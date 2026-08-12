Бавария Гарри Кейнга ўринбосар сифатида Игор Тиагони нишонга олди

·28·Спорт
Бавария Гарри Кейнга ўринбосар сифатида Игор Тиагони нишонга олди
Қисқача

Мюнхеннинг Бавария клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Брентфорд ҳужумчиси Игор Тиагони ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини ўрганмоқда. Goal.com ва италиялик журналист Николо Скиранинг маълумотига кўра, немис гранди бразилиялик футболчининг трансфери юзасидан дастлабки музокараларни бошлаб юборган. Игор Тиаго ўтган мавсумда Англия Премер-лигасининг 38 та учрашувида 22 та гол ва 1 та голли узатма муаллифи бўлган.

Мюнхеннинг Бавария клуби жамоанинг асосий ҳужумчиси Гарри Кейнга муносиб ўринбосар топиш мақсадида трансфер бозорида кутилмаган қадам ташлашга шайланмоқда. Гарчи клуб раҳбарияти ёзги трансферлар мавсумидаги асосий ишлар якунланганини маълум қилган бўлса-да, ҳужум чизиғини янада кучайтириш эҳтиёжи мюнхенликларни трансферлар ойнаси ёпилиши олдидан янги номзидларни кўриб чиқишга мажбур қилмоқда. Goal.com хабарига кўра, немис гранди Брентфорд ҳужумчиси Игор Тиагони ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини ўрганмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Италиялик таниқли журналист Николо Скиранинг маълумот қилишича, Бавария раҳбарияти бразилиялик футболчига жиддий қизиқиш билдирмоқда ва унинг трансфери юзасидан дастлабки музокараларни бошлаб юборган. Мюнхен клубида соф марказий ҳужумчи позициясида Гарри Кейнга рақобат туғдирадиган ёки унинг йўқлигида ўрнини боса оладиган табиий ўринбосарнинг йўқлиги раҳбариятни ушбу қарорга келишга ундаган.

Ҳужум чизиғидаги муаммолар ва Игор Тиагонинг имкониятлари

Бавария сафида бу мавсумда ҳужум чизиғини кучайтириш зарурати Николас ДжексонМюнхендаги ижара муддатидан сўнг Чельфига қайтиб кетганидан кейин янада кескинлашди. Гарри Кейн жамоанинг сўзсиз етакчиси бўлиб қолаётган бўлса-да, мавсумнинг тиғиз тақвимида бундай даражадаги футболчига сифатли захира кераклиги яққол сезилмоқда. Шу боисдан ҳам клуб трансфер сиёсатидаги дастлабки позициясини ўзгартириб, янги футболчиларни излашни давом эттирмоқда.

Игор Тиаго ўтган мавсумда Англия Премер-лигасида ишончли ўйини ва юқори натижалари билан кўпчиликнинг эътиборини қозонди. У Брентфорд сафида Премер-лиганинг 38 та учрашувида майдонга тушиб, ўз номига 22 та гол ва 1 та голли узатма ёздириб қўйди. Бразилиялик форвард ушбу кўрсаткич билан Англия чемпионатининг энг яхши тўпурарлари пойгасида фақатгина Манчестер Сити юлдузи Эрлинг Холандан кейинги иккинчи ўринни эгаллади.

Трансфердаги мураккабликлар ва Гарри Кейннинг келажаги

Бироқ, германиялик рекордчилар учун футболчини Гтеч Коммунитй стадионидан олиб кетиш осон кечмайди. Игор Тиагоининг Брентфорд билан амалдаги шартномаси 2031-йилнинг июнига қадар мўлжалланган бўлиб, келишувда товун пули эвазига қўйиб юбориш банди мавжуд эмаслиги хабар қилинмоқда. Бу эса инглиз клубининг ўз етакчисини қўйиб юборишни истамаслигидан далолат беради.

Мазкур трансфер ҳаракатлари Гарри Кейн ўзининг Баварижадаги мақомини янада мустаҳкамлашга ҳозирлик кўраётган бир пайтда юз бермоқда. Германиядаги фаолияти давомида ажойиб ўйин намойиш этиб келаётган Англия терма жамоаси сардори мюнхенликлар билан амалдаги битимини узайтириш бўйича музокаралар ўтказиши кутилмоқда. 33 ёшли ҳужумчининг клубда қолиш истаги Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш нияти билан боғлиқ бўлиб, у жорий таркиб бу нуфузли совринни қўлга киритишга қодир эканига ишонади.

Ўтган мавсумда фахрий ҳужумчи барча мусобақаларда 51 та ўйинда майдонга тушиб, 61 та гол уришга муваффақ бўлди. Шу тариқа, унинг Бавария сафидаги умумий голлари сони 147 та учрашувда 146 тага етди ва у жамоанинг ҳақиқий афсонасига айланди.

Баерн МуничИгор ТиагоГарри КейнПремер-лигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул мухлислари Jeff Bezosнинг клубга инвестициясидан хавотирдаЛиверпул мухлислари Jeff Bezosнинг клубга инвестициясидан хавотирдаБугун, 12:14Синдаров илк мағлубиятни қабул қилди: Турнир жадвалидаги ҳолат қандай?Синдаров илк мағлубиятни қабул қилди: Турнир жадвалидаги ҳолат қандай?Бугун, 12:07Арсенал ўз тарбияланувчисини рақибларга таклиф қилдиАрсенал ўз тарбияланувчисини рақибларга таклиф қилдиБугун, 11:30Гиннес китобида янги сенсация: футболчи оламшумул рекордга қандай эришди?Гиннес китобида янги сенсация: футболчи оламшумул рекордга қандай эришди?Бугун, 11:29Энсо Мареска Эрлинг Холанд қоидаси ва Манчестер Сити ҳақида гапирдиЭнсо Мареска Эрлинг Холанд қоидаси ва Манчестер Сити ҳақида гапирдиБугун, 11:18Барселона ҳужумчиси оғир жароҳат туфайли трансферини бой бердиБарселона ҳужумчиси оғир жароҳат туфайли трансферини бой бердиБугун, 11:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади