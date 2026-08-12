Ливерпул мухлислари Jeff Bezosнинг клубга инвестициясидан хавотирда
Спирит оф Шанклй Jeff Bezos бошчилигидаги консорсиум Ливерпул аксияларининг тахминан 30 фоизини сотиб олиши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар юзасидан клуб раҳбариятидан зудлик билан тушунтириш талаб қилди. Мухлислар бундай битим жамоа бошқаруви, футбол операциялари ва Анфиелддаги анъанавий қадриятларга таъсир кўрсатишидан хавотирда.
Ливерпул жамоасининг нуфузли мухлислар уюшмаси Спирит оф Шанклй (СоС) клуб раҳбариятига расмий мурожаат йўллаб, Amazon асосчиси Jeff Bezos бошчилигидаги консорциумнинг эҳтимолий хариди юзасидан зудлик билан тушунтириш беришни талаб қилди. ESPN хабарига кўра, мухлислар мазкур битим инглиз клубининг келажакдаги бошқаруви ва футбол операцияларига қандай таъсир кўрсатишидан жиддий хавотир билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги пайтларда дунёдаги энг бадавлат кишилардан бири бўлган Jeff Bezos ҳамкорлигидаги гуруҳ Ливерпул акцияларининг сезиларли қисмини, тахминан 30 фоизини сотиб олишга яқин тургани ҳақида хабарлар тарқалди. Ушбу эҳтимолий битим клуб атрофида катта муҳокамаларга сабаб бўлиб, мухлислар жамоанинг асосий қадриятларини сақлаб қолиш ҳар қандай тижорий манфаатлардан устун туриши кераклигини таъкидламоқда.
Мухлислар уюшмасининг талаблари ва хавотирлариСпирит оф Шанклй ташкилоти баёнотида таъкидланишича, Фенвай Sportс Груп (ФСГ) эгалик қил даврида юзага келган воқеалар фонида клубнинг кимга тегишли эканлиги ва уни қандай бошқарилиши жамоа учун ўта муҳим аҳамият касб этади. Мухлислар бошқа клубларда кузатилган шунга ўхшаш инвестиция битимлари футбол операцияларида кескин ўзгаришларга олиб келгани ва бу ҳолат Ливерпулда такрорланишидан чўчимоқда.
Маълумотларга кўра, Jeff Bezosнинг шахсий бойлиги 210 миллиард фунт стерлингга баҳоланмоқда ва у илгари Те Вашингтон Пост газетаси ҳамда Blue Origin компаниясига эгалик қилганига қарамай, профессионал спорт жамоаларига инвестиция киритиш борасида тажрибага эга эмас. Шунга қарамасдан, у тузаётган нуфузли инвесторлар гуруҳига Facebook асосчиларидан бири Эдуардо Саверин ҳам киргани хабар қилинган.
Консорциум таркиби ва келажакдаги режаларМазкур сармоядорлар гуруҳига ҳиндистонлик миллиардер Лакшми Митталнинг куёви Амит Бҳатиа раҳбарлик қилмоқда. Таъкидлаш жоизки, ушбу консорциум аъзолари орасида фақатгина Амит Бҳатиа спорт бизнесида тажрибага эга бўлиб, у яқинда Қуеенс Парк Rangers клубидаги 18 йиллик фаолиятидан сўнг ҳаммуаллифлик ва директорлик лавозимини тарк этган эди.
Ҳозирги вақтда Спирит оф Шанклй вакиллари клуб расмийлари билан шошилинч учрашув ўтказишни талаб қилмоқда. Мухлислар уюшмаси бўлажак инвестициялар Анфиелддаги анъанавий қадриятлар ва спорт тамойилларига путур етказмаслигини кафолатловчи аниқ жавобларни олишни истамоқда.
…