Олмаотада мўъжиза: 9-қаватдан қулаган аёл бир ҳафтада оёққа турди
Олмаотада 9-қаватдан қулаган аёл бош мия, кўкрак қафаси, тос, сон ва елка суяклари жароҳатлари билан шифохонага комада ҳамда травматик шок ҳолатида олиб келинган. Шифокорлар унга бир неча марта, жумладан оёқ-қўллари ва тос суяклари бўйича жарроҳлик амалиётларини ўтказган. Бемор шифохонага ётқизилганидан етти кун ўтиб аста-секин оёққа турғизилган, яна уч кундан сўнг қониқарли ҳолатда чиқарилган.
Олмаота шаҳар Жамоат саломатлиги бошқармаси маълум қилишича, 9-қаватдан қулаган аёл шифохонага оғир ва бир неча турдаги жароҳатлар билан олиб келинган.
Унда бош мия жароҳати, кўкрак қафаси шикастланиши, қовурғаларнинг кўплаб синиши, пневмоторакс ва гемоторакс, шунингдек, тос суяклари, сон ва елка суяги синиши аниқланган.
Бемор шифохонага олиб келинганида комада ва травматик шок ҳолатида бўлган. Шифокорлар унинг аҳволини ўта оғир деб баҳолаган. Шифохонага етказилишидан аввал тез ёрдам ходимлари беморни интубация қилиб, шокка қарши даволаш чораларини бошлаган.
Касалхонада аёлга зудлик билан зарур тиббий ёрдам кўрсатилган. Уни даволашга анестезиолог-реаниматологлар, травматологлар, нейрохирурглар, жарроҳлар, терапевтлар, кардиологлар, шунингдек, психолог ва психиатрлар жалб қилинган.
Шифокорларнинг таъкидлашича, беморга бир неча марта жарроҳлик амалиёти ўтказилган. Дастлаб юқори ва пастки оёқ-қўлларидаги жароҳатлар бўйича бир вақтнинг ўзида жарроҳлик амалиёти бажарилган. Орадан икки кун ўтиб эса тос суякларида операция ўтказилган.
Энг эътиборлиси, шифохонага ётқизилганидан етти кун ўтиб беморни аста-секин оёққа турғизиш бошланган. Яна уч кундан сўнг эса у қониқарли ҳолатда шифохонадан чиқарилган.
Эндиликда аёл амбулатор шароитда даволанишни давом эттиради ва реабилитация курсидан ўтади.
…