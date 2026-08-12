Сувда сузаётган аёлга улкан аллигатор ҳужум қилди
АҚШнинг Флорида штатида Силвер-Ривер дарёсида сузаётган аёлга узунлиги 2,95 метрга яқин аллигатор ҳужум қилиб, уни ўнг қўлидан тишлади ва сув остига тортди. Қайиқчи Жон Гамаш аёлнинг қичқириғини эшитиб, уни арқондан вақтинчалик боғлам ёрдамида қутқарди ва тез тиббий ёрдам кўрсатилишини таъминлади. Оғир жароҳатланган аёл шифохонадан чиқарилган ва ҳозир уйида тикланмоқда.
АҚШнинг Флорида штатида дўстлари билан сувда чўмилаётган аёл кутилмаганда аллигатор ҳужумига учради. Воқеа Силвер-Ривер дарёсида содир бўлган ва унинг ҳаёти тасодифан яқин атрофда бўлган қайиқчининг тезкор ҳаракати туфайли сақлаб қолинган.
Ҳодиса шанба куни Гейнсвилл шаҳри жанубидаги дарёда юз берган. Аёл бир гуруҳ билан бирга сузаётган пайтда улкан аллигатор уларга яқинлашган.
Аёл йиртқични эшкак ёрдамида ҳайдашга уринган. Бироқ аллигатор бир зумда унинг ўнг қўлидан тишлаб, аёлни сув остига тортиб кетган.
Шу пайт яқин атрофда бўлган қайиқчи Жон Гамаш аёлнинг қичқириғини эшитган. У воқеа жойига етиб келганида, аллигатор аёлни аллақачон қўйиб юборган, аммо жабрланувчи оғир жароҳатланган эди.
Гамашенинг айтишича, аёлнинг жароҳатлари жуда жиддий бўлган. У зудлик билан ҳаракат қилиб, арқондан вақтинчалик боғлам сифатида фойдаланган ва жабрланувчини қайиғига олиб чиққан.
Шундан сўнг қайиқчи аёл ва унинг ҳамроҳларини қирғоққа олиб бориб, тез тиббий ёрдам кўрсатилишини таъминлаган. Тезкор ҳаракат жабрланувчининг ҳаётини сақлаб қолишда муҳим аҳамият касб этган.
Ҳозирда аёл шифохонадан чиқарилган ва уйида тикланмоқда.
Кейинчалик мутахассислар ҳужум қилган аллигаторни ҳам аниқлаган. Унинг узунлиги 2,95 метрга яқин экани маълум бўлган. Йиртқич тутиб олингач, Силвер-Ривер яна ташриф буюрувчилар учун очилган.
…