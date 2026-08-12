Синдаров илк мағлубиятни қабул қилди: Турнир жадвалидаги ҳолат қандай?
Жавоҳир Синдаров Синқуефиелд Куп 2026 турнирининг 2-турида қора доналарда Ramешбабу Праггнанандҳага ютқазди. Шу мағлубиятдан сўнг у 0,5 очко билан қўшимча кўрсаткичлар бўйича 7-ўринни эгаллаб турибди. 3-турда Синдаров оқ доналарда Максим Ваше-Лагравга қарши ўйнайди ва баҳс Ўзбекистон вақти билан соат 22:00 да бошланади.
АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида шахмат бўйича дунёнинг энг нуфузли мусобақаларидан бири — Grand Chess Tour сериясининг ҳал қилувчи босқичи ҳисобланган Sinquefield Cup 2026 турнири давом этмоқда. Жаҳоннинг етакчи гроссмейстерлари жам бўлган ушбу мусобақа классик шахмат йўналишида 9 турдан иборат айланма тизимда ўтказилмоқда.
Драматик баҳс: Праггнанандҳага қарши кечган муросасиз ўйин
Турнирнинг илк турида америкалик тажрибали гроссмейстер Левон Аронян билан оқ доналарда ўйнаб, дуранг қайд этган ўзбекистонлик иқтидор эгаси Жавоҳир Синдаров 2-турда ҳам мураккаб синовга дуч келди.
Ушбу турда Синдаров қора доналарда сўнгги пайтлардаги асосий ва принципиал рақибига айланиб бораётган ҳиндистонлик Рамешбабу Праггнанандҳага қарши баҳс олиб борди. Тенг ва дурангга қараб кетаётган ўта драматик ва кескин кечган партида сўнгги паллада Праггнанандҳа имкониятни ўз томонига оғдириб олди ва ғалабани расмийлаштирди.
2-турда, шунингдек, яна учта партида ғалаба қайд этилди. Фақатгина бир учрашувда муроса кўчаси танланди — нидерландиялик Аниш Гири ва америкалик Фабиано Каруана очколарни тенг бўлишиб олишди.
3-тур олдидан турнир жадвали ва Синдаровнинг навбатдаги рақиби
Бугун бўлиб ўтадиган 3-турда Жавоҳир Синдаров оқ доналарда Франциянинг етакчи шахматчиларидан бири — Максим Вашье-Лагравга қарши баҳс олиб боради. Турнирнинг барча учрашувлари Ўзбекистон вақти билан соат 22:00 да бошланади.
2-турдан сўнг турнир жадвалидаги ҳолат:
1-5-ўринлар: Фабиано Каруана, Уэсли Со, Рамешбабу Праггнанандҳа, Левон Аронян ва Максим Вашье-Лаграв (барчасида 1,5 очкодан);
6-ўрин: Аниш Гири (1 очко);
7-ўрин: Жавоҳир Синдаров (0,5 очко, қўшимча кўрсаткичлар бўйича);
Сўнгги ўринлар: Йорден ван Форест (0 очко, иккала турда ҳам мағлубиятга учради).
Sinquefield Cup 2026 тўлиқ иштирокчилар таркиби:
Мусобақада дунёнинг энг кучли 10 нафар гроссмейстери дона сурмоқда:
Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон)
Фабиано Каруана (АҚШ)
Прагнанандҳаа Рамешбабу (Ҳиндистон)
Уэсли Со (АҚШ)
Левон Аронян (АҚШ)
Аниш Гири (Нидерландия)
Венсан Кеймер (Германия)
Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Йорден ван Форест (Нидерландия)
Сэм Севьян (АҚШ)
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…