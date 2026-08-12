Бавария Гарри Кейнга ўринбосар сифатида Игор Тиагони нишонга олди
Мюнхеннинг Бавария клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Брентфорд ҳужумчиси Игор Тиагони ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини ўрганмоқда. Goal.com ва италиялик журналист Николо Скиранинг маълумотига кўра, немис гранди бразилиялик футболчининг трансфери юзасидан дастлабки музокараларни бошлаб юборган. Игор Тиаго ўтган мавсумда Англия Премер-лигасининг 38 та учрашувида 22 та гол ва 1 та голли узатма муаллифи бўлган.
Мюнхеннинг Бавария клуби жамоанинг асосий ҳужумчиси Гарри Кейнга муносиб ўринбосар топиш мақсадида трансфер бозорида кутилмаган қадам ташлашга шайланмоқда. Гарчи клуб раҳбарияти ёзги трансферлар мавсумидаги асосий ишлар якунланганини маълум қилган бўлса-да, ҳужум чизиғини янада кучайтириш эҳтиёжи мюнхенликларни трансферлар ойнаси ёпилиши олдидан янги номзидларни кўриб чиқишга мажбур қилмоқда. Goal.com хабарига кўра, немис гранди Брентфорд ҳужумчиси Игор Тиагони ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини ўрганмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Италиялик таниқли журналист Николо Скиранинг маълумот қилишича, Бавария раҳбарияти бразилиялик футболчига жиддий қизиқиш билдирмоқда ва унинг трансфери юзасидан дастлабки музокараларни бошлаб юборган. Мюнхен клубида соф марказий ҳужумчи позициясида Гарри Кейнга рақобат туғдирадиган ёки унинг йўқлигида ўрнини боса оладиган табиий ўринбосарнинг йўқлиги раҳбариятни ушбу қарорга келишга ундаган.
Ҳужум чизиғидаги муаммолар ва Игор Тиагонинг имкониятлариБавария сафида бу мавсумда ҳужум чизиғини кучайтириш зарурати Николас ДжексонМюнхендаги ижара муддатидан сўнг Чельфига қайтиб кетганидан кейин янада кескинлашди. Гарри Кейн жамоанинг сўзсиз етакчиси бўлиб қолаётган бўлса-да, мавсумнинг тиғиз тақвимида бундай даражадаги футболчига сифатли захира кераклиги яққол сезилмоқда. Шу боисдан ҳам клуб трансфер сиёсатидаги дастлабки позициясини ўзгартириб, янги футболчиларни излашни давом эттирмоқда.
Игор Тиаго ўтган мавсумда Англия Премер-лигасида ишончли ўйини ва юқори натижалари билан кўпчиликнинг эътиборини қозонди. У Брентфорд сафида Премер-лиганинг 38 та учрашувида майдонга тушиб, ўз номига 22 та гол ва 1 та голли узатма ёздириб қўйди. Бразилиялик форвард ушбу кўрсаткич билан Англия чемпионатининг энг яхши тўпурарлари пойгасида фақатгина Манчестер Сити юлдузи Эрлинг Холандан кейинги иккинчи ўринни эгаллади.
Трансфердаги мураккабликлар ва Гарри Кейннинг келажагиБироқ, германиялик рекордчилар учун футболчини Гтеч Коммунитй стадионидан олиб кетиш осон кечмайди. Игор Тиагоининг Брентфорд билан амалдаги шартномаси 2031-йилнинг июнига қадар мўлжалланган бўлиб, келишувда товун пули эвазига қўйиб юбориш банди мавжуд эмаслиги хабар қилинмоқда. Бу эса инглиз клубининг ўз етакчисини қўйиб юборишни истамаслигидан далолат беради.
Мазкур трансфер ҳаракатлари Гарри Кейн ўзининг Баварижадаги мақомини янада мустаҳкамлашга ҳозирлик кўраётган бир пайтда юз бермоқда. Германиядаги фаолияти давомида ажойиб ўйин намойиш этиб келаётган Англия терма жамоаси сардори мюнхенликлар билан амалдаги битимини узайтириш бўйича музокаралар ўтказиши кутилмоқда. 33 ёшли ҳужумчининг клубда қолиш истаги Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш нияти билан боғлиқ бўлиб, у жорий таркиб бу нуфузли совринни қўлга киритишга қодир эканига ишонади.
Ўтган мавсумда фахрий ҳужумчи барча мусобақаларда 51 та ўйинда майдонга тушиб, 61 та гол уришга муваффақ бўлди. Шу тариқа, унинг Бавария сафидаги умумий голлари сони 147 та учрашувда 146 тага етди ва у жамоанинг ҳақиқий афсонасига айланди.
…