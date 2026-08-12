GeForce RTX 5090 нархи ошиб, расмий қийматидан 135 фоизга қимматлашди

·0·Техно
GeForce RTX 5090 нархи ошиб, расмий қийматидан 135 фоизга қимматлашди

Жаҳон компьютер технологиялари бозорида флагман видео-карталарнинг нархи расмий кўрсаткичлардан кескин фарқ қилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, NVIDIA компанияси ўзининг янги авлод графика чиплари учун дастлабки нархларни сақлаб қолаётган бўлса-да, амалдаги бозор қиймати бу кўрсаткичлардан бир неча баробар юқори шаклланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда технология гиганти расмий сайтида GeForce RTX 5060 учун 300 доллар, RTX 5070 учун 550 доллар, RTX 5080 учун 1000 доллар ҳамда энг кучли RTX 5090 модели учун 2000 доллар миқдоридаги нархларни кўрсатишда давом этмоқда. Бироқ истеъмолчилар учун ушбу қурилмаларни кўрсатилган қийматда харид қилиш амалда имконсиз бўлиб қолмоқда.

Бозордаги реал нархлар ва ўсиш суръатлари

Сўнгги икки ой давомида график процессорларнинг ўртача бозор қийматида сезиларли сакраш кузатилди. Хусусан, RTX 5060 Ти 8 GB версияси тавсия этилган 380 доллар ўрнига камида 430 доллардан сотилмоқда. Ушбу моделнинг 16 GB талқини эса қисқа вақт ичида 570 доллардан 805 долларгача қимматлашди.

Ўрта ва юқори сегментдаги моделлар ҳам бундан мустасно эмас. Хусусан, RTX 5070 Ти нархи 1100 доллар атрофида сақланиб турган бўлса, RTX 5080 модели тахминан 1500 долларга баҳоланмоқда. Энг катта тафовут эса қаторнинг энг қудратли вакили бўлмиш флагманда кузатилмоқда.

Энг арзон RTX 5090 видео-картасининг бозордаги нархи 4100 доллардан бошланмоқда ва кўпинча бундай қурилмалар савдода мавжуд эмас. Ўтган икки ой мобайнида унинг нархи яна 400 долларга ошиб, 4700 долларга етди. Бу эса ишлаб чиқарувчи томонидан белгиланган расмий нархдан нақ 135 фоизга юқори демакдир.

NVIDIA позицияси ва истисноли ҳолатлар

Бозордаги бундай кескин қимматчилик ва расмий ҳамда реал нархлар орасидаги улкан тафовутга қараммай, NVIDIA компанияси расмий равишда нархларни оширгани ҳақида эълон қилмади ва ўз ресурсларида эски рақамларни кўрсатишда давом этмоқда.

Шу билан бирга, яқинда бўлиб ўтган ҚуакеКон 2026 тадбири давомида компания RTX 5090, RTX 5080 ҳамда RTX 5070 Фоундерс Эдитион моделларини айнан тавсия этилган нархларда сотувга чиқарган эди. Бироқ маҳсулот миқдори жуда чекланган бўлган.

Қизиғи шундаки, айрим харидорлар Қўшма Штатлар бўйлаб амалга оширилган авиапарвоз нархи, тадбирда RTX 5090 харид қилиш харажатлари ва ортга қайтиш йўл ҳақи маҳсулотни маҳаллий чакана дўкондан сотиб олишдан кўра арзонроққа тушишини ҳисоблаб чиқишган. Бу эса бозордаги сунъий тақчиллик ва нарх-наво сиёсати истеъмолчиларни қандай мураккаб вазиятга солиб қўяётганини яққол кўрсатади.

NVIDIAGeForceRTX5090ВидеокартаТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стирлинг двигателида ишлайдиган ноёб стеампунк компьютер яратилдиСтирлинг двигателида ишлайдиган ноёб стеампунк компьютер яратилдиБугун, 12:30АҚШ ва яна 38 давлат ракеталар учирилиши ҳақида олдиндан огоҳлантиришни талаб қилдиАҚШ ва яна 38 давлат ракеталар учирилиши ҳақида олдиндан огоҳлантиришни талаб қилдиБугун, 11:57Redmi K100 Pro Max флагмани улкан батарея ва кучли процессор билан тақдим этилдиRedmi K100 Pro Max флагмани улкан батарея ва кучли процессор билан тақдим этилдиБугун, 10:54Ҳиндистоннинг Юлу стартсапи электр велосипедлар паркини кенгайтириш учун 93 миллион доллар маблағ жалб қилдиҲиндистоннинг Юлу стартсапи электр велосипедлар паркини кенгайтириш учун 93 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 09:59Wildberries омборларига қилинган ҳужумлардан сўнг реклама фаоллиги кескин пасайдиWildberries омборларига қилинган ҳужумлардан сўнг реклама фаоллиги кескин пасайдиБугун, 09:51Яндекс Пей иловаси App Storeдан ўчириб ташландиЯндекс Пей иловаси App Storeдан ўчириб ташландиБугун, 09:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди