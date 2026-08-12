Суд биноларида ақлли кўзойнаклардан фойдаланиш тақиқланди

·38·Дунё
Суд биноларида ақлли кўзойнаклардан фойдаланиш тақиқланди
Қисқача

Англия ва Уелсдаги жиноий, фуқаролик ва оилавий суд биноларига Meta компаниясининг ақлли кўзойнакларини олиб кириш тақиқланди. Ташриф буюрувчилар ва суд иштирокчиларидан олиб қўйиладиган қурилмалар суд биносидан чиқишда қайтарилади. Қарор яширин фото ва видео тасвирга олиш имконияти ҳамда суд иштирокчисининг савол-жавоб вақтида яширин ёрдам олишга урингани билан боғлиқ.

Англия ва Уэльсдаги жиноий, фуқаролик ва оилавий суд биноларига Meta компаниясининг ақлли кўзойнакларини олиб кириш расман тақиқланди. Бу ҳақда Буюк Британиянинг судлар хизмати (HMCTS) маълум қилди.

Янги қоидага кўра, бундай ақлли кўзойнаклар суд биносига киришда ташриф буюрувчилар ва суд иштирокчиларидан олиб қўйилади. Қурилмалар эгаларга фақат суд биносидан чиқиш вақтида қайтарилади.

Суд идораси вакиллари Буюк Британия судларида махсус рухсатсиз фото ва видео тасвирга олиш қонун билан тақиқланганини эслатди. Бундай ҳаракат судни ҳурмат қилмаслик сифатида баҳоланиши мумкин.

Оддий смартфонлардан фойдаланиш эса камера ва аудиоёзув функциялари ўчирилган ҳолатда рухсат этилган. Meta’нинг ақлли кўзойнакларида эса камералар кўзойнак рамкасига ўрнатилгани сабабли, атрофдагилар билмаган ҳолда яширин тасвирга олиш имконияти мавжуд.

Тақиқ жорий этилишига яна бир воқеа ҳам сабаб бўлган. Суддаги жараён иштирокчиларидан бири савол-жавоб вақтида яширин равишда ёрдам олиш учун ақлли кўзойнаклардан фойдаланишга уринган.

Бундан аввал АҚШнинг Нью-Йорк штатида ҳам суд залларида ақлли кўзойнаклардан фойдаланиш тўлиқ тақиқланган эди.

МетаАнглияУэльсБирлашган ҚиролликНю-Йорк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиҚозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиБугун, 12:53Ёнғин чиққан уйда икки бола қамалиб қолдиЁнғин чиққан уйда икки бола қамалиб қолдиБугун, 12:41Гвардиола ва Моуриньюнинг азалий адовати: Netflix сериалининг парда ортидаги сирлариГвардиола ва Моуриньюнинг азалий адовати: Netflix сериалининг парда ортидаги сирлариБугун, 12:15Сувда сузаётган аёлга улкан аллигатор ҳужум қилдиСувда сузаётган аёлга улкан аллигатор ҳужум қилдиБугун, 12:11Олмаотада мўъжиза: 9-қаватдан қулаган аёл бир ҳафтада оёққа турдиОлмаотада мўъжиза: 9-қаватдан қулаган аёл бир ҳафтада оёққа турдиБугун, 12:11Улкан кит оилавий қайиққа урилиб, чўктириб юбордиУлкан кит оилавий қайиққа урилиб, чўктириб юбордиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди