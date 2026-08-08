Дубайдаги тиланчилик орқали топилган катта даромад тармоқларда кўпчиликнинг қизиқишини уйғотди

·1.2K·Дунё
Дубайдаги тиланчилик орқали топилган катта даромад тармоқларда кўпчиликнинг қизиқишини уйғотди
Қисқача

2016 йилда Дубайда сайёҳ сифатида БААга кириб, тиланчилик қилган айрим шахслар кунига ўртача 9 минг дирҳам, ойига қарийб 270 минг дирҳам ёки тахминан 80 минг доллар йиғгани аниқланган. Улар одамлар гавжум жойлар, жума намози кунлари масжидлар атрофи ва даромади юқори ҳудудларни танлаб, касаллик, қашшоқлик ҳамда оғир ҳаёт шароитларини важ қилган.

Дубайда тиланчилик орқали катта даромад олган шахслар ҳақидаги 2016 йилги ҳолат яна эътибор марказига тушди. Ўша йили Дубай маъмурияти ўтказган махсус операцияларда БААга сайёҳ сифатида кириб, кўчаларда пул сўраган шахслар ушланган.

Текширувчиларни энг кўп ҳайратга солган ҳолатлардан бирида бир киши ҳар куни ўртача 9 минг дирҳам йиғгани аниқланган. Бу бир ойда қарийб 270 минг дирҳам, тахминан 80 минг доллар дегани эди.

Маълумотларга кўра, бундай шахслар одамлар кўп бўладиган жойларни олдиндан танлаган. Улар жума намози кунлари масжидлар атрофида ёки даромади юқори аҳоли яшайдиган ҳудудларда кўпроқ кўриниш берган.

Пул йиғиш учун касаллик, қашшоқлик ва оғир ҳаёт шароитлари ҳақида турли важлар келтирилган. Айрим гуруҳлар эса бу ишни уюшган ҳолда амалга ошириб, ким қаерда ва қандай усулда пул сўрашини олдиндан белгилаб олган.

Шу билан бирга, расмий идоралар ушбу катта суммалар барча тиланчиларнинг ўртача даромадини англатмаслигини билдирган. 270 минг дирҳамлик кўрсаткич айрим қўлга олинган шахсларга тегишли мисол бўлган.

Ҳозир БААда тиланчилик қатъиян тақиқланган. Бундай ҳолатда ушланганлар жарима ёки қамоқ жазосига дуч келиши мумкин. Чет элликлар эса мамлакатдан чиқариб юборилиши мумкин.

Аҳолига хайрия қилмоқчи бўлса, пулни кўчадаги шахсларга эмас, расман фаолият юритаётган хайрия жамғармалари орқали бериш тавсия этилмоқда.

ДубайБАА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Табиатнинг ғаройиб мўъжизаси: Амазонкадаги жингалак сочли ноёб қуш олимларни ҳам ҳайратга солдиТабиатнинг ғаройиб мўъжизаси: Амазонкадаги жингалак сочли ноёб қуш олимларни ҳам ҳайратга солдиБугун, 06:02Итнинг кутилмаган сакраши аёлнинг 17 см қошиқ ютишига мажбур қилдиИтнинг кутилмаган сакраши аёлнинг 17 см қошиқ ютишига мажбур қилдиБугун, 05:42Болаликда акулалардан қўрққан Эмили танасига 106 та турли хил акула турини чиздириб Гиннеслар китобига кирдиБолаликда акулалардан қўрққан Эмили танасига 106 та турли хил акула турини чиздириб Гиннеслар китобига кирдиБугун, 05:37Бир йўловчининг гапи бутун самолёт эвакуациясига сабаб бўлдиБир йўловчининг гапи бутун самолёт эвакуациясига сабаб бўлдиБугун, 00:53Норвегияда ўғлига ноодатий исм қўйган она қамоққа олиндиНорвегияда ўғлига ноодатий исм қўйган она қамоққа олиндиКеча, 23:28Зилзила пайтида жарроҳлар беморни ўз таналари билан ҳимоя қилди (видео)Зилзила пайтида жарроҳлар беморни ўз таналари билан ҳимоя қилди (видео)Кеча, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди