қилаётганини аниқлаган. Март ойида бўлиб ўтган йиғилишда молия директори Адам Свиесикки тақдим этган рақамлар раҳбарларни шокка солган: компания тадқиқот ва ишланмалар (R&D) бўлими ходимларига тўланадиган йиллик маош бюджетининг 40 фоизини сунъий интеллект токенларига сарфлаш йўлида эди.

TechCrunch нашрига берган интервюсида бош маҳсулот директори Матт МакИннис харажатлар ойига 80 фоизга ўсиб борганини ва агар бу тенденция давом этса, келгуси йилда фақат токенларнинг ўзига R&D бўлими ходимларининг 90 фоизлик маошига тенг маблағ кетишини таъкидлаган. Раҳбарият дарҳол бу харажатларни ўрганиш ва уларнинг эвазига қандай натижа олинаётганини тушуниш учун шошилинч лойиҳани бошлаган. Компаниянинг реклама роликларида ҳам ходимлар қалин пул қолдиқларини қоғоз майдалагичга ташлаётгани акс этган.

Харажатларнинг асосий сабаблари ва сунъий интеллект моделидаги муаммолар

Ўтказилган таҳлил натижаларига кўра, компания ходимларининг тахминан 10-15 фоизи жами сунъий интеллект харажатларининг 60 фоизини ташкил этаётгани маълум бўлган. Жумладан, муҳандислардан бири ойига нақд 50 минг доллар сарфлагани аниқланган. Рипплинг сунъий интеллект технологияларидан фойдаланишни тўхтатмоқчи эмас, бироқ уни қатъий назорат остига олишни мақсад қилган. Дастлаб компания Cursor, OpenAI ва Anthropic каби хизмат кўрсатувчи воситалар билан максимал харажатлар чегарасини келишиб олган.

Шунингдек, таҳлиллар жараёнида ходимлар ҳар қандай оддий вазифа учун ҳам доимо энг сўнгги ва энг қиммат моделларни танлаётгани маълум бўлган. Матт МакИнниснинг сўзларига кўра, Anthropic ва OpenAI каби инфейренс провайдерларининг харажатларни назорат қилишга умуман қизиқиши йўқ, аксинча, бу харажатларнинг назоратдан чиқиши уларга манфаатли ҳисобланади.

Янги консол қандай ишлайди

AI Спенд Консоле фойдаланувчиларга сунъий интеллект сарф-харажатлари устидан тўлиқ шаффофликни таъминлайди. Компания ходимларининг сўровларига кўра, янги тизим қайси муҳандислар юқори сунъий интеллект харажатларини келтириб чиқараётгани ва уларнинг кодлари бошқалар томонидан қайта ёзилишини аниқ кўрсатиб беради. Бу эса ҳар бир сарфланган доллар учун реал самарадорликни баҳолаш имконини яратади.

РипплингСунъий интеллектТехнологияларБизнесДастурий таъминот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиGalaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиБугун, 08:59OpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиOpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиБугун, 03:50Хитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиХитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиБугун, 03:26Полша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилдиПолша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилдиБугун, 02:29Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаSony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаБугун, 02:27Ваком Мовинкпад 11: рақамли ижодкорлар учун ҳамёнбоп планшетВаком Мовинкпад 11: рақамли ижодкорлар учун ҳамёнбоп планшетБугун, 02:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди