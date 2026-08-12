Суд биноларида ақлли кўзойнаклардан фойдаланиш тақиқланди
Англия ва Уелсдаги жиноий, фуқаролик ва оилавий суд биноларига Meta компаниясининг ақлли кўзойнакларини олиб кириш тақиқланди. Ташриф буюрувчилар ва суд иштирокчиларидан олиб қўйиладиган қурилмалар суд биносидан чиқишда қайтарилади. Қарор яширин фото ва видео тасвирга олиш имконияти ҳамда суд иштирокчисининг савол-жавоб вақтида яширин ёрдам олишга урингани билан боғлиқ.
Англия ва Уэльсдаги жиноий, фуқаролик ва оилавий суд биноларига Meta компаниясининг ақлли кўзойнакларини олиб кириш расман тақиқланди. Бу ҳақда Буюк Британиянинг судлар хизмати (HMCTS) маълум қилди.
Янги қоидага кўра, бундай ақлли кўзойнаклар суд биносига киришда ташриф буюрувчилар ва суд иштирокчиларидан олиб қўйилади. Қурилмалар эгаларга фақат суд биносидан чиқиш вақтида қайтарилади.
Суд идораси вакиллари Буюк Британия судларида махсус рухсатсиз фото ва видео тасвирга олиш қонун билан тақиқланганини эслатди. Бундай ҳаракат судни ҳурмат қилмаслик сифатида баҳоланиши мумкин.
Оддий смартфонлардан фойдаланиш эса камера ва аудиоёзув функциялари ўчирилган ҳолатда рухсат этилган. Meta’нинг ақлли кўзойнакларида эса камералар кўзойнак рамкасига ўрнатилгани сабабли, атрофдагилар билмаган ҳолда яширин тасвирга олиш имконияти мавжуд.
Тақиқ жорий этилишига яна бир воқеа ҳам сабаб бўлган. Суддаги жараён иштирокчиларидан бири савол-жавоб вақтида яширин равишда ёрдам олиш учун ақлли кўзойнаклардан фойдаланишга уринган.
Бундан аввал АҚШнинг Нью-Йорк штатида ҳам суд залларида ақлли кўзойнаклардан фойдаланиш тўлиқ тақиқланган эди.
…