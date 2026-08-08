Янги фильм суратга олиш жараёнида Жеки Чан қўлидан жароҳатлангани айтилмоқда

·113·Маданият
Янги фильм суратга олиш жараёнида Жеки Чан қўлидан жароҳатлангани айтилмоқда
Қисқача

Озарбайжонда "Мўжизавий аслаҳалар 4: Ултиматум" филми суратга олинаётганда Джеки Чан каскадёрлик саҳнасини бажараётиб қўлидан жароҳат олгани айтилмоқда. Ҳодисадан сўнг унинг суратга олиш майдонини тарк этаётгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди. Актёр жароҳатланган қўлини ушлаб турган ва саҳнани давом эттира олмаган. Джеки Чаннинг жароҳати қай даражада экани ҳозирча номаълум.

Озарбайжонда машҳур Голливуд актёри Жеки Чан иштирок этаётган "Мўъжизавий аслаҳалар 4: Ультиматум" фильмини суратга олиш жараёнида нохуш ҳодиса содир бўлди. Актёр каскадёрлик саҳналаридан бирини бажараётган вақтда қўлидан жароҳат олган, деб хабар беради "Саваш Медиа" нашри.

Ҳодисадан кейин Жеки Чаннинг суратга олиш майдонини тарк этаётгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди.

Кадрларда актёр жароҳатланган қўлини ушлаб тургани ва оғриқ ҳис қилаётгани кўринади. У саҳнани давом эттира олмаган ва майдондан чиқиб кетган.

Ҳозирча Жеки Чан олган жароҳатнинг қай даражада экани ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.

Жеки ЧанОзарбайжонСаваш Медиа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Озодбек Назарбеков ёш ижодкорнинг илтимосига кўра дуэт куйлади (видео)Озодбек Назарбеков ёш ижодкорнинг илтимосига кўра дуэт куйлади (видео)Бугун, 09:55Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида торт кесиш маросими (видео)Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида торт кесиш маросими (видео)Бугун, 09:37Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида келин-куёвнинг рақси эътибор марказида бўлди (видео)Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида келин-куёвнинг рақси эътибор марказида бўлди (видео)Бугун, 08:57Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактларЎзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактларБугун, 06:10Анвар Собиров: «Роналдо қилмаган хатони мен қилдим»Анвар Собиров: «Роналдо қилмаган хатони мен қилдим»Бугун, 00:01Машҳур актёр Абдуманнон Убайдуллаев 86 ёшида вафот этдиМашҳур актёр Абдуманнон Убайдуллаев 86 ёшида вафот этдиКеча, 23:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)