Улкан кит оилавий қайиққа урилиб, чўктириб юборди

·45·Дунё
Улкан кит оилавий қайиққа урилиб, чўктириб юборди
Қисқача

АҚШнинг Аляска штатидаги Гласиер Бай ҳудудида улкан кит оила ухлаб ётган 1960-йилларда ишлаб чиқарилган елканли қайиққа урилиб, уни чўктира бошлаган. Ота-она ва уларнинг 23 ёшли ўғли қутқарув жилетларини кийиб, қоронғида тахминан 130 ярд, яни 120 метр масофани сузиб ўтиб, қирғоққа чиққан.

АҚШнинг Аляска штатида бир оила учун оддий тун кутилмаганда ҳаёт-мамот курашига айланди. Ота-она ва уларнинг 23 ёшли ўғли кемада ухлаб ётган пайтда улкан кит қайиққа урилиб, уни чўктира бошлаган.

Воқеа Glacier Bay ҳудудида, тахминан соат 23:30 атрофида содир бўлган. Оила аъзолари тўсатдан кучли зарба ва ғаройиб гумбурлаш овозини эшитган. Шундан сўнг 1960-йилларда ишлаб чиқарилган елканли қайиқ тезлик билан сувга ботишни бошлаган.

Вазиятни англаган оила аъзолари вақтни бой бермай, қутқарув жилетларини кийиб, қоронғи тун бағрида қирғоқ томон сузишга мажбур бўлган. Улар тахминан 130 ярд, яъни 120 метрга яқин масофани босиб ўтиб, қуруқликка чиқишга муваффақ бўлган.

Қутқарувчилар етиб келгунига қадар оила қирғоқда қолган. Улар совуқ тунни ўтказиш учун олов ёқиб, ёрдам кутишган.

Оила аъзолари ўша куни эрталаб ҳудудда улкан китни кўргани учун қайиққа айнан шу жонивор урилган бўлиши мумкинлигини тахмин қилган. Бироқ бу фақат гумон эмаслиги кейинроқ маълум бўлган.

Қайиқни текшириш жараёнида ундан кит терисига ўхшаш кичик парча топилган. Биологлар ҳам ушбу парча ҳақиқатан китдан ажралиб чиққанини тасдиқлаган.

Мутахассислар кит қайиққа атайлаб ҳужум қилмаган, балки сув остида балиқларни қувиш жараёнида кеманинг олдига чиқиб қолган бўлиши мумкинлигини билдирган.

Энг муҳими, ушбу тўқнашув кит учун ҳам ҳалокатли бўлмаган кўринади. Биологларнинг дастлабки баҳосига кўра, улкан денгиз жонивори жиддий жароҳат олмаган бўлиши мумкин.

Ҳозирда оиланинг 1960-йилларда ишлаб чиқарилган елканли қайиғи таъмирланмоқда. Аммо бир неча дақиқада уй-жой вазифасини бажараётган кемадан қоронғи сувда қочишга мажбур бўлган оила бу тунни узоқ вақт унутмаса керак.

АляскаАҚШГлейшер-Бей
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиҚозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиБугун, 12:53Ёнғин чиққан уйда икки бола қамалиб қолдиЁнғин чиққан уйда икки бола қамалиб қолдиБугун, 12:41Суд биноларида ақлли кўзойнаклардан фойдаланиш тақиқландиСуд биноларида ақлли кўзойнаклардан фойдаланиш тақиқландиБугун, 12:26Гвардиола ва Моуриньюнинг азалий адовати: Netflix сериалининг парда ортидаги сирлариГвардиола ва Моуриньюнинг азалий адовати: Netflix сериалининг парда ортидаги сирлариБугун, 12:15Сувда сузаётган аёлга улкан аллигатор ҳужум қилдиСувда сузаётган аёлга улкан аллигатор ҳужум қилдиБугун, 12:11Олмаотада мўъжиза: 9-қаватдан қулаган аёл бир ҳафтада оёққа турдиОлмаотада мўъжиза: 9-қаватдан қулаган аёл бир ҳафтада оёққа турдиБугун, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди