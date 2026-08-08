Итнинг кутилмаган сакраши аёлнинг 17 см қошиқ ютишига мажбур қилди

·344·Дунё
Итнинг кутилмаган сакраши аёлнинг 17 см қошиқ ютишига мажбур қилди
Қисқача

Белгиялик 28 ёшли Рейми Амелинкс ити тўсатдан устига сакрагач, оғзида ушлаб турган 17 см қошиқни ютиб юборди. Қошиқ ошқозонига тушганидан икки кун ўтиб, шифокорлар уни махсус эндоскопик усул билан олиб ташлади. Жараёнда оз миқдорда қон кетган, бироқ қоринни очишга ҳожат қолмаган ва Рейми бир неча соатдан кейин уйига жўнатилган. Шифокорлар бегона буюм ютилганда вақтни бой бермасдан, тезроқ тиббий ёрдамга мурожаат қилиш кераклигини таъкидлади.

Бельгиялик 28 ёшли Рейми Амелинкс оддий йогурт ейиш пайтида кутилмаган ҳодисага дуч келди. У телефон қўнғироғига жавоб бериш учун қошиқни оғзида ушлаб турганида, ити тўсатдан унинг устига сакраб тушган.

Аёл шошиб бошини орқага ташлаган ва 17 сантиметрлик қошиқ томоғидан ўтиб, ошқозонига тушган. Реймининг сўзларига кўра, ўша пайтда у қошиққа бўғилиб қолишидан ҳам, уни ютиб юборишидан ҳам қўрққан.

Дастлаб у жиддий оғриқ ҳис қилмагани учун шифохонага дарҳол бормаган. Бироқ кечга бориб, бундай катта буюм ошқозонида қолиши хавфли эканини англаб, тиббий ёрдам сўраган.

Текширувдан сўнг шифокорлар қошиқ ўз-ўзидан чиқиб кетмаслигини маълум қилган. Икки кун ўтиб, у махсус эндоскопик усул билан олиб ташланган.

Жараёнда оз миқдорда қон кетиши қайд этилган, лекин жарроҳлар қоринни очишга мажбур бўлмаган. Аёл муолажадан бир неча соат ўтиб уйига жўнатилган ва унда доимий шикастланиш аниқланмаган.

Шифокорлар эса бегона буюм ютиб юборилганда уялиш ёки кутган ҳолда вақтни бой бермасдан, тезроқ тиббий муассасага мурожаат қилиш зарурлигини айтган.

Реми Амелинкс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Табиатнинг ғаройиб мўъжизаси: Амазонкадаги жингалак сочли ноёб қуш олимларни ҳам ҳайратга солдиТабиатнинг ғаройиб мўъжизаси: Амазонкадаги жингалак сочли ноёб қуш олимларни ҳам ҳайратга солдиБугун, 06:02Дубайдаги тиланчилик орқали топилган катта даромад тармоқларда кўпчиликнинг қизиқишини уйғотдиДубайдаги тиланчилик орқали топилган катта даромад тармоқларда кўпчиликнинг қизиқишини уйғотдиБугун, 05:48Болаликда акулалардан қўрққан Эмили танасига 106 та турли хил акула турини чиздириб Гиннеслар китобига кирдиБолаликда акулалардан қўрққан Эмили танасига 106 та турли хил акула турини чиздириб Гиннеслар китобига кирдиБугун, 05:37Бир йўловчининг гапи бутун самолёт эвакуациясига сабаб бўлдиБир йўловчининг гапи бутун самолёт эвакуациясига сабаб бўлдиБугун, 00:53Норвегияда ўғлига ноодатий исм қўйган она қамоққа олиндиНорвегияда ўғлига ноодатий исм қўйган она қамоққа олиндиКеча, 23:28Зилзила пайтида жарроҳлар беморни ўз таналари билан ҳимоя қилди (видео)Зилзила пайтида жарроҳлар беморни ўз таналари билан ҳимоя қилди (видео)Кеча, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди