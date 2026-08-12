GeForce RTX 5090 нархи ошиб, расмий қийматидан 135 фоизга қимматлашди
Жаҳон компьютер технологиялари бозорида флагман видео-карталарнинг нархи расмий кўрсаткичлардан кескин фарқ қилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, NVIDIA компанияси ўзининг янги авлод графика чиплари учун дастлабки нархларни сақлаб қолаётган бўлса-да, амалдаги бозор қиймати бу кўрсаткичлардан бир неча баробар юқори шаклланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда технология гиганти расмий сайтида GeForce RTX 5060 учун 300 доллар, RTX 5070 учун 550 доллар, RTX 5080 учун 1000 доллар ҳамда энг кучли RTX 5090 модели учун 2000 доллар миқдоридаги нархларни кўрсатишда давом этмоқда. Бироқ истеъмолчилар учун ушбу қурилмаларни кўрсатилган қийматда харид қилиш амалда имконсиз бўлиб қолмоқда.
Бозордаги реал нархлар ва ўсиш суръатлариСўнгги икки ой давомида график процессорларнинг ўртача бозор қийматида сезиларли сакраш кузатилди. Хусусан, RTX 5060 Ти 8 GB версияси тавсия этилган 380 доллар ўрнига камида 430 доллардан сотилмоқда. Ушбу моделнинг 16 GB талқини эса қисқа вақт ичида 570 доллардан 805 долларгача қимматлашди.
Ўрта ва юқори сегментдаги моделлар ҳам бундан мустасно эмас. Хусусан, RTX 5070 Ти нархи 1100 доллар атрофида сақланиб турган бўлса, RTX 5080 модели тахминан 1500 долларга баҳоланмоқда. Энг катта тафовут эса қаторнинг энг қудратли вакили бўлмиш флагманда кузатилмоқда.
Энг арзон RTX 5090 видео-картасининг бозордаги нархи 4100 доллардан бошланмоқда ва кўпинча бундай қурилмалар савдода мавжуд эмас. Ўтган икки ой мобайнида унинг нархи яна 400 долларга ошиб, 4700 долларга етди. Бу эса ишлаб чиқарувчи томонидан белгиланган расмий нархдан нақ 135 фоизга юқори демакдир.
NVIDIA позицияси ва истисноли ҳолатларБозордаги бундай кескин қимматчилик ва расмий ҳамда реал нархлар орасидаги улкан тафовутга қараммай, NVIDIA компанияси расмий равишда нархларни оширгани ҳақида эълон қилмади ва ўз ресурсларида эски рақамларни кўрсатишда давом этмоқда.
Шу билан бирга, яқинда бўлиб ўтган ҚуакеКон 2026 тадбири давомида компания RTX 5090, RTX 5080 ҳамда RTX 5070 Фоундерс Эдитион моделларини айнан тавсия этилган нархларда сотувга чиқарган эди. Бироқ маҳсулот миқдори жуда чекланган бўлган.
Қизиғи шундаки, айрим харидорлар Қўшма Штатлар бўйлаб амалга оширилган авиапарвоз нархи, тадбирда RTX 5090 харид қилиш харажатлари ва ортга қайтиш йўл ҳақи маҳсулотни маҳаллий чакана дўкондан сотиб олишдан кўра арзонроққа тушишини ҳисоблаб чиқишган. Бу эса бозордаги сунъий тақчиллик ва нарх-наво сиёсати истеъмолчиларни қандай мураккаб вазиятга солиб қўяётганини яққол кўрсатади.
…