Стирлинг двигателида ишлайдиган ноёб стеампунк компьютер яратилди

·21·Техно
Стирлинг двигателида ишлайдиган ноёб стеампунк компьютер яратилди
Қисқача

Электр тармоғи ва аккумуляторларга эҳтиёж сезмайдиган, тўлиқ автоном микрокомпютер митти Стирлинг двигатели ёрдамида ҳароратлар фарқини электр энергиясига айлантиради. Reddit тармоғидаги ПиккентКоде лақабли фойдаланувчи қурилмани қарийб бир ойда яратиб, уни ёғоч корпус, ESP32 C3 микроконтроллери, 128 х 64 пикселлар аниқлигидаги 2,42 дюймли монохром OLED-дисплей ва 16 та тугмадан иборат клавиатура билан жиҳозлаган.

Электр тармоғи ва аккумуляторларга мутлақо эҳтиёж сезмайдиган, тўлиқ автоном тарзда ишловчи ўзига хос микрокомпьютер яратилди. ixbt.com маълумотига кўра, Reddit тармоғининг ПиккентКоде лақабли фойдаланувчиси дизайни ҳамда ишлаш принципи жиҳатидан чинакам муҳандислик мўъжизасига айланган стеампунк услубидаги ноёб қурилмани йиғишга муваффақ бўлган. Ушбу лойиҳа нафақат техник ижодкорлик намунаси, балки муқобил энергия манбаларидан фойдаланишнинг қизиқарли намунасидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур ғайриоддий қурилманинг асосини ҳароратлар фарқини механик ҳаракатга, сўнгра генератор ёрдамида электр энергиясига айлантириб берувчи митти Стирлинг двигатели ташкил этади. Лойиҳа муаллифининг таъкидлашича, ушбу ноёб компьютерни лойиҳалаштириш ва йиғиш учун қарийб бир ой вақт сарфланган. Барча ишлар дастлаб Блендер дастурида моделлаштиришдан бошланиб, якунда ёғочдан тайёрланган пухта корпусга уланган.

Стйле стеампунк ва муҳандислик ечимлари

Қурилманинг ташқи кўриниши ҳам алоҳида эътиборга лойиқ. Ёғоч корпуснинг ён панелларига Роберт Стирлинг портрети ҳамда унинг 1816 йилда яратилган оригинал двигатели схемаси лазер ёрдамида нафис қилиб ўйиб туширилган. Шунингдек, электроника қисмлари ва клавишлар 3D-принтерда чоп этилган бўлса, дизайнга ўзига хос кўрк бериб турувчи декоратив найчалар эски душ шлангидан ясалган.

Қурилма ички қисмининг техник жиҳозланиши ҳам ихчамлиги билан ажралиб туради. Унинг бошқаруви ESP32 C3 микроконтроллерига таянади. Шунингдек, компьютер 128 х 64 пикселлар аниқлигига эга 2,42 дюймли монохром OLED-дисплей ҳамда 16 та тугмадан иборат клавиатура билан жиҳозланган. Генератор ишлаб чиқараётган кучланиш конденсаторлар ёрдамида барқарорлаштирилиб, жараён аналог вольтметр орқали назорат қилиб борилади.

Энергия тақчиллиги ва имкониятлар

Лойиҳани амалга оширишдаги энг асосий қийинчилик Стирлинг двигателининг ўта паст қувватга эгалиги бўлган. Манбага кўра, двигател атиги 150 мВт қувват ишлаб чиқаради. Шу сабабли муаллиф энергия тежамкорлигини таъминлаш учун бир қатор чекловларга боришга мажбур бўлган:

  • Wi-Fi ва Bluetooth модуллари тўлиқ ўчирилган
  • Экран ёрқинлиги сезиларли даражада пасайтирилган
  • ESP32 процессорининг частотаси иш жараёнида 80 MHz гача, кутиш режимида эса 10 MHz гача чекланган
Барча қатъий чекловларга қарамамай, митти компьютер тўлиқ ишлайдиган ҳолатда. Унда Тетрис, Снаке ва Понг каби ўйинларни ишга туширувчи ЧИП-8 виртуал машинаси муваффақиятли ишламоқда. Бунинг устига, қурилмада фойдаланувчига ўз дастурларини киритиш ва уларни бевосита ушбу ғайриоддий гаджетда бажариш имконини берувчи махсус код муҳаррири ҳам назарда тутилган.

Стирлинг двигателиСтеампунк компьютерESP32Технология янгиликлариМиниатюра компьютер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

GeForce RTX 5090 нархи ошиб, расмий қийматидан 135 фоизга қимматлашдиGeForce RTX 5090 нархи ошиб, расмий қийматидан 135 фоизга қимматлашдиБугун, 12:59АҚШ ва яна 38 давлат ракеталар учирилиши ҳақида олдиндан огоҳлантиришни талаб қилдиАҚШ ва яна 38 давлат ракеталар учирилиши ҳақида олдиндан огоҳлантиришни талаб қилдиБугун, 11:57Redmi K100 Pro Max флагмани улкан батарея ва кучли процессор билан тақдим этилдиRedmi K100 Pro Max флагмани улкан батарея ва кучли процессор билан тақдим этилдиБугун, 10:54Ҳиндистоннинг Юлу стартсапи электр велосипедлар паркини кенгайтириш учун 93 миллион доллар маблағ жалб қилдиҲиндистоннинг Юлу стартсапи электр велосипедлар паркини кенгайтириш учун 93 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 09:59Wildberries омборларига қилинган ҳужумлардан сўнг реклама фаоллиги кескин пасайдиWildberries омборларига қилинган ҳужумлардан сўнг реклама фаоллиги кескин пасайдиБугун, 09:51Яндекс Пей иловаси App Storeдан ўчириб ташландиЯндекс Пей иловаси App Storeдан ўчириб ташландиБугун, 09:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди