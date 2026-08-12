Арне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқаришдан нима учун бош тортганини айтди
Ливерпул клубининг собиқ бош мураббийи Арне Слот ўз келажагига аниқлик киритиб, Нидерландия миллий терма жамоасини бошқариш таклифини рад этганини тасдиқлади. Мутахассис ўтган йилнинг май ойида Энфилдни тарк этганидан буён ишламаётган эди ва Роналд Куман истеъфога чиқарилганидан сўнг терма жамоанинг асосий вориси сифатида қаралаётганди. Воэтбал Интернатионал нашри тарқатган маълумотларга кўра, мураббий Нидерландия Қироллик футбол ассоциацияси (КНВБ) билан музокаралар ўтказганига қарамай, ўз хоҳиши билан жараёндан чиққан. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Асосий номзод бўлишига қарамай, 47 ёшли мураббий халқаро миқёсдаги ишга ўтишдан кўра, клуб футболидаги кундалик машғулотлар жараёнини афзал кўришини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, ҳозирги вақтда унинг амбициялари ҳар куни футболчилар билан майдонда ишлашга қаратилган бўлиб, терма жамоаларда бундай имконият мавжуд эмас.
Клуб футболи устувор вазифаАрне Слот молиявий келишмовчиликлар ҳақидаги миш-маҳарларни қатъий рад этиб, КНВБ билан музокаралар жуда профессионал тарзда ўтганини алоҳида таъкидлади. У миллий жамоага улкан ҳурмат билан қарашини, бироқ ҳозирги босқичда фақат клуб даражасида фаолият юритишни хоҳлашини билдирди. Мураббийнинг фикрича, клуб футболи унга ҳали кўп нарса бера олади ва вақти келиб ўз мамлакати бош жамоасини бошқариш ҳар қандай мураббий учун шараф эканини тан олди.
Эслатиб ўтамиз, Арне Слотнинг Ливерпулдаги фаолияти жамоани чемпионликка олиб келганидан бир йил ўтиб якунланган эди. Англия Премер-лигасининг сўнгги мавсумида клуб бешинчи ўринни эгаллади, шунингдек, жамоа ичидаги тактика борасидаги тушунмовчиликлар ва Муҳаммад Салахнинг очиқ танқидлари раҳбариятни ички текширув ўтказишга ва мураббийни истеъфога чиқаришга мажбур қилганди.
…