Пио Эспосито Англия клублари қизиқишига қарамай Интер билан шартномани узайтириши мумкин

·49·Спорт
Пио Эспосито Англия клублари қизиқишига қарамай Интер билан шартномани узайтириши мумкин
Қисқача

Пио Эспосито Англиянинг Арсенал ва Манчестер Юнайтед клублари қизиқишига қарамай, Интер билан янги шартнома имзолаб, фаолиятини Милан клубида давом эттириши кутилмоқда. Goal.com хабарига кўра, томонлар шартнома шартлари бўйича оғзаки келишувга эришган ва футболчининг устувор мақсади Сан Сиро стадионида қолишдир.

Англиянинг икки гранд клуби – Арсенал ҳамда Манчестер Юнайтед Интер ҳужумчиси Пио Эспоситони ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини жиддий равишда кўриб чиқмоқда. КаугҳтОффсиде маълумотига кўра, Премер-лига вакиллари 21 ёшли футболчининг трансферига қизиқиш билдириб, унинг атрофидаги вазиятни яқиндан ўрганмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган мавсумда Италия чемпионати ва Чемпионатлар лигасида умумий ҳисобда 9 та гол ҳамда 5 та голли узатмага муаллифлик қилган ёш ҳужумчи Европанинг етакчи жамоалари эътиборига тушди. Интер сафида 50 та учрашувда майдонга тушган тарбияланувчи ўзининг сермаҳсуллиги билан нафақат клубида, балки Италия миллий жамоасида ҳам ўрнини топиб, 9 та ўйинда қатнашишга улгурди.

Англия клубларининг бу каби футболчиларга талаби бежиз эмас. Жамоалар мавсум давомида тўртта йирик мусобақада қатнашиши сабабли таркиб чуқурлигини таъминлаш ва ҳужум чизиғини кучайтириш устувор вазифа бўлиб қолмоқда. Эспоситонинг ёши, истиқболи ва ўз тарбияланувчиси эканлиги уни Премер-лига скаутлари учун жозибали инсайдерга айлантирмоқда.

Интер сафида қолиш эҳтимоли юқори

Бироқ трансфер бўлиши мумкинлиги ҳақидаги шов-шувларга қарамай, футболчининг устувор мақсади Милан клубида қолиш эканлиги таъкидланмоқда. Goal.com хабар қилишича, томонлар янги шартнома шартлари юзасидан оғзаки келишувга эришиб бўлган ва ёш ҳужумчи ўз фаолиятини айнан Сан Сиро стадионида давом эттиришни афзал кўрмоқда.

Бу ҳолат жамоа бош мураббийи ва клуб раҳбарияти учун катта ютуқ саналади. Лаутаро Мартинес ва Маркус Тюрам каби тажрибали ҳужумчилар рақобатига қарамай, клуб ўзининг истиқболли тарбияланувчисини сақлаб қолиши Италия чемпионларининг жиддий ниятларидан далолат беради.

Гарчи А Серия ғолиблари Англия футболининг молиявий имкониятлари фонида юзага келиши мумкин бўлган таклифларга тайёр турган бўлса-да, футболчининг ўз қарорини ўзгартириши даргумон. Агар кутилмаган ўзгаришлар юз бермаса, ҳужумчи Милан клубида қолиб, асосий таркибдаги ўрин учун курашни давом эттиради.

Пио ЭспоситоИнтерАрсеналМанчестер ЮнайтедА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рамазон Темиров Токиода укаси Азизбек бурчагида: мақсад — титул жангиРамазон Темиров Токиода укаси Азизбек бурчагида: мақсад — титул жангиБугун, 11:22Отажоновга чемпионлик жанги берилди: рақиб — Тожикистон вакилиОтажоновга чемпионлик жанги берилди: рақиб — Тожикистон вакилиБугун, 11:17Инфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиИнфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиБугун, 10:11Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Бугун, 10:07Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Бугун, 07:39Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Бугун, 07:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)