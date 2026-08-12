Олмаотада мўъжиза: 9-қаватдан қулаган аёл бир ҳафтада оёққа турди

·45·Дунё
Олмаотада мўъжиза: 9-қаватдан қулаган аёл бир ҳафтада оёққа турди
Қисқача

Олмаотада 9-қаватдан қулаган аёл бош мия, кўкрак қафаси, тос, сон ва елка суяклари жароҳатлари билан шифохонага комада ҳамда травматик шок ҳолатида олиб келинган. Шифокорлар унга бир неча марта, жумладан оёқ-қўллари ва тос суяклари бўйича жарроҳлик амалиётларини ўтказган. Бемор шифохонага ётқизилганидан етти кун ўтиб аста-секин оёққа турғизилган, яна уч кундан сўнг қониқарли ҳолатда чиқарилган.

Олмаота шаҳар Жамоат саломатлиги бошқармаси маълум қилишича, 9-қаватдан қулаган аёл шифохонага оғир ва бир неча турдаги жароҳатлар билан олиб келинган.

Унда бош мия жароҳати, кўкрак қафаси шикастланиши, қовурғаларнинг кўплаб синиши, пневмоторакс ва гемоторакс, шунингдек, тос суяклари, сон ва елка суяги синиши аниқланган.

Бемор шифохонага олиб келинганида комада ва травматик шок ҳолатида бўлган. Шифокорлар унинг аҳволини ўта оғир деб баҳолаган. Шифохонага етказилишидан аввал тез ёрдам ходимлари беморни интубация қилиб, шокка қарши даволаш чораларини бошлаган.

Касалхонада аёлга зудлик билан зарур тиббий ёрдам кўрсатилган. Уни даволашга анестезиолог-реаниматологлар, травматологлар, нейрохирурглар, жарроҳлар, терапевтлар, кардиологлар, шунингдек, психолог ва психиатрлар жалб қилинган.

Шифокорларнинг таъкидлашича, беморга бир неча марта жарроҳлик амалиёти ўтказилган. Дастлаб юқори ва пастки оёқ-қўлларидаги жароҳатлар бўйича бир вақтнинг ўзида жарроҳлик амалиёти бажарилган. Орадан икки кун ўтиб эса тос суякларида операция ўтказилган.

Энг эътиборлиси, шифохонага ётқизилганидан етти кун ўтиб беморни аста-секин оёққа турғизиш бошланган. Яна уч кундан сўнг эса у қониқарли ҳолатда шифохонадан чиқарилган.

Эндиликда аёл амбулатор шароитда даволанишни давом эттиради ва реабилитация курсидан ўтади.

Олмаота
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиҚозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиБугун, 12:53Ёнғин чиққан уйда икки бола қамалиб қолдиЁнғин чиққан уйда икки бола қамалиб қолдиБугун, 12:41Суд биноларида ақлли кўзойнаклардан фойдаланиш тақиқландиСуд биноларида ақлли кўзойнаклардан фойдаланиш тақиқландиБугун, 12:26Гвардиола ва Моуриньюнинг азалий адовати: Netflix сериалининг парда ортидаги сирлариГвардиола ва Моуриньюнинг азалий адовати: Netflix сериалининг парда ортидаги сирлариБугун, 12:15Сувда сузаётган аёлга улкан аллигатор ҳужум қилдиСувда сузаётган аёлга улкан аллигатор ҳужум қилдиБугун, 12:11Улкан кит оилавий қайиққа урилиб, чўктириб юбордиУлкан кит оилавий қайиққа урилиб, чўктириб юбордиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди