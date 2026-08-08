OpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатди

·66·Техно
OpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатди
Қисқача

OpenAI Astra модели устидаги ишларни сунъий интеллект имкониятлари хавфсизлик чегарасидан ошиб кетгани ва автоном киберҳужумлар салоҳиятини кўрсатгани сабабли вақтинча тўхтатди. Ички аудит моделнинг агентик код ёзиш ва киберхавфсизлик йўналишларида жиддий натижаларга эришгани, жумладан, ҳимояланган реал дунё тизимларини мустақил аниқлаб, уларга қарши киберҳужумлар уюштира олишини кўрсатган.

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган OpenAI ўзининг янги авлодга мансуб Astra номли модели устидаги ишларни вақтинча тўхтатди. Компания жамоатчиликка тақдим этган баёнотига кўра, мазкур қарор сунъий интеллект имкониятлари кутилмаганда хавфсизлик чегарасидан ошиб кетгани ва автоном киберҳужумларни содир этиш потенциалини кўрсатгани сабабли қабул қилинган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирда ишлаб чиқиш жараёнида бўлган Astra модели компаниянинг ички аудитидан ўтказилганда унинг агентик код ёзиш ҳамда киберхавфсизлик йўналишларида жиддий муваффақиятларга эришгани аниқланган. ixbt.com маълумотига кўра, модел мустақил равишда анъанавий тарзда яхши ҳимояланган реал дунё тизимларини аниқлаш ва уларга қарши киберҳужумларни амалга ошириш даражасига етган.

Тайёргарлик мезонлари ва хавфсизлик чоралари

OpenAI 2023-йилда жорий этган махсус «Тайёргарлик тизими» (Препареднесс Фрамеворк) қоидаларига биноан, сунъий интеллект моделининг бундай юқори кўрсаткичларга эришиши қўшимча ҳимоя чораларини кўришни талаб қилади. Мутахассислар моделни баҳолашда давом этаётган бўлса-да, унинг имкониятлари танқидий даражага етганини инкор эта олмайди.

Компания вакиллари ўз блогида эълон қилган маълумотда Astra ҳали оммага тақдим этилмагани ва яқинда Hugging Face тизимида кузатилган инсидентга алоқадор эмаслигини алоҳида таъкидладилар. Шунга қарамай, сўнгги пайтларда сунъий интеллект лабараторияларида ўз назоратидан чиқиб кетаётган моделлар билан боғлиқ ҳолатлар кўпайиб бораётгани жамоатчилик ва қонунчиларда хавотир уйғотмоқда.

Шаффофлик ва келгусидаги режалар

Сунъий интеллект саноатида одатда ҳали тайёр бўлмаган маҳсулотлардаги хавфсизлик муаммолари ва хавфлар ҳақида оммага очиқ маълумот берилмайди. Бироқ OpenAI хавфсизлик ва шаффофлик тамойилларига содиқ қолган ҳолда, имкониятлардаги бу каби кескин ўзгаришлар ҳақида жамиятни хабардор қилиш муҳим деб топди.

Ҳозирги вақтда OpenAI Astra лойиҳаси бўйича хавфсизлик талабларига жавоб бермайдиган ички фаолият турларини вақтинча тўхтатди ва қатъий назорат механизмларини жорий этмоқда. Шунингдек, компания мазкур модел имкониятларини холис баҳолаш учун тегишли давлат идоралари ва махсус сунъий интеллект хавфсизлиги ташкилотлари билан яқиндан ҳамкорлик қилмоқда.

OpenAIAstraСунъий интеллектКиберхавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиGalaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиБугун, 08:59Хитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиХитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиБугун, 03:26Рипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этдиРипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этдиБугун, 02:50Полша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилдиПолша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилдиБугун, 02:29Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаSony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаБугун, 02:27Ваком Мовинкпад 11: рақамли ижодкорлар учун ҳамёнбоп планшетВаком Мовинкпад 11: рақамли ижодкорлар учун ҳамёнбоп планшетБугун, 02:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди