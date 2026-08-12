Синдаров илк мағлубиятни қабул қилди: Турнир жадвалидаги ҳолат қандай?

·56·Спорт
Синдаров илк мағлубиятни қабул қилди: Турнир жадвалидаги ҳолат қандай?
Қисқача

Жавоҳир Синдаров Синқуефиелд Куп 2026 турнирининг 2-турида қора доналарда Ramешбабу Праггнанандҳага ютқазди. Шу мағлубиятдан сўнг у 0,5 очко билан қўшимча кўрсаткичлар бўйича 7-ўринни эгаллаб турибди. 3-турда Синдаров оқ доналарда Максим Ваше-Лагравга қарши ўйнайди ва баҳс Ўзбекистон вақти билан соат 22:00 да бошланади.

АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида шахмат бўйича дунёнинг энг нуфузли мусобақаларидан бири — Grand Chess Tour сериясининг ҳал қилувчи босқичи ҳисобланган Sinquefield Cup 2026 турнири давом этмоқда. Жаҳоннинг етакчи гроссмейстерлари жам бўлган ушбу мусобақа классик шахмат йўналишида 9 турдан иборат айланма тизимда ўтказилмоқда.

Драматик баҳс: Праггнанандҳага қарши кечган муросасиз ўйин

Турнирнинг илк турида америкалик тажрибали гроссмейстер Левон Аронян билан оқ доналарда ўйнаб, дуранг қайд этган ўзбекистонлик иқтидор эгаси Жавоҳир Синдаров 2-турда ҳам мураккаб синовга дуч келди.

Ушбу турда Синдаров қора доналарда сўнгги пайтлардаги асосий ва принципиал рақибига айланиб бораётган ҳиндистонлик Рамешбабу Праггнанандҳага қарши баҳс олиб борди. Тенг ва дурангга қараб кетаётган ўта драматик ва кескин кечган партида сўнгги паллада Праггнанандҳа имкониятни ўз томонига оғдириб олди ва ғалабани расмийлаштирди.

Синдаров илк мағлубиятни қабул қилди: Турнир жадвалидаги ҳолат қандай?

2-турда, шунингдек, яна учта партида ғалаба қайд этилди. Фақатгина бир учрашувда муроса кўчаси танланди — нидерландиялик Аниш Гири ва америкалик Фабиано Каруана очколарни тенг бўлишиб олишди.

3-тур олдидан турнир жадвали ва Синдаровнинг навбатдаги рақиби

Бугун бўлиб ўтадиган 3-турда Жавоҳир Синдаров оқ доналарда Франциянинг етакчи шахматчиларидан бири — Максим Вашье-Лагравга қарши баҳс олиб боради. Турнирнинг барча учрашувлари Ўзбекистон вақти билан соат 22:00 да бошланади.

2-турдан сўнг турнир жадвалидаги ҳолат:

  • 1-5-ўринлар: Фабиано Каруана, Уэсли Со, Рамешбабу Праггнанандҳа, Левон Аронян ва Максим Вашье-Лаграв (барчасида 1,5 очкодан);

  • 6-ўрин: Аниш Гири (1 очко);

  • 7-ўрин: Жавоҳир Синдаров (0,5 очко, қўшимча кўрсаткичлар бўйича);

  • Сўнгги ўринлар: Йорден ван Форест (0 очко, иккала турда ҳам мағлубиятга учради).

Синдаров илк мағлубиятни қабул қилди: Турнир жадвалидаги ҳолат қандай?

Sinquefield Cup 2026 тўлиқ иштирокчилар таркиби:

Мусобақада дунёнинг энг кучли 10 нафар гроссмейстери дона сурмоқда:

  1. Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон)

  2. Фабиано Каруана (АҚШ)

  3. Прагнанандҳаа Рамешбабу (Ҳиндистон)

  4. Уэсли Со (АҚШ)

  5. Левон Аронян (АҚШ)

  6. Аниш Гири (Нидерландия)

  7. Венсан Кеймер (Германия)

  8. Максим Вашье-Лаграв (Франция)

  9. Йорден ван Форест (Нидерландия)

  10. Сэм Севьян (АҚШ)

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Жавоҳир СиндаровСент-ЛуисФабиано КаруанаРамешбабу ПрагнанандхаСинкифилд Кап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқаришдан нима учун бош тортганини айтдиАрне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқаришдан нима учун бош тортганини айтдиБугун, 12:51Бавария Гарри Кейнга ўринбосар сифатида Игор Тиагони нишонга олдиБавария Гарри Кейнга ўринбосар сифатида Игор Тиагони нишонга олдиБугун, 12:15Ливерпул мухлислари Jeff Bezosнинг клубга инвестициясидан хавотирдаЛиверпул мухлислари Jeff Bezosнинг клубга инвестициясидан хавотирдаБугун, 12:14Арсенал ўз тарбияланувчисини рақибларга таклиф қилдиАрсенал ўз тарбияланувчисини рақибларга таклиф қилдиБугун, 11:30Гиннес китобида янги сенсация: футболчи оламшумул рекордга қандай эришди?Гиннес китобида янги сенсация: футболчи оламшумул рекордга қандай эришди?Бугун, 11:29Энсо Мареска Эрлинг Холанд қоидаси ва Манчестер Сити ҳақида гапирдиЭнсо Мареска Эрлинг Холанд қоидаси ва Манчестер Сити ҳақида гапирдиБугун, 11:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади