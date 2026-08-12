Улкан кит оилавий қайиққа урилиб, чўктириб юборди
АҚШнинг Аляска штатидаги Гласиер Бай ҳудудида улкан кит оила ухлаб ётган 1960-йилларда ишлаб чиқарилган елканли қайиққа урилиб, уни чўктира бошлаган. Ота-она ва уларнинг 23 ёшли ўғли қутқарув жилетларини кийиб, қоронғида тахминан 130 ярд, яни 120 метр масофани сузиб ўтиб, қирғоққа чиққан.
АҚШнинг Аляска штатида бир оила учун оддий тун кутилмаганда ҳаёт-мамот курашига айланди. Ота-она ва уларнинг 23 ёшли ўғли кемада ухлаб ётган пайтда улкан кит қайиққа урилиб, уни чўктира бошлаган.
Воқеа Glacier Bay ҳудудида, тахминан соат 23:30 атрофида содир бўлган. Оила аъзолари тўсатдан кучли зарба ва ғаройиб гумбурлаш овозини эшитган. Шундан сўнг 1960-йилларда ишлаб чиқарилган елканли қайиқ тезлик билан сувга ботишни бошлаган.
Вазиятни англаган оила аъзолари вақтни бой бермай, қутқарув жилетларини кийиб, қоронғи тун бағрида қирғоқ томон сузишга мажбур бўлган. Улар тахминан 130 ярд, яъни 120 метрга яқин масофани босиб ўтиб, қуруқликка чиқишга муваффақ бўлган.
Қутқарувчилар етиб келгунига қадар оила қирғоқда қолган. Улар совуқ тунни ўтказиш учун олов ёқиб, ёрдам кутишган.
Оила аъзолари ўша куни эрталаб ҳудудда улкан китни кўргани учун қайиққа айнан шу жонивор урилган бўлиши мумкинлигини тахмин қилган. Бироқ бу фақат гумон эмаслиги кейинроқ маълум бўлган.
Қайиқни текшириш жараёнида ундан кит терисига ўхшаш кичик парча топилган. Биологлар ҳам ушбу парча ҳақиқатан китдан ажралиб чиққанини тасдиқлаган.
Мутахассислар кит қайиққа атайлаб ҳужум қилмаган, балки сув остида балиқларни қувиш жараёнида кеманинг олдига чиқиб қолган бўлиши мумкинлигини билдирган.
Энг муҳими, ушбу тўқнашув кит учун ҳам ҳалокатли бўлмаган кўринади. Биологларнинг дастлабки баҳосига кўра, улкан денгиз жонивори жиддий жароҳат олмаган бўлиши мумкин.
Ҳозирда оиланинг 1960-йилларда ишлаб чиқарилган елканли қайиғи таъмирланмоқда. Аммо бир неча дақиқада уй-жой вазифасини бажараётган кемадан қоронғи сувда қочишга мажбур бўлган оила бу тунни узоқ вақт унутмаса керак.
…