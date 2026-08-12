Стирлинг двигателида ишлайдиган ноёб стеампунк компьютер яратилди
Электр тармоғи ва аккумуляторларга эҳтиёж сезмайдиган, тўлиқ автоном микрокомпютер митти Стирлинг двигатели ёрдамида ҳароратлар фарқини электр энергиясига айлантиради. Reddit тармоғидаги ПиккентКоде лақабли фойдаланувчи қурилмани қарийб бир ойда яратиб, уни ёғоч корпус, ESP32 C3 микроконтроллери, 128 х 64 пикселлар аниқлигидаги 2,42 дюймли монохром OLED-дисплей ва 16 та тугмадан иборат клавиатура билан жиҳозлаган.
Электр тармоғи ва аккумуляторларга мутлақо эҳтиёж сезмайдиган, тўлиқ автоном тарзда ишловчи ўзига хос микрокомпьютер яратилди. ixbt.com маълумотига кўра, Reddit тармоғининг ПиккентКоде лақабли фойдаланувчиси дизайни ҳамда ишлаш принципи жиҳатидан чинакам муҳандислик мўъжизасига айланган стеампунк услубидаги ноёб қурилмани йиғишга муваффақ бўлган. Ушбу лойиҳа нафақат техник ижодкорлик намунаси, балки муқобил энергия манбаларидан фойдаланишнинг қизиқарли намунасидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур ғайриоддий қурилманинг асосини ҳароратлар фарқини механик ҳаракатга, сўнгра генератор ёрдамида электр энергиясига айлантириб берувчи митти Стирлинг двигатели ташкил этади. Лойиҳа муаллифининг таъкидлашича, ушбу ноёб компьютерни лойиҳалаштириш ва йиғиш учун қарийб бир ой вақт сарфланган. Барча ишлар дастлаб Блендер дастурида моделлаштиришдан бошланиб, якунда ёғочдан тайёрланган пухта корпусга уланган.
Стйле стеампунк ва муҳандислик ечимлариҚурилманинг ташқи кўриниши ҳам алоҳида эътиборга лойиқ. Ёғоч корпуснинг ён панелларига Роберт Стирлинг портрети ҳамда унинг 1816 йилда яратилган оригинал двигатели схемаси лазер ёрдамида нафис қилиб ўйиб туширилган. Шунингдек, электроника қисмлари ва клавишлар 3D-принтерда чоп этилган бўлса, дизайнга ўзига хос кўрк бериб турувчи декоратив найчалар эски душ шлангидан ясалган.
Қурилма ички қисмининг техник жиҳозланиши ҳам ихчамлиги билан ажралиб туради. Унинг бошқаруви ESP32 C3 микроконтроллерига таянади. Шунингдек, компьютер 128 х 64 пикселлар аниқлигига эга 2,42 дюймли монохром OLED-дисплей ҳамда 16 та тугмадан иборат клавиатура билан жиҳозланган. Генератор ишлаб чиқараётган кучланиш конденсаторлар ёрдамида барқарорлаштирилиб, жараён аналог вольтметр орқали назорат қилиб борилади.
Энергия тақчиллиги ва имкониятларЛойиҳани амалга оширишдаги энг асосий қийинчилик Стирлинг двигателининг ўта паст қувватга эгалиги бўлган. Манбага кўра, двигател атиги 150 мВт қувват ишлаб чиқаради. Шу сабабли муаллиф энергия тежамкорлигини таъминлаш учун бир қатор чекловларга боришга мажбур бўлган:
- Wi-Fi ва Bluetooth модуллари тўлиқ ўчирилган
- Экран ёрқинлиги сезиларли даражада пасайтирилган
- ESP32 процессорининг частотаси иш жараёнида 80 MHz гача, кутиш режимида эса 10 MHz гача чекланган
…