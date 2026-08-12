АҚШ ва яна 38 давлат ракеталар учирилиши ҳақида олдиндан огоҳлантиришни талаб қилди

·34·Техно
АҚШ ва яна 38 давлат ракеталар учирилиши ҳақида олдиндан огоҳлантиришни талаб қилди
Қисқача

АҚШ, Жанубий Корея, Япония ва яна 38 давлат қитъалараро баллистик ракеталар, сув ости кемаларидан учириладиган баллистик ракеталар ҳамда ракета-ташувчилар синовлари ҳақида парвоздан камида 24 соат олдин хабар беришни талаб қилди. Bildиришномаларда ракета класси, тахминий учиш вақти, старт раёни, парвоз йўналиши ҳамда қулаш ёки сувга тушиш ҳудудлари кўрсатилиши керак.

АҚШ, Жанубий Корея, Япония ва бошқа 38 давлат дунё мамлакатларини қитъалараро баллистик ракеталар, сув ости кемаларидан учириладиган баллистик ракеталар ҳамда ракета-ташувчиларнинг синовлари ҳақида олдиндан хабардор қилишга чақирди. Янги қўшма баёнотда бундай билдиришномалар парвоздан камида 24 соат олдин, хусусан, ядро қуролига эга давлатлар томонидан юборилиши шартлиги қатъий талаб қилинган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу халқаро ташаббус Хитой томонидан Тинч океанининг очиқ сувларига баллистик ракета кутилмаганда учирилганидан сўнг эълон қилинди. Гарчи расмий ҳужжатда Пекин тўғридан-тўғри тилга олинмаган бўлса-да, айнан шу кутилмаган синовлар халқаро ҳамжамиятда жиддий хавотир ва танқидларни келтириб чиқарган эди.

Хавфсизлик чоралари ва шаффофлик

Ташаббуз муаллифларининг фикрича, ядро каллакларини таши оладиган ракеталарни етарли даражада огоҳлантиришсиз синовдан ўтказиш катта хавф туғдиради. Бу ҳолат синов зоналари яқинида жойлашган давлатлар хавфсизлигига таҳдид солиб, халқаро миқёсдаги хавотирларни кучайтиради.

Иштирокчи мамлакатлар тақдим этилиши лозим бўлган маълумотлар рўйхатини ҳам белгилаб берди. Унга кўра, билдиришномада қуйидагилар акс этиши шарт:

  • Учирилаётган баллистик ракета ёки ракета-ташувчининг класси
  • Тахминий учиш вақт оралиғи
  • Старт райони ва парвоз йўналиши
  • Авиация ва денгиз хизматлари учун қулаш ёки сувга тушиш ҳудудлари ҳақидаги маълумотлар
Охирги банд ҳаво ва денгиз ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш, кутилмаган кўнгилсизликларнинг олдини олишда муҳим ўрин тутади.

Ишончни мустаҳкамкаш механизмлари

Баёнотда таъкидланишича, мунтазам ва шаффоф ахборот алмашинуви давлатларнинг ҳарбий дастурлари ёки тезкор имкониятларини чекламайди. Аксинча, бу вазиятни нотўғри баҳолаш хавфини камайтириб, мамлакатлар ўртасидаги ўзаро ишончни мустаҳкамлайди.

Ҳозирги кунда бундай вазифаларни бажарувчи асосий механизмлардан бири Баллистик ракеталарнинг тарқалишига қарши Гаага кодекси бўлиб, унга 145 та давлат аъзо ҳисобланади. Янги ташаббуз муаллифлари барча дахлдор мамлакатларни ушбу халқаро келишувларга қўшилишга ва ракета учиришлари ҳақида олдиндан хабар бериш тартибига риоя қилишга чақирди.

Ракета синовлариХалқаро хавфсизликАҚШЯдро қуролиСиёсат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

GeForce RTX 5090 нархи ошиб, расмий қийматидан 135 фоизга қимматлашдиGeForce RTX 5090 нархи ошиб, расмий қийматидан 135 фоизга қимматлашдиБугун, 12:59Стирлинг двигателида ишлайдиган ноёб стеампунк компьютер яратилдиСтирлинг двигателида ишлайдиган ноёб стеампунк компьютер яратилдиБугун, 12:30Redmi K100 Pro Max флагмани улкан батарея ва кучли процессор билан тақдим этилдиRedmi K100 Pro Max флагмани улкан батарея ва кучли процессор билан тақдим этилдиБугун, 10:54Ҳиндистоннинг Юлу стартсапи электр велосипедлар паркини кенгайтириш учун 93 миллион доллар маблағ жалб қилдиҲиндистоннинг Юлу стартсапи электр велосипедлар паркини кенгайтириш учун 93 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 09:59Wildberries омборларига қилинган ҳужумлардан сўнг реклама фаоллиги кескин пасайдиWildberries омборларига қилинган ҳужумлардан сўнг реклама фаоллиги кескин пасайдиБугун, 09:51Яндекс Пей иловаси App Storeдан ўчириб ташландиЯндекс Пей иловаси App Storeдан ўчириб ташландиБугун, 09:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди