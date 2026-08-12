Арне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқаришдан нима учун бош тортганини айтди

·0·Спорт
Арне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқаришдан нима учун бош тортганини айтди

Ливерпул клубининг собиқ бош мураббийи Арне Слот ўз келажагига аниқлик киритиб, Нидерландия миллий терма жамоасини бошқариш таклифини рад этганини тасдиқлади. Мутахассис ўтган йилнинг май ойида Энфилдни тарк этганидан буён ишламаётган эди ва Роналд Куман истеъфога чиқарилганидан сўнг терма жамоанинг асосий вориси сифатида қаралаётганди. Воэтбал Интернатионал нашри тарқатган маълумотларга кўра, мураббий Нидерландия Қироллик футбол ассоциацияси (КНВБ) билан музокаралар ўтказганига қарамай, ўз хоҳиши билан жараёндан чиққан. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Асосий номзод бўлишига қарамай, 47 ёшли мураббий халқаро миқёсдаги ишга ўтишдан кўра, клуб футболидаги кундалик машғулотлар жараёнини афзал кўришини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, ҳозирги вақтда унинг амбициялари ҳар куни футболчилар билан майдонда ишлашга қаратилган бўлиб, терма жамоаларда бундай имконият мавжуд эмас.

Клуб футболи устувор вазифа

Арне Слот молиявий келишмовчиликлар ҳақидаги миш-маҳарларни қатъий рад этиб, КНВБ билан музокаралар жуда профессионал тарзда ўтганини алоҳида таъкидлади. У миллий жамоага улкан ҳурмат билан қарашини, бироқ ҳозирги босқичда фақат клуб даражасида фаолият юритишни хоҳлашини билдирди. Мураббийнинг фикрича, клуб футболи унга ҳали кўп нарса бера олади ва вақти келиб ўз мамлакати бош жамоасини бошқариш ҳар қандай мураббий учун шараф эканини тан олди.

Эслатиб ўтамиз, Арне Слотнинг Ливерпулдаги фаолияти жамоани чемпионликка олиб келганидан бир йил ўтиб якунланган эди. Англия Премер-лигасининг сўнгги мавсумида клуб бешинчи ўринни эгаллади, шунингдек, жамоа ичидаги тактика борасидаги тушунмовчиликлар ва Муҳаммад Салахнинг очиқ танқидлари раҳбариятни ички текширув ўтказишга ва мураббийни истеъфога чиқаришга мажбур қилганди.

Арне СлотЛиверпулНидерландияФутболАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария Гарри Кейнга ўринбосар сифатида Игор Тиагони нишонга олдиБавария Гарри Кейнга ўринбосар сифатида Игор Тиагони нишонга олдиБугун, 12:15Ливерпул мухлислари Jeff Bezosнинг клубга инвестициясидан хавотирдаЛиверпул мухлислари Jeff Bezosнинг клубга инвестициясидан хавотирдаБугун, 12:14Синдаров илк мағлубиятни қабул қилди: Турнир жадвалидаги ҳолат қандай?Синдаров илк мағлубиятни қабул қилди: Турнир жадвалидаги ҳолат қандай?Бугун, 12:07Арсенал ўз тарбияланувчисини рақибларга таклиф қилдиАрсенал ўз тарбияланувчисини рақибларга таклиф қилдиБугун, 11:30Гиннес китобида янги сенсация: футболчи оламшумул рекордга қандай эришди?Гиннес китобида янги сенсация: футболчи оламшумул рекордга қандай эришди?Бугун, 11:29Энсо Мареска Эрлинг Холанд қоидаси ва Манчестер Сити ҳақида гапирдиЭнсо Мареска Эрлинг Холанд қоидаси ва Манчестер Сити ҳақида гапирдиБугун, 11:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади