Ёнғин чиққан уйда икки бола қамалиб қолди

·32·Дунё
Ёнғин чиққан уйда икки бола қамалиб қолди
Қисқача

Қозоғистоннинг Шимолий Қозоғистон вилояти Мағжан Жумабоев туманидаги Возвишенка қишлоғида хусусий уйда ёнғин чиқиб, ичкарида 2021 ва 2023 йилларда туғилган икки бола қамалиб қолган. Уй эшиги ташқаридан ёпиб қўйилган бўлса-да, қутқарувчилар болаларни хавфсиз жойга олиб чиқиб, газ баллонини ҳам уйдан чиқаришган. Ёнғин дастлабки босқичидаёқ бартараф этилган, ҳодисада ҳеч ким жабрланмаган.

Қозоғистоннинг Шимолий Қозоғистон вилояти Мағжан Жумабоев туманидаги Возвишенка қишлоғида хусусий уйда ёнғин содир бўлди. Дастлабки маълумотларга кўра, уйнинг омборхонасида шахсий буюмлар ёниб кетган.

Қозоғистон Фавқулодда вазиятлар вазирлиги матбуот хизматининг маълум қилишича, ёнғин ҳақида 112 рақамига хабар келиб тушган. Аниқлаштирилган маълумотларга кўра, ёнғин вақтида уй ичида 2021 ва 2023 йилларда туғилган икки нафар ёш бола бўлган.

Энг хавотирли жиҳати, уйнинг кириш эшиги ташқаридан ёпиб қўйилган бўлиб, бу болалар ҳаётига жиддий хавф туғдирган.

Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ходимлари воқеа жойига тезкор етиб келиб, ёнғинни ўчиришга киришган. Қутқарувчилар уй ичидан болаларни топиб, уларни хавфсиз жойга олиб чиқишган.

Шунингдек, қутқарувчилар уйдан газ баллонини ҳам олиб чиққан. Бу эса ёнғин оқибатида баллон портлаши ва вазият янада оғирлашишининг олдини олган.

Ёнғин дастлабки босқичидаёқ бартараф этилган. Ҳодиса оқибатида ҳеч ким жабрланмаган. Ёнғин келиб чиқишига нима сабаб бўлгани ҳозирча номаълум бўлиб, ҳолат юзасидан текширув олиб борилмоқда.

ҚозоғистонВозвышенкаМағжан Жұмабаев ауданы
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиҚозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиБугун, 12:53Суд биноларида ақлли кўзойнаклардан фойдаланиш тақиқландиСуд биноларида ақлли кўзойнаклардан фойдаланиш тақиқландиБугун, 12:26Гвардиола ва Моуриньюнинг азалий адовати: Netflix сериалининг парда ортидаги сирлариГвардиола ва Моуриньюнинг азалий адовати: Netflix сериалининг парда ортидаги сирлариБугун, 12:15Сувда сузаётган аёлга улкан аллигатор ҳужум қилдиСувда сузаётган аёлга улкан аллигатор ҳужум қилдиБугун, 12:11Олмаотада мўъжиза: 9-қаватдан қулаган аёл бир ҳафтада оёққа турдиОлмаотада мўъжиза: 9-қаватдан қулаган аёл бир ҳафтада оёққа турдиБугун, 12:11Улкан кит оилавий қайиққа урилиб, чўктириб юбордиУлкан кит оилавий қайиққа урилиб, чўктириб юбордиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди