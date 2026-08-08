Хитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушди

·50·Техно
Хитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушди
Қисқача

Хитойда Ҳаиёу Анлан номли 16 МВ қувватли сузувчи шамол электр стансияси Луфенг денгиз нефт конининг энергия тизимига уланиб, электр етказиб беришни бошлади. КНООК маълумотига кўра, қурилма бир турбина қуввати, денгиз чуқурлиги ва қирғоқдан узоқлиги бўйича жаҳон рекордларини ўрнатган.

Ixbt.com маълумотига кўра, Хитойда мамлакатдаги илк платформаси нафақадаги таянчларга ўрнатилган илк сузувчи шамол электр станцияси ўз фаолиятини бошлади. Ҳаиёу Анлан деб номланган 16 МВ қувватли ускуналар Луфенг денгиз нефт конининг энергия тизимига муваффақиятли уланиб, ҳозирнинг ўзида унга электр энергиясини етказиб бермоқда. Лойиҳани амалга оширган Чина Натионал Оффшоре Оил Корпоратион (КНООК) давлат компаниясининг маълум қилишича, мазкур объект бир турбина қуввати бўйича дунёдаги энг йирик ТЛП туридаги сузувчи шамол қурилмасига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги станция бир вақтнинг ўзида шунга ўхшаш объектлар орасида денгиз чуқурлиги ва қирғоқдан узоқлиги бўйича ҳам жаҳон рекордларини ўрнатди. Платформа Шенчжен шаҳридан тахминан 200 километр жануби-шарқда, қирғоқдан 136 километр узоқликда ва қарийб 136 метр чуқурликда ўрнатилган. Лойиҳанинг умумий хизмат муддати 25 йилга мўлжалланган бўлиб, унинг баландлиги тахминан 110 қаватли бинога тенг келади, оғирлиги эса 7800 тоннани ташкил қилади.

Техник кўрсаткичлар ва тайфунларга бардошлилик

Ускунанинг парраклари шунчалик каттаки, улар қамраб оладиган майдон 7,5 та футбол майдонига тенг келади. Конструкция экстремал об-ҳаво шароитларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаштирилган бўлиб, 17-даражали кучли тайфунларга ҳам бардош бера олади. Ўзининг ҳисобланган қувватига чиққач, Ҳаиёу Анлан йилига тахминан 54 миллион кВ·соат электр энергияси ишлаб чиқариши кутилмоқда. Ишлаб чиқарилган бутун ҳажм бевосита Луфенг нефт конининг эҳтиёжлари учун сарфланади.

КНООК баҳоларига кўра, мазкур лойиҳа туфайли ҳар йили тахминан 15 минг кубометр ёқилғи тежалади ва карбонат ангидрид чиқиндилари 35 минг тоннага қисқаради. Лойиҳанинг энг асосий ўзига хос хусусияти бу ТЛП платформасидир. Оддий денгиз шамол генераторларидан фарқли ўлароқ, бу ерда платформа қаттиқ пойдеворга эмас, балки сузувчи ҳолатда сақланади. Конструкция денгиз тубидаги анкерларга уланган деярли вертикал тортилган арқонлар ёрдамида ушлаб турилади.

Чуқур денгиз энергетикасининг истиқболлари

Доимий таранглик тўлқинлар ва оқимлар таъсирида платформанинг ҳаракатланишини чеклайди. Бундай ёндашув пўлат сарфини ҳамда акваторияда эгалланган майдонни қисқартиришга ёрдам беради, шунингдек, юқори барқарорликни таъминлайди. Бироқ ТЛП монтаж қилиш жараёни анъанавий денгиз платформаларига қараганда анча мураккаб бўлиб, якорларни ўрнатиш ва остки элементларни улашда алоҳида аниқлик талаб этилади.

Мутахассислар ушбу лойиҳани келгусидаги чуқур денгиз шамол парклари учун синов майдончаси сифатида кўриб чиқмоқда. Сув устидаги сузувчи платформалар кучли турбиналарни қирғоқдан узоқроқда ўрнатиш имконини беради, чунки у ерда шамол кучлироқ ва барқарор бўлади. Хитой учун бу айниқса муҳим, сабаби мамлакатнинг асосий энергетика ресурслари ғарбда жойлашгани ҳолда, асосий истеъмочилар шарқий қирғоқда тўпланган. Ҳозирча бундай қурилмаларнинг оммавий тарқалишига асосий тўсиқ сифатида уларнинг юқори нархи қолмоқда.

Шамол турбинасиХитойКНООКЭкологияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиGalaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиБугун, 08:59OpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиOpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиБугун, 03:50Рипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этдиРипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этдиБугун, 02:50Полша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилдиПолша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилдиБугун, 02:29Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаSony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаБугун, 02:27Ваком Мовинкпад 11: рақамли ижодкорлар учун ҳамёнбоп планшетВаком Мовинкпад 11: рақамли ижодкорлар учун ҳамёнбоп планшетБугун, 02:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди