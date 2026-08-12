Гвардиола ва Моуриньюнинг азалий адовати: Netflix сериалининг парда ортидаги сирлари
Netflix 11 август куни Жозе Моуриньюга бағишланган уч қисмли ҳужжатли сериални намойиш этди, бироқ унда Хосеп Гвардиола кўриниш бермади. Режиссёр Жо Перлман сўзларига кўра, Гвардиола интервю беришга рози бўлган, аммо Жозе Моуриньюнинг шахсан ўзи унинг олдига мурожаат қилиб келишини шарт қилган. Гвардиола ва Моуринью ўртасидаги рақобат, айниқса, Моуринью «Реал Мадрид»ни, Гвардиола эса «Барселона»ни бошқарган 2010–2012 йилларда авжига чиққан.
Netflix стриминг платформаси 11 август куни футбол дунёсининг энг ёрқин ва мунозарали симоларидан бири, Мадриднинг «Реал» клуби собиқ бош мураббийи Жозе Моуриньюга бағишланган уч қисмдан иборат шов-шувли ҳужжатли сериални томошабинлар эътиборига ҳавола этди.
Футбол афсоналари иштирок этган ушбу лойиҳада кўпчилик интизорлик билан кутган яна бир бош қаҳрамон — «Барселона», «Бавария» ва «Манчестер Сити» устози Хосеп Гвардиоланинг кўриниш бермагани мухлислар ўртасида турли саволларни келтириб чиқарди.
«Пеп рози бўлди, аммо битта шарт билан...»
Ҳужжатли сериал режиссёри Жо Перлманнинг (Joe Pearlman) сўзларига кўра, фильм ижодкорлари азалий ва принципиал рақиб сифатида испаниялик мутахассисга ҳам мурожаат қилишган ва ундан интервью олишни режалаштиришган.
Гвардиола таклифни кескин рад этмаган, аммо ўзининг қатъий ва принципиал шартини илгари сурган:
«Ҳа, биз ҳақиқатан ҳам Пеп билан алоқага чиқдик ва уни лойиҳага таклиф қилдик. У интервью беришга рози бўлди, лекин битта шарт қўйди: унинг олдига Жозе Моуриньюнинг шахсан ўзи мурожаат қилиб келиши керак эди. Бу таклиф ва шартнинг нима билан якун топганини ўзингиз тасаввур қилаверинг», — деди режиссёр Перлман «The Sun» нашрига берган интервьюсида.
Нафсониятлар тўқнашуви ва футбол тарихидаги энг буюк рақобат
Мураббийлар ўртасидаги ушбу кичик деталь Гвардиола ва Моуринью ўртасидаги азалий муросасизлик ва психологик «уруш» ҳамон барҳаёт эканини яна бир бор кўрсатди. Икки буюк мутахассис ўртасидаги қарама-қаршилик айниқса Моуринью «Реал Мадрид»ни, Гвардиола эса «Барселона»ни бошқарган йилларда (2010–2012) ўзининг энг юқори чўққисига чиққан эди.
Гвардиоланинг ушбу шарти Моуриньюнинг кибри ва нафсонияти сабаб амалга ошмай қолгани туфайли, томошабинлар дунё футболининг икки гигантини бир кадрда кўриш имкониятидан маҳрум бўлишди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…