Зилзила пайтида жарроҳлар беморни ўз таналари билан ҳимоя қилди (видео)

·195·Дунё
Зилзила пайтида жарроҳлар беморни ўз таналари билан ҳимоя қилди (видео)
Қисқача

Япониянинг Кумамото префектурасида 7,1 магнитудали зилзила вақтида жарроҳлар беморни ўз таналари билан ҳимоя қилиб, операцияни давом эттирди. Ҳодиса 28 июл куни Яцуширо шаҳридаги шифохонада юз берган. Зилзила пайтида тиббий ускуналар тебранганига қарамай, жами 4 та операциянинг барчаси муваффақиятли якунланган. Беморлар ва тиббиёт ходимлари ҳеч қандай жароҳат олмаган.

Япониянинг Кумамото префектурасида содир бўлган 7,1 магнитудали зилзила вақтида шифокорлар фидойилиги кўпчиликнинг таҳсинига сазовор бўлди. Операция жараёнида юз берган кучли силкинишларга қарамай, жарроҳлар беморни ёлғиз қолдирмай, уни ўз таналари билан ҳимоя қилган.

Маълум қилинишича, ҳодиса 28 июль куни Ятсуширо шаҳридаги шифохонада юз берган. Зилзила бошлангач, операция хонасидаги тиббий ускуналар тебраниб, силжий бошлаган. Кузатув камераларида акс этган тасвирларда шифокорлар бемор устини таналари билан тўсиб, бир вақтнинг ўзида ҳаракатланаётган жиҳозларни ушлаб тургани кўринади. Бош жарроҳ эса кучли силкинишларга қарамай, операцияни тўхтатмаган.

Шифохона маълумотига кўра, зилзила содир бўлган пайтда тиббиёт муассасасида жами 4 та операция олиб борилган. Уларнинг барчаси муваффақиятли якунланган, беморлар ҳам, тиббиёт ходимлари ҳам ҳеч қандай жароҳат олмаган.

Мазкур воқеа акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, шифокорларнинг касбига садоқати ва жасорати кўплаб фойдаланувчилар томонидан эътироф этилмоқда.

ЯпонияКумамотоЯцусиро
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Табиатнинг ғаройиб мўъжизаси: Амазонкадаги жингалак сочли ноёб қуш олимларни ҳам ҳайратга солдиТабиатнинг ғаройиб мўъжизаси: Амазонкадаги жингалак сочли ноёб қуш олимларни ҳам ҳайратга солдиБугун, 06:02Дубайдаги тиланчилик орқали топилган катта даромад тармоқларда кўпчиликнинг қизиқишини уйғотдиДубайдаги тиланчилик орқали топилган катта даромад тармоқларда кўпчиликнинг қизиқишини уйғотдиБугун, 05:48Итнинг кутилмаган сакраши аёлнинг 17 см қошиқ ютишига мажбур қилдиИтнинг кутилмаган сакраши аёлнинг 17 см қошиқ ютишига мажбур қилдиБугун, 05:42Болаликда акулалардан қўрққан Эмили танасига 106 та турли хил акула турини чиздириб Гиннеслар китобига кирдиБолаликда акулалардан қўрққан Эмили танасига 106 та турли хил акула турини чиздириб Гиннеслар китобига кирдиБугун, 05:37Бир йўловчининг гапи бутун самолёт эвакуациясига сабаб бўлдиБир йўловчининг гапи бутун самолёт эвакуациясига сабаб бўлдиБугун, 00:53Норвегияда ўғлига ноодатий исм қўйган она қамоққа олиндиНорвегияда ўғлига ноодатий исм қўйган она қамоққа олиндиКеча, 23:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди