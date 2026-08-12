Гвардиола ва Моуриньюнинг азалий адовати: Netflix сериалининг парда ортидаги сирлари

·39·Дунё
Гвардиола ва Моуриньюнинг азалий адовати: Netflix сериалининг парда ортидаги сирлари
Қисқача

Netflix 11 август куни Жозе Моуриньюга бағишланган уч қисмли ҳужжатли сериални намойиш этди, бироқ унда Хосеп Гвардиола кўриниш бермади. Режиссёр Жо Перлман сўзларига кўра, Гвардиола интервю беришга рози бўлган, аммо Жозе Моуриньюнинг шахсан ўзи унинг олдига мурожаат қилиб келишини шарт қилган. Гвардиола ва Моуринью ўртасидаги рақобат, айниқса, Моуринью «Реал Мадрид»ни, Гвардиола эса «Барселона»ни бошқарган 2010–2012 йилларда авжига чиққан.

Netflix стриминг платформаси 11 август куни футбол дунёсининг энг ёрқин ва мунозарали симоларидан бири, Мадриднинг «Реал» клуби собиқ бош мураббийи Жозе Моуриньюга бағишланган уч қисмдан иборат шов-шувли ҳужжатли сериални томошабинлар эътиборига ҳавола этди.

Футбол афсоналари иштирок этган ушбу лойиҳада кўпчилик интизорлик билан кутган яна бир бош қаҳрамон — «Барселона», «Бавария» ва «Манчестер Сити» устози Хосеп Гвардиоланинг кўриниш бермагани мухлислар ўртасида турли саволларни келтириб чиқарди.

«Пеп рози бўлди, аммо битта шарт билан...»

Ҳужжатли сериал режиссёри Жо Перлманнинг (Joe Pearlman) сўзларига кўра, фильм ижодкорлари азалий ва принципиал рақиб сифатида испаниялик мутахассисга ҳам мурожаат қилишган ва ундан интервью олишни режалаштиришган.

Гвардиола таклифни кескин рад этмаган, аммо ўзининг қатъий ва принципиал шартини илгари сурган:

«Ҳа, биз ҳақиқатан ҳам Пеп билан алоқага чиқдик ва уни лойиҳага таклиф қилдик. У интервью беришга рози бўлди, лекин битта шарт қўйди: унинг олдига Жозе Моуриньюнинг шахсан ўзи мурожаат қилиб келиши керак эди. Бу таклиф ва шартнинг нима билан якун топганини ўзингиз тасаввур қилаверинг», — деди режиссёр Перлман «The Sun» нашрига берган интервьюсида.

Нафсониятлар тўқнашуви ва футбол тарихидаги энг буюк рақобат

Мураббийлар ўртасидаги ушбу кичик деталь Гвардиола ва Моуринью ўртасидаги азалий муросасизлик ва психологик «уруш» ҳамон барҳаёт эканини яна бир бор кўрсатди. Икки буюк мутахассис ўртасидаги қарама-қаршилик айниқса Моуринью «Реал Мадрид»ни, Гвардиола эса «Барселона»ни бошқарган йилларда (2010–2012) ўзининг энг юқори чўққисига чиққан эди.

Гвардиоланинг ушбу шарти Моуриньюнинг кибри ва нафсонияти сабаб амалга ошмай қолгани туфайли, томошабинлар дунё футболининг икки гигантини бир кадрда кўриш имкониятидан маҳрум бўлишди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Жозе МоуриньоЖозеп ГвардиолаНетфликсРеал МадридБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиҚозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиБугун, 12:53Ёнғин чиққан уйда икки бола қамалиб қолдиЁнғин чиққан уйда икки бола қамалиб қолдиБугун, 12:41Суд биноларида ақлли кўзойнаклардан фойдаланиш тақиқландиСуд биноларида ақлли кўзойнаклардан фойдаланиш тақиқландиБугун, 12:26Сувда сузаётган аёлга улкан аллигатор ҳужум қилдиСувда сузаётган аёлга улкан аллигатор ҳужум қилдиБугун, 12:11Олмаотада мўъжиза: 9-қаватдан қулаган аёл бир ҳафтада оёққа турдиОлмаотада мўъжиза: 9-қаватдан қулаган аёл бир ҳафтада оёққа турдиБугун, 12:11Улкан кит оилавий қайиққа урилиб, чўктириб юбордиУлкан кит оилавий қайиққа урилиб, чўктириб юбордиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди