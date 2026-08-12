Сувда сузаётган аёлга улкан аллигатор ҳужум қилди

·73·Дунё
Сувда сузаётган аёлга улкан аллигатор ҳужум қилди
Қисқача

АҚШнинг Флорида штатида Силвер-Ривер дарёсида сузаётган аёлга узунлиги 2,95 метрга яқин аллигатор ҳужум қилиб, уни ўнг қўлидан тишлади ва сув остига тортди. Қайиқчи Жон Гамаш аёлнинг қичқириғини эшитиб, уни арқондан вақтинчалик боғлам ёрдамида қутқарди ва тез тиббий ёрдам кўрсатилишини таъминлади. Оғир жароҳатланган аёл шифохонадан чиқарилган ва ҳозир уйида тикланмоқда.

АҚШнинг Флорида штатида дўстлари билан сувда чўмилаётган аёл кутилмаганда аллигатор ҳужумига учради. Воқеа Силвер-Ривер дарёсида содир бўлган ва унинг ҳаёти тасодифан яқин атрофда бўлган қайиқчининг тезкор ҳаракати туфайли сақлаб қолинган.

Ҳодиса шанба куни Гейнсвилл шаҳри жанубидаги дарёда юз берган. Аёл бир гуруҳ билан бирга сузаётган пайтда улкан аллигатор уларга яқинлашган.

Аёл йиртқични эшкак ёрдамида ҳайдашга уринган. Бироқ аллигатор бир зумда унинг ўнг қўлидан тишлаб, аёлни сув остига тортиб кетган.

Шу пайт яқин атрофда бўлган қайиқчи Жон Гамаш аёлнинг қичқириғини эшитган. У воқеа жойига етиб келганида, аллигатор аёлни аллақачон қўйиб юборган, аммо жабрланувчи оғир жароҳатланган эди.

Гамашенинг айтишича, аёлнинг жароҳатлари жуда жиддий бўлган. У зудлик билан ҳаракат қилиб, арқондан вақтинчалик боғлам сифатида фойдаланган ва жабрланувчини қайиғига олиб чиққан.

Шундан сўнг қайиқчи аёл ва унинг ҳамроҳларини қирғоққа олиб бориб, тез тиббий ёрдам кўрсатилишини таъминлаган. Тезкор ҳаракат жабрланувчининг ҳаётини сақлаб қолишда муҳим аҳамият касб этган.

Ҳозирда аёл шифохонадан чиқарилган ва уйида тикланмоқда.

Кейинчалик мутахассислар ҳужум қилган аллигаторни ҳам аниқлаган. Унинг узунлиги 2,95 метрга яқин экани маълум бўлган. Йиртқич тутиб олингач, Силвер-Ривер яна ташриф буюрувчилар учун очилган.

ФлоридаАҚШСилвер-РиверГейнсвиллЖон Гамаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиҚозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиБугун, 12:53Ёнғин чиққан уйда икки бола қамалиб қолдиЁнғин чиққан уйда икки бола қамалиб қолдиБугун, 12:41Суд биноларида ақлли кўзойнаклардан фойдаланиш тақиқландиСуд биноларида ақлли кўзойнаклардан фойдаланиш тақиқландиБугун, 12:26Гвардиола ва Моуриньюнинг азалий адовати: Netflix сериалининг парда ортидаги сирлариГвардиола ва Моуриньюнинг азалий адовати: Netflix сериалининг парда ортидаги сирлариБугун, 12:15Олмаотада мўъжиза: 9-қаватдан қулаган аёл бир ҳафтада оёққа турдиОлмаотада мўъжиза: 9-қаватдан қулаган аёл бир ҳафтада оёққа турдиБугун, 12:11Улкан кит оилавий қайиққа урилиб, чўктириб юбордиУлкан кит оилавий қайиққа урилиб, чўктириб юбордиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди