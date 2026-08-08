Хитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушди
Хитойда Ҳаиёу Анлан номли 16 МВ қувватли сузувчи шамол электр стансияси Луфенг денгиз нефт конининг энергия тизимига уланиб, электр етказиб беришни бошлади. КНООК маълумотига кўра, қурилма бир турбина қуввати, денгиз чуқурлиги ва қирғоқдан узоқлиги бўйича жаҳон рекордларини ўрнатган.
Ixbt.com маълумотига кўра, Хитойда мамлакатдаги илк платформаси нафақадаги таянчларга ўрнатилган илк сузувчи шамол электр станцияси ўз фаолиятини бошлади. Ҳаиёу Анлан деб номланган 16 МВ қувватли ускуналар Луфенг денгиз нефт конининг энергия тизимига муваффақиятли уланиб, ҳозирнинг ўзида унга электр энергиясини етказиб бермоқда. Лойиҳани амалга оширган Чина Натионал Оффшоре Оил Корпоратион (КНООК) давлат компаниясининг маълум қилишича, мазкур объект бир турбина қуввати бўйича дунёдаги энг йирик ТЛП туридаги сузувчи шамол қурилмасига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги станция бир вақтнинг ўзида шунга ўхшаш объектлар орасида денгиз чуқурлиги ва қирғоқдан узоқлиги бўйича ҳам жаҳон рекордларини ўрнатди. Платформа Шенчжен шаҳридан тахминан 200 километр жануби-шарқда, қирғоқдан 136 километр узоқликда ва қарийб 136 метр чуқурликда ўрнатилган. Лойиҳанинг умумий хизмат муддати 25 йилга мўлжалланган бўлиб, унинг баландлиги тахминан 110 қаватли бинога тенг келади, оғирлиги эса 7800 тоннани ташкил қилади.
Техник кўрсаткичлар ва тайфунларга бардошлиликУскунанинг парраклари шунчалик каттаки, улар қамраб оладиган майдон 7,5 та футбол майдонига тенг келади. Конструкция экстремал об-ҳаво шароитларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаштирилган бўлиб, 17-даражали кучли тайфунларга ҳам бардош бера олади. Ўзининг ҳисобланган қувватига чиққач, Ҳаиёу Анлан йилига тахминан 54 миллион кВ·соат электр энергияси ишлаб чиқариши кутилмоқда. Ишлаб чиқарилган бутун ҳажм бевосита Луфенг нефт конининг эҳтиёжлари учун сарфланади.
КНООК баҳоларига кўра, мазкур лойиҳа туфайли ҳар йили тахминан 15 минг кубометр ёқилғи тежалади ва карбонат ангидрид чиқиндилари 35 минг тоннага қисқаради. Лойиҳанинг энг асосий ўзига хос хусусияти бу ТЛП платформасидир. Оддий денгиз шамол генераторларидан фарқли ўлароқ, бу ерда платформа қаттиқ пойдеворга эмас, балки сузувчи ҳолатда сақланади. Конструкция денгиз тубидаги анкерларга уланган деярли вертикал тортилган арқонлар ёрдамида ушлаб турилади.
Чуқур денгиз энергетикасининг истиқболлариДоимий таранглик тўлқинлар ва оқимлар таъсирида платформанинг ҳаракатланишини чеклайди. Бундай ёндашув пўлат сарфини ҳамда акваторияда эгалланган майдонни қисқартиришга ёрдам беради, шунингдек, юқори барқарорликни таъминлайди. Бироқ ТЛП монтаж қилиш жараёни анъанавий денгиз платформаларига қараганда анча мураккаб бўлиб, якорларни ўрнатиш ва остки элементларни улашда алоҳида аниқлик талаб этилади.
Мутахассислар ушбу лойиҳани келгусидаги чуқур денгиз шамол парклари учун синов майдончаси сифатида кўриб чиқмоқда. Сув устидаги сузувчи платформалар кучли турбиналарни қирғоқдан узоқроқда ўрнатиш имконини беради, чунки у ерда шамол кучлироқ ва барқарор бўлади. Хитой учун бу айниқса муҳим, сабаби мамлакатнинг асосий энергетика ресурслари ғарбда жойлашгани ҳолда, асосий истеъмочилар шарқий қирғоқда тўпланган. Ҳозирча бундай қурилмаларнинг оммавий тарқалишига асосий тўсиқ сифатида уларнинг юқори нархи қолмоқда.
…