Итнинг кутилмаган сакраши аёлнинг 17 см қошиқ ютишига мажбур қилди
Белгиялик 28 ёшли Рейми Амелинкс ити тўсатдан устига сакрагач, оғзида ушлаб турган 17 см қошиқни ютиб юборди. Қошиқ ошқозонига тушганидан икки кун ўтиб, шифокорлар уни махсус эндоскопик усул билан олиб ташлади. Жараёнда оз миқдорда қон кетган, бироқ қоринни очишга ҳожат қолмаган ва Рейми бир неча соатдан кейин уйига жўнатилган. Шифокорлар бегона буюм ютилганда вақтни бой бермасдан, тезроқ тиббий ёрдамга мурожаат қилиш кераклигини таъкидлади.
Бельгиялик 28 ёшли Рейми Амелинкс оддий йогурт ейиш пайтида кутилмаган ҳодисага дуч келди. У телефон қўнғироғига жавоб бериш учун қошиқни оғзида ушлаб турганида, ити тўсатдан унинг устига сакраб тушган.
Аёл шошиб бошини орқага ташлаган ва 17 сантиметрлик қошиқ томоғидан ўтиб, ошқозонига тушган. Реймининг сўзларига кўра, ўша пайтда у қошиққа бўғилиб қолишидан ҳам, уни ютиб юборишидан ҳам қўрққан.
Дастлаб у жиддий оғриқ ҳис қилмагани учун шифохонага дарҳол бормаган. Бироқ кечга бориб, бундай катта буюм ошқозонида қолиши хавфли эканини англаб, тиббий ёрдам сўраган.
Текширувдан сўнг шифокорлар қошиқ ўз-ўзидан чиқиб кетмаслигини маълум қилган. Икки кун ўтиб, у махсус эндоскопик усул билан олиб ташланган.
Жараёнда оз миқдорда қон кетиши қайд этилган, лекин жарроҳлар қоринни очишга мажбур бўлмаган. Аёл муолажадан бир неча соат ўтиб уйига жўнатилган ва унда доимий шикастланиш аниқланмаган.
Шифокорлар эса бегона буюм ютиб юборилганда уялиш ёки кутган ҳолда вақтни бой бермасдан, тезроқ тиббий муассасага мурожаат қилиш зарурлигини айтган.
…