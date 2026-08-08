Пио Эспосито Англия клублари қизиқишига қарамай Интер билан шартномани узайтириши мумкин
Пио Эспосито Англиянинг Арсенал ва Манчестер Юнайтед клублари қизиқишига қарамай, Интер билан янги шартнома имзолаб, фаолиятини Милан клубида давом эттириши кутилмоқда. Goal.com хабарига кўра, томонлар шартнома шартлари бўйича оғзаки келишувга эришган ва футболчининг устувор мақсади Сан Сиро стадионида қолишдир.
Англиянинг икки гранд клуби – Арсенал ҳамда Манчестер Юнайтед Интер ҳужумчиси Пио Эспоситони ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини жиддий равишда кўриб чиқмоқда. КаугҳтОффсиде маълумотига кўра, Премер-лига вакиллари 21 ёшли футболчининг трансферига қизиқиш билдириб, унинг атрофидаги вазиятни яқиндан ўрганмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган мавсумда Италия чемпионати ва Чемпионатлар лигасида умумий ҳисобда 9 та гол ҳамда 5 та голли узатмага муаллифлик қилган ёш ҳужумчи Европанинг етакчи жамоалари эътиборига тушди. Интер сафида 50 та учрашувда майдонга тушган тарбияланувчи ўзининг сермаҳсуллиги билан нафақат клубида, балки Италия миллий жамоасида ҳам ўрнини топиб, 9 та ўйинда қатнашишга улгурди.
Англия клубларининг бу каби футболчиларга талаби бежиз эмас. Жамоалар мавсум давомида тўртта йирик мусобақада қатнашиши сабабли таркиб чуқурлигини таъминлаш ва ҳужум чизиғини кучайтириш устувор вазифа бўлиб қолмоқда. Эспоситонинг ёши, истиқболи ва ўз тарбияланувчиси эканлиги уни Премер-лига скаутлари учун жозибали инсайдерга айлантирмоқда.
Интер сафида қолиш эҳтимоли юқориБироқ трансфер бўлиши мумкинлиги ҳақидаги шов-шувларга қарамай, футболчининг устувор мақсади Милан клубида қолиш эканлиги таъкидланмоқда. Goal.com хабар қилишича, томонлар янги шартнома шартлари юзасидан оғзаки келишувга эришиб бўлган ва ёш ҳужумчи ўз фаолиятини айнан Сан Сиро стадионида давом эттиришни афзал кўрмоқда.
Бу ҳолат жамоа бош мураббийи ва клуб раҳбарияти учун катта ютуқ саналади. Лаутаро Мартинес ва Маркус Тюрам каби тажрибали ҳужумчилар рақобатига қарамай, клуб ўзининг истиқболли тарбияланувчисини сақлаб қолиши Италия чемпионларининг жиддий ниятларидан далолат беради.
Гарчи А Серия ғолиблари Англия футболининг молиявий имкониятлари фонида юзага келиши мумкин бўлган таклифларга тайёр турган бўлса-да, футболчининг ўз қарорини ўзгартириши даргумон. Агар кутилмаган ўзгаришлар юз бермаса, ҳужумчи Милан клубида қолиб, асосий таркибдаги ўрин учун курашни давом эттиради.
…