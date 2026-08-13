Мексикалик тадбиркорлар оддий кактусдан “чарм” яратишди: нега айнан кактус?
Мексикалик икки тадбиркор c нопал кактусидан ҳайвон терисига муқобил бўла оладиган материал яратди. Desserto деб номланган ушбу материал мода саноатида сумка, пойабзал ва бошқа маҳсулотлар тайёрлашда қўлланмоқда.
Кактус қандай қилиб “чарм”га айланади?
Desserto нопал кактусининг баргларидан тайёрланади. Унинг асосий афзаллиги — материални ишлаб чиқаришда ҳайвон терисидан фойдаланилмаслиги.
Оддий чўл кактуси келажакда мода саноатида ҳайвон терисига экологик муқобил бўлиши мумкин.
Нега айнан кактус?
Нопал кактуси қурғоқчиликка чидамли бўлиб, бошқа кўплаб экинларга нисбатан кам сув талаб қилади. Шу сабабли уни етиштириш ресурсларни тежаш нуқтаи назаридан ҳам қизиқарли ечим ҳисобланади.
Яратилган материалдан сумка, пойабзал ва турли мода аксессуарлари ишлаб чиқариш мумкин.
Мода саноати учун янги имконият
Анъанавий чарм ишлаб чиқаришга муқобил материалларга қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда кактусдан тайёрланган Desserto экологик ёндашувга асосланган вариантлардан бири сифатида намоён бўлмоқда.
Сиз кактусдан тайёрланган “чарм”дан сумка ёки пойабзал сотиб олган бўлардингизми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани дўстларингиз билан улашинг.
…