Зилзила пайтида жарроҳлар беморни ўз таналари билан ҳимоя қилди (видео)
Япониянинг Кумамото префектурасида 7,1 магнитудали зилзила вақтида жарроҳлар беморни ўз таналари билан ҳимоя қилиб, операцияни давом эттирди. Ҳодиса 28 июл куни Яцуширо шаҳридаги шифохонада юз берган. Зилзила пайтида тиббий ускуналар тебранганига қарамай, жами 4 та операциянинг барчаси муваффақиятли якунланган. Беморлар ва тиббиёт ходимлари ҳеч қандай жароҳат олмаган.
Япониянинг Кумамото префектурасида содир бўлган 7,1 магнитудали зилзила вақтида шифокорлар фидойилиги кўпчиликнинг таҳсинига сазовор бўлди. Операция жараёнида юз берган кучли силкинишларга қарамай, жарроҳлар беморни ёлғиз қолдирмай, уни ўз таналари билан ҳимоя қилган.
Маълум қилинишича, ҳодиса 28 июль куни Ятсуширо шаҳридаги шифохонада юз берган. Зилзила бошлангач, операция хонасидаги тиббий ускуналар тебраниб, силжий бошлаган. Кузатув камераларида акс этган тасвирларда шифокорлар бемор устини таналари билан тўсиб, бир вақтнинг ўзида ҳаракатланаётган жиҳозларни ушлаб тургани кўринади. Бош жарроҳ эса кучли силкинишларга қарамай, операцияни тўхтатмаган.
Шифохона маълумотига кўра, зилзила содир бўлган пайтда тиббиёт муассасасида жами 4 та операция олиб борилган. Уларнинг барчаси муваффақиятли якунланган, беморлар ҳам, тиббиёт ходимлари ҳам ҳеч қандай жароҳат олмаган.
Мазкур воқеа акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, шифокорларнинг касбига садоқати ва жасорати кўплаб фойдаланувчилар томонидан эътироф этилмоқда.
…