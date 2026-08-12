Ливерпул мухлислари Jeff Bezosнинг клубга инвестициясидан хавотирда

·32·Спорт
Ливерпул мухлислари Jeff Bezosнинг клубга инвестициясидан хавотирда
Қисқача

Спирит оф Шанклй Jeff Bezos бошчилигидаги консорсиум Ливерпул аксияларининг тахминан 30 фоизини сотиб олиши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар юзасидан клуб раҳбариятидан зудлик билан тушунтириш талаб қилди. Мухлислар бундай битим жамоа бошқаруви, футбол операциялари ва Анфиелддаги анъанавий қадриятларга таъсир кўрсатишидан хавотирда.

Ливерпул жамоасининг нуфузли мухлислар уюшмаси Спирит оф Шанклй (СоС) клуб раҳбариятига расмий мурожаат йўллаб, Amazon асосчиси Jeff Bezos бошчилигидаги консорциумнинг эҳтимолий хариди юзасидан зудлик билан тушунтириш беришни талаб қилди. ESPN хабарига кўра, мухлислар мазкур битим инглиз клубининг келажакдаги бошқаруви ва футбол операцияларига қандай таъсир кўрсатишидан жиддий хавотир билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги пайтларда дунёдаги энг бадавлат кишилардан бири бўлган Jeff Bezos ҳамкорлигидаги гуруҳ Ливерпул акцияларининг сезиларли қисмини, тахминан 30 фоизини сотиб олишга яқин тургани ҳақида хабарлар тарқалди. Ушбу эҳтимолий битим клуб атрофида катта муҳокамаларга сабаб бўлиб, мухлислар жамоанинг асосий қадриятларини сақлаб қолиш ҳар қандай тижорий манфаатлардан устун туриши кераклигини таъкидламоқда.

Мухлислар уюшмасининг талаблари ва хавотирлари

Спирит оф Шанклй ташкилоти баёнотида таъкидланишича, Фенвай Sportс Груп (ФСГ) эгалик қил даврида юзага келган воқеалар фонида клубнинг кимга тегишли эканлиги ва уни қандай бошқарилиши жамоа учун ўта муҳим аҳамият касб этади. Мухлислар бошқа клубларда кузатилган шунга ўхшаш инвестиция битимлари футбол операцияларида кескин ўзгаришларга олиб келгани ва бу ҳолат Ливерпулда такрорланишидан чўчимоқда.

Маълумотларга кўра, Jeff Bezosнинг шахсий бойлиги 210 миллиард фунт стерлингга баҳоланмоқда ва у илгари Те Вашингтон Пост газетаси ҳамда Blue Origin компаниясига эгалик қилганига қарамай, профессионал спорт жамоаларига инвестиция киритиш борасида тажрибага эга эмас. Шунга қарамасдан, у тузаётган нуфузли инвесторлар гуруҳига Facebook асосчиларидан бири Эдуардо Саверин ҳам киргани хабар қилинган.

Консорциум таркиби ва келажакдаги режалар

Мазкур сармоядорлар гуруҳига ҳиндистонлик миллиардер Лакшми Митталнинг куёви Амит Бҳатиа раҳбарлик қилмоқда. Таъкидлаш жоизки, ушбу консорциум аъзолари орасида фақатгина Амит Бҳатиа спорт бизнесида тажрибага эга бўлиб, у яқинда Қуеенс Парк Rangers клубидаги 18 йиллик фаолиятидан сўнг ҳаммуаллифлик ва директорлик лавозимини тарк этган эди.

Ҳозирги вақтда Спирит оф Шанклй вакиллари клуб расмийлари билан шошилинч учрашув ўтказишни талаб қилмоқда. Мухлислар уюшмаси бўлажак инвестициялар Анфиелддаги анъанавий қадриятлар ва спорт тамойилларига путур етказмаслигини кафолатловчи аниқ жавобларни олишни истамоқда.

ЛиверпулJeff BezosСпирит оф ШанклйАнглия Премер-лигасифутбол трансферлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария Гарри Кейнга ўринбосар сифатида Игор Тиагони нишонга олдиБавария Гарри Кейнга ўринбосар сифатида Игор Тиагони нишонга олдиБугун, 12:15Синдаров илк мағлубиятни қабул қилди: Турнир жадвалидаги ҳолат қандай?Синдаров илк мағлубиятни қабул қилди: Турнир жадвалидаги ҳолат қандай?Бугун, 12:07Арсенал ўз тарбияланувчисини рақибларга таклиф қилдиАрсенал ўз тарбияланувчисини рақибларга таклиф қилдиБугун, 11:30Гиннес китобида янги сенсация: футболчи оламшумул рекордга қандай эришди?Гиннес китобида янги сенсация: футболчи оламшумул рекордга қандай эришди?Бугун, 11:29Энсо Мареска Эрлинг Холанд қоидаси ва Манчестер Сити ҳақида гапирдиЭнсо Мареска Эрлинг Холанд қоидаси ва Манчестер Сити ҳақида гапирдиБугун, 11:18Барселона ҳужумчиси оғир жароҳат туфайли трансферини бой бердиБарселона ҳужумчиси оғир жароҳат туфайли трансферини бой бердиБугун, 11:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади