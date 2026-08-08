Рипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этди
Рипплинг корхоналарга сунъий интеллект харажатларини кузатиш ва назорат қилиш имконини берувчи AI Спенд Консоле маҳсулотини тақдим этди. Таҳлил компания ходимларининг тахминан 10-15 фоизи жами сунъий интеллект харажатларининг 60 фоизини ташкил этаётганини, муҳандислардан бири эса ойига нақд 50 минг доллар сарфлаганини кўрсатди.
Кадрлар бўйича дастурий таъминот етказиб берувчи Рипплинг компанияси корхоналарга сунъий интеллектга қилинаётган харажатларни кузатиш ва назорат қилиш имконини берувчи AI Спенд Консоле номли янги маҳсулотни намойиш этди. TechCrunch нашри ва компания блогига таяниб ёзилишича, мазкур восита ходимлар, жамоалар ва лавозимлар сунъий интеллектга қанча маблағ сарфлаётганини ҳамда ҳақиқатдан ҳам унумдорлик ошганини ёки шунчаки ресурслар беҳуда совурилаётганини аниқлашга ёрдам беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги маҳсулотнинг яратилиш тарихи компания раҳбарияти дуч келган молиявий шок билан боғлиқ. Жорий йил бошида барча каби сунъий интеллект технологияларига тўлиқ берилган Рипплинг ходимлар маблағни ўта исроф қилаётганини аниқлаган. Март ойида бўлиб ўтган йиғилишда молия директори Адам Свиесикки тақдим этган рақамлар раҳбарларни шокка солган: компания тадқиқот ва ишланмалар (R&D) бўлими ходимларига тўланадиган йиллик маош бюджетининг 40 фоизини сунъий интеллект токенларига сарфлаш йўлида эди.
TechCrunch нашрига берган интервюсида бош маҳсулот директори Матт МакИннис харажатлар ойига 80 фоизга ўсиб борганини ва агар бу тенденция давом этса, келгуси йилда фақат токенларнинг ўзига R&D бўлими ходимларининг 90 фоизлик маошига тенг маблағ кетишини таъкидлаган. Раҳбарият дарҳол бу харажатларни ўрганиш ва уларнинг эвазига қандай натижа олинаётганини тушуниш учун шошилинч лойиҳани бошлаган. Компаниянинг реклама роликларида ҳам ходимлар қалин пул қолдиқларини қоғоз майдалагичга ташлаётгани акс этган.
Харажатларнинг асосий сабаблари ва сунъий интеллект моделидаги муаммоларЎтказилган таҳлил натижаларига кўра, компания ходимларининг тахминан 10-15 фоизи жами сунъий интеллект харажатларининг 60 фоизини ташкил этаётгани маълум бўлган. Жумладан, муҳандислардан бири ойига нақд 50 минг доллар сарфлагани аниқланган. Рипплинг сунъий интеллект технологияларидан фойдаланишни тўхтатмоқчи эмас, бироқ уни қатъий назорат остига олишни мақсад қилган. Дастлаб компания Cursor, OpenAI ва Anthropic каби хизмат кўрсатувчи воситалар билан максимал харажатлар чегарасини келишиб олган.
Шунингдек, таҳлиллар жараёнида ходимлар ҳар қандай оддий вазифа учун ҳам доимо энг сўнгги ва энг қиммат моделларни танлаётгани маълум бўлган. Матт МакИнниснинг сўзларига кўра, Anthropic ва OpenAI каби инфейренс провайдерларининг харажатларни назорат қилишга умуман қизиқиши йўқ, аксинча, бу харажатларнинг назоратдан чиқиши уларга манфаатли ҳисобланади.
…