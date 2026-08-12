АҚШ ва яна 38 давлат ракеталар учирилиши ҳақида олдиндан огоҳлантиришни талаб қилди
АҚШ, Жанубий Корея, Япония ва яна 38 давлат қитъалараро баллистик ракеталар, сув ости кемаларидан учириладиган баллистик ракеталар ҳамда ракета-ташувчилар синовлари ҳақида парвоздан камида 24 соат олдин хабар беришни талаб қилди. Bildиришномаларда ракета класси, тахминий учиш вақти, старт раёни, парвоз йўналиши ҳамда қулаш ёки сувга тушиш ҳудудлари кўрсатилиши керак.
АҚШ, Жанубий Корея, Япония ва бошқа 38 давлат дунё мамлакатларини қитъалараро баллистик ракеталар, сув ости кемаларидан учириладиган баллистик ракеталар ҳамда ракета-ташувчиларнинг синовлари ҳақида олдиндан хабардор қилишга чақирди. Янги қўшма баёнотда бундай билдиришномалар парвоздан камида 24 соат олдин, хусусан, ядро қуролига эга давлатлар томонидан юборилиши шартлиги қатъий талаб қилинган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу халқаро ташаббус Хитой томонидан Тинч океанининг очиқ сувларига баллистик ракета кутилмаганда учирилганидан сўнг эълон қилинди. Гарчи расмий ҳужжатда Пекин тўғридан-тўғри тилга олинмаган бўлса-да, айнан шу кутилмаган синовлар халқаро ҳамжамиятда жиддий хавотир ва танқидларни келтириб чиқарган эди.
Хавфсизлик чоралари ва шаффофликТашаббуз муаллифларининг фикрича, ядро каллакларини таши оладиган ракеталарни етарли даражада огоҳлантиришсиз синовдан ўтказиш катта хавф туғдиради. Бу ҳолат синов зоналари яқинида жойлашган давлатлар хавфсизлигига таҳдид солиб, халқаро миқёсдаги хавотирларни кучайтиради.
Иштирокчи мамлакатлар тақдим этилиши лозим бўлган маълумотлар рўйхатини ҳам белгилаб берди. Унга кўра, билдиришномада қуйидагилар акс этиши шарт:
- Учирилаётган баллистик ракета ёки ракета-ташувчининг класси
- Тахминий учиш вақт оралиғи
- Старт райони ва парвоз йўналиши
- Авиация ва денгиз хизматлари учун қулаш ёки сувга тушиш ҳудудлари ҳақидаги маълумотлар
Ишончни мустаҳкамкаш механизмлариБаёнотда таъкидланишича, мунтазам ва шаффоф ахборот алмашинуви давлатларнинг ҳарбий дастурлари ёки тезкор имкониятларини чекламайди. Аксинча, бу вазиятни нотўғри баҳолаш хавфини камайтириб, мамлакатлар ўртасидаги ўзаро ишончни мустаҳкамлайди.
Ҳозирги кунда бундай вазифаларни бажарувчи асосий механизмлардан бири Баллистик ракеталарнинг тарқалишига қарши Гаага кодекси бўлиб, унга 145 та давлат аъзо ҳисобланади. Янги ташаббуз муаллифлари барча дахлдор мамлакатларни ушбу халқаро келишувларга қўшилишга ва ракета учиришлари ҳақида олдиндан хабар бериш тартибига риоя қилишга чақирди.
…